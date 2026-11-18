Justo Zacarías dejó la dirección paraguaya de Itaipú luego de que estallara la crisis por la intervención de Ueno Bank, donde la hidroeléctrica mantenía depósitos millonarios (Facebook)

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Pedro Alliana destituyó al director de la hidroeléctrica Itaipú, Justo Zacarías Irún, tras la crisis bancaria que dejó comprometidos USD 163,8 millones y G. 115.200 millones de la entidad binacional en Ueno Bank, intervenido el 3 de noviembre por el Banco Central del Paraguay.

Alliana nombró de forma interina al ingeniero Hugo Osvaldo Zárate Chávez como director general paraguayo de Itaipú Binacional, en reemplazo de Justo Zacarías Irún. La designación quedó sujeta al acuerdo del Senado y se formalizó mediante un decreto que también ordenó remitir los antecedentes a la Cámara Alta.

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El mandatario informó que encomendó a Zárate conducir la institución con “transparencia, responsabilidad y compromiso con los intereses del Paraguay”. El nuevo titular se desempeñaba como director técnico de la margen paraguaya desde agosto de 2023 y acumuló 37 años de trayectoria dentro de la hidroeléctrica compartida con Brasil.

La salida de Zacarías ocurrió en medio de los cuestionamientos por los depósitos realizados en Ueno Bank, entidad que comenzó a operar como banco en diciembre de 2023. Los recursos depositados representaron el 7,6% de las remesas que Itaipú recibió desde Brasil entre 2024 y 2026. En ese período, Paraguay recibió más de USD 2.409 millones por transferencias vinculadas a la represa.

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La binacional presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para procurar la recuperación de los fondos. La acción solicitó que Itaipú se incorporara a la causa abierta contra directivos de Ueno Bank e incluyó recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico de Itaipú para financiar proyectos específicos.

La colocación del dinero abrió cuestionamientos sobre el cumplimiento de la normativa interna de Itaipú. La instrucción de procedimiento IP 02 exige que las entidades depositarias cuenten con al menos cinco años de experiencia en el mercado paraguayo. Ueno inició su relación con la hidroeléctrica en enero de 2025, cuando llevaba cerca de 13 meses de operación bancaria.

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Itaipú presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público para recuperar los recursos financieros en Ueno Bank (REUTERS/Cesar Olmedo)

Dirigentes de la oposición y sectores disidentes del Partido Colorado pidieron la salida de Zacarías por los depósitos en Ueno. Algunos legisladores calificaron la operación como una decisión “irresponsable” que “compromete dinero público y exige explicaciones inmediatas”.

La Justicia investiga a Zacarías dentro de una de las causas relacionadas con el escándalo bancario, aunque no formuló una acusación formal en su contra. El exdirector asumió el 16 de agosto de 2023, un día después del inicio del Gobierno de Santiago Peña.

Tras dejar el cargo, Zacarías publicó una carta en la que sostuvo que no incumplió normas internas y defendió su gestión. “No he incumplido ninguna norma interna ni he dejado de hacer lo correcto”, afirmó. También señaló que actuó “con responsabilidad, respeto por las reglas y plena conciencia” de sus deberes.

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El exdirector aseguró que se retiró “con el deber cumplido” y agradeció a los funcionarios de Itaipú, del Parque Tecnológico y de la Fundación Tesãi. En su mensaje, respaldó a Zárate y expresó: “El Ing. Hugo Zárate se encargará de que todo llegue a buen puerto. Conozco su capacidad y entrega”.

Zárate declaró que Alliana lo contactó el martes por la mañana para consultarle si aceptaba conducir la hidroeléctrica. Al confirmar su designación, prometió responder “con patriotismo, con transparencia, con mucho esfuerzo y honestidad”.

Hugo Osvaldo Zárate Chávez asumió la dirección general de Itaipú con una trayectoria de 37 años dentro de la hidroeléctrica (X)

Consultado por los depósitos en Ueno, el nuevo director señaló que la Dirección Técnica se ocupó de las instalaciones de la central y no definió el destino de los recursos financieros. “No tenía conocimiento”, respondió sobre su eventual participación en las decisiones vinculadas con esas colocaciones.

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El ingeniero integró el Directorio Ejecutivo de Itaipú, órgano que, según la normativa IP 02, aprobó las entidades bancarias habilitadas para recibir depósitos de la binacional. No trascendió si participó en la resolución que permitió operar con Ueno Bank.

Zárate anunció que, al asumir sus funciones, realizará un relevamiento de los proyectos y recursos de la institución para divulgar esa información. También dijo que los procedimientos de Itaipú establecen los mecanismos para colocar sus fondos y sostuvo que sobre su utilización “no hay ningún secreto”.

(Con información de AFP y EFE)