Familiares de personas desaparecidas piden acelerar las labores de búsqueda en Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El concejal de Bogotá Julián Espinosa advirtió que entre enero y agosto de 2026 fueron reportados como desaparecidos 989 menores de edad en la capital, una cifra que representó un aumento del 87% frente al mismo periodo de 2025.

El informe de Medicina Legal indicó que, al cierre de agosto, 521 menores seguían sin ser localizados; 467 habían sido encontrados con vida y uno fue hallado muerto. El registro incluye a niños y adolescentes de hasta 17 años. Los casos se concentraron entre los 10 y los 17 años. En ese grupo se reportaron 569 mujeres desaparecidas, de las cuales 273 continuaban sin ser ubicadas al momento del corte.

PUBLICIDAD

El concejal Julián Espinosa pidió al Distrito explicar las acciones frente al aumento de casos (Concejo de Bogotá/Julián Espinosa/X

Ante las cifras, Espinosa pidió al alcalde Carlos Fernando Galán informar qué medidas ha adoptado el Distrito para prevenir las desapariciones, fortalecer las búsquedas y acompañar a las familias. “¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué acciones concretas de prevención, búsqueda y acompañamiento están llegando a las familias y a los territorios más afectados?”, planteó el cabildante.

El balance evidenció que más de la mitad de los reportes de desaparición de menores registrados durante los primeros ocho meses del año continuaba sin una ubicación confirmada a agosto. Espinosa alertó sobre la necesidad de reforzar la respuesta institucional en los sectores con mayor acumulación de casos y pidió acompañamiento para las familias que aún esperan información sobre sus hijos.

PUBLICIDAD

Los casos de niños de hasta 5 años pasaron de 22 a 80

Uno de los aumentos señalados en el informe corresponde a los niños de 0 a 5 años. Durante 2026 se registraron 80 casos en ese rango de edad, frente a 22 en el mismo lapso del año anterior. De los 80 menores, 59 continuaban desaparecidos al cierre estadístico.

Medicina Legal informó que 521 menores seguían sin ser localizados al cierre de agosto de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro general por edades de Medicina Legal muestra 70 casos entre niños y niñas de 0 a 4 años: 37 hombres y 33 mujeres. Entre los 5 y los 9 años se informaron otros 68 casos, de los cuales 29 correspondieron a hombres y 39 a mujeres.

En los grupos de mayor edad, el número de mujeres desaparecidas supera al de hombres. Entre los 10 y los 14 años se contabilizaron 261 mujeres y 129 hombres. La diferencia se mantuvo entre los 15 y los 17 años, con 308 mujeres y 153 hombres.

PUBLICIDAD

En conjunto, los grupos de 10 a 14 y de 15 a 17 años concentraron 851 de las 989 denuncias de desaparición de menores. El rango de 15 a 17 años fue el que acumuló más casos tanto entre las mujeres como entre los hombres.

Los mayores registros de menores desaparecidos se concentraron entre los 10 y los 17 años (Concejo de Bogotá/Julián Espinosa/X

Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa reunieron el 37% de los reportes

La distribución territorial muestra que Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa reunieron 362 reportes, cerca del 37% del total de menores denunciados como desaparecidos en la ciudad. El dato ubica a esas tres localidades como los principales focos del problema durante el período analizado.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha señalado, en espacios de coordinación institucional, que el cruce de varias fuentes de información permite identificar casos en los que niños, niñas y adolescentes salen de sus hogares en medio de conflictos familiares. Esa circunstancia no elimina la obligación de activar una búsqueda inmediata ni de evaluar los riesgos particulares de cada situación.

PUBLICIDAD

La secretaria de Educación, Julia Rubiano, sostuvo que las situaciones de desaparición y de evasión requieren atención sin demoras. “Cualquier segundo o minuto que ganemos en la búsqueda es vital para el bienestar de nuestras niñas, niños y jóvenes”, afirmó durante una sesión del Comité Distrital de Convivencia Escolar.

La Alerta Rosa busca activar la búsqueda sin esperar 24 horas

El Distrito cuenta con la Alerta Rosa, un mecanismo de búsqueda inmediata que articula a 17 entidades distritales y nacionales para localizar y proteger a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidos. Según la información de la administración, la herramienta entró en vigor en abril y permite movilizar recursos de distintas entidades desde el momento en que se informa la ausencia.

PUBLICIDAD

Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa concentraron el 37 % de las denuncias de desaparición de menores (Montaje Johan Largo/Infobae)

El mecanismo busca desmontar la creencia de que se debe esperar 24 o 72 horas para denunciar una desaparición. David Navarro, jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación, explicó que la alerta facilita el intercambio de información y la identificación de factores de riesgo para orientar la localización de la persona.

Cualquier persona puede informar un caso y solicitar la activación de los protocolos de búsqueda. Ante una situación de riesgo inminente, las autoridades recomiendan llamar a la línea 123. También están habilitadas las líneas 122 y 01 8000 91 97 84 de la Fiscalía General de la Nación, la Línea Salvia 155 y la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

PUBLICIDAD