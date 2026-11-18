Giovanni Ortuño permanece sentado frente a su escritorio en una oficina con persianas de madera al fondo.

Guardar

Bolivia y Estados Unidos alistan el intercambio de embajadores, tras casi 20 años sin relaciones diplomáticas plenas. Este martes, el Gobierno de Bolivia remitió al Senado la postulación del empresario Giovanni Ortuño para su aprobación como representante del país en Washington.

La nominación de Ortuño se produjo un día después de que Estados Unidos postulara a Kara Frederick, una experta en inteligencia y seguridad nacional.

PUBLICIDAD

Ortuño es un empresario boliviano especializado en telecomunicaciones. Es ingeniero electrónico, formado en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), y cuenta con estudios de posgrado en Telecomunicaciones, Administración de Empresas y Derecho Administrativo.

Según su trayectoria profesional, difundida por medios bolivianos, Ortuño no cuenta con experiencia en relaciones internacionales ni en asuntos diplomáticos. Su carrera ha estado vinculada principalmente al sector empresarial y las telecomunicaciones, y fue elegido presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) en marzo de 2023, cargo para el que fue reelegido dos años más tarde para un segundo mandato hasta 2027.

PUBLICIDAD

Kara Frederick, experta en seguridad, fue nominada por Donald Trump al senado como futura embajadora en Bolivia.

Anteriormente fue vicepresidente de esa organización y encabezó su Comisión de Economía y Tributaria, desde la cual participó en espacios de diálogo entre el empresariado y el Gobierno.

Su postulación aún debe ser considerada y aprobada por la Cámara de Senadores. Adicionalmente, se envió la nominación de Teresa Ayala, para representar al país en Uruguay, y de Guido Añez Moscoso, como representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Ayala es diplomática de carrera y doctora en Relaciones Públicas por la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú, y su experiencia comprende funciones en el servicio exterior y en el ámbito de la cooperación y formación internacional. En tanto, Añez es abogado y ejerció cargos de la función pública como concejal de Santa Cruz de la Sierra, diputado, prefecto y ministro de Agricultura durante el segundo Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).

PUBLICIDAD

De ser aprobadas estas postulaciones, Ortuño, Ayala y Añez se convertirían en la segunda designación de la gestión de Rodrigo Paz, luego de que en septiembre se enviara al exgobernador Luis Fernando Camacho como representante diplomático en Paraguay.

El presidente Rodrigo Paz saluda a Donald Trump en la cumbre del Escudo de las Américas en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Acercamiento con EEUU

El intercambio de embajadores entre Bolivia y Estados Unidos se convertirá en el símbolo de ambos países, quienes rompieron relaciones en 2008 tras la expulsión del embajador norteamericano Philip Goldberg durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), en medio de acusaciones de conspiración contra la democracia y de fomentar posturas separatistas vinculadas a la oposición.

Desde la llegada de Rodrigo Paz al poder en noviembre de 2025, ambos países manifestaron su intención de retomar relaciones con una agenda que hasta ahora ha priorizado temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. La nueva etapa entre Washington y La Paz también se tradujo en la incorporación de Bolivia al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por Trump para coordinar acciones regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado. En octubre, los países que integran la iniciativa respaldaron públicamente las acciones de la administración de Paz en materia de seguridad.

PUBLICIDAD