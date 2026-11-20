Últimas actualizaciones
EN VIVO
11:43 hsHoy
Usuarios informan sobre retraso de trenes en la Línea 9. En la estación Puebla en dirección a Tacubaya, reportan una espera de 10 minutos en promedio.
11:24 hsHoy
El Metrobús también tendrá modificaciones por el desfile
De las 9:00 a 14:00 horas
Línea 3
- Sin servicio: Hidalgo, Juárez y Balderas.
- En servicio: Tramos de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Sta. Cruz Atoyac.
Línea 4 (Ruta Sur)
- Sin servicio: Tramo de Plaza de la República a Pino Suárez.
- En servicio: Tramo de San Pablo a San Lázaro, así como Terminal 1 y Terminal 2.
Línea 4 (Ruta Norte)
- Sin servicio: Tramo de Buenavista a Bellas Artes.
- En servicio: Tramo de Teatro Blanquita a San Lázaro, así como Pantitlán y Alameda Oriente.
Línea 7
- Sin servicio: Hidalgo, El Caballito y Amajac.
- En servicio: Tramos de Indios Verdes a Glorieta de Violeta y de París a Campo Marte.
- Nota: Ruta Alameda Tacubaya - París sin modificaciones.
11:10 hsHoy
La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada hoy desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, debido al desfile por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Como alternativas para llegar al Centro Histórico, el Metro recomienda utilizar las estaciones Allende, Pino Suárez, San Juan de Letrán y Bellas Artes.
11:01 hsHoy
El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús inician sus operaciones este viernes 20 de noviembre.