La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada hoy desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, debido al desfile por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Como alternativas para llegar al Centro Histórico, el Metro recomienda utilizar las estaciones Allende, Pino Suárez, San Juan de Letrán y Bellas Artes.