El creador de contenido instaló una pantalla para estrenar su videojuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El creador de contenido, Luis G, sorprendió a usuarios del Metro Pantitlán al sentarse frente a un monitor mientras estrena el GTA VI en los pasillos de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La escena se registró tras el lanzamiento del videojuego que llevó a una partida de consola dentro de uno de los puntos con mayor flujo de pasajeros en la Ciudad de México.

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El creador mexicano instaló una pantalla en el suelo para jugar GTA VI en plena estación Pantitlán. Vestido con un conjunto deportivo gris y una gorra de color beige, Luis G sonrió ante la cámara de uno de sus conocidos mientras disfrutaba de la partida.

Los pasajeros que se dirigían al paradero de Eje 1 Norte volteaban a ver al empresario mientras jugaba la nueva entrega de Grand Theft Auto. Algunos se detenían unos segundos para observar el improvisado espacio de juego, e incluso hubo quienes mostraron interés por probar la nueva versión del GTA.

Una policía irrumpe el juego para pedir al creador de contenido que se retire del lugar

Sin embargo, la diversión se terminó cuando una mujer policía se acercó al creador de contenido para pedirle que se retirara, ya que no contaba con autorización para jugar en el suelo de la estación Pantitlán.

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El video fue difundido en sus redes sociales y generó comentarios por la elección del lugar y la intervención de la autoridad. Algunos usuarios destacaron la ocurrencia de jugar Grand Theft Auto fuera de casa, mientras otros cuestionaron que la instalación ocupara una zona de paso dentro de la estación Pantitlán.

GTA VI llega a México después de 13 años de espera

Los seguidores del videojuego ya pueden disfrutar la nueva entrega de la franquicia. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Los fanáticos de Grand Theft Auto finalmente pueden adquirir la nueva entrega de la franquicia. La comunidad se mantuvo activa desde el lanzamiento del GTA V en 2013. El título anterior prolongó su vigencia por más de una década gracias a su modo en línea y a las actualizaciones periódicas.

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La nueva entrega se desarrolla en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida y devuelve a los jugadores a Vice City. La historia sigue a Jason Duval y Lucía Caminos, dos protagonistas involucrados en robos, persecuciones y conflictos con organizaciones criminales.

Rockstar Games lanzó el título el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. En México, el acceso digital se habilitó a la medianoche, por lo que jugadores y creadores de contenido comenzaron a transmitir sus primeras partidas desde las primeras horas de la mañana.

La edición estándar digital tiene precios distintos según la plataforma. En PlayStation se ofrece desde 1,292.24 pesos, antes de los impuestos aplicables al momento del pago, mientras que en Xbox se lista en 1,499 pesos.

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El estreno también multiplicó las conversaciones en TikTok, X, YouTube y Twitch. Los videos con reacciones, fragmentos de misiones y advertencias por spoilers circularon entre una comunidad que esperó 13 años para reavivar su emoción por el nuevo Grand Theft Auto.

Las transmisiones convierten el estreno de GTA VI en un fenómeno de las redes sociales

Los fanáticos ya pueden adquirir el popular videojuego. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo

El estreno de GTA VI no quedó limitado a quienes compraron el juego. Millones de personas siguieron las primeras transmisiones para conocer el mapa, las mecánicas, los personajes y más expectativas.

La plataforma de análisis, Streams Charts, registró 7.89 millones de espectadores simultáneos en las plataformas que monitorea durante el inicio de las transmisiones. La cifra corresponde a la audiencia de contenidos en directo y no representa el total de ventas ni de jugadores conectados.

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En México, el interés también se reflejó en memes sobre pedir vacaciones, organizar sesiones nocturnas y evitar el uso de las redes sociales para no conocer detalles de la trama antes de jugar GTA VI.

El lanzamiento coincidió con el cierre de año y con una conversación sostenida sobre el precio de las consolas y los videojuegos de la nueva generación. La partida del creador de contenido, Luis G, en el Metro Pantitlán se sumó a ese furor.

La música de GTA VI combina géneros y artistas populares en México

GTA VI suma música colombiana: Feid y Kali Uchis tienen presencia en el juego (Imagen ilustrativa - Visuales IA Infobae - Rockstar Games)

La música forma parte de la identidad de Grand Theft Auto desde las primeras entregas de la franquicia. Un jugador puede subir a los autos y gozar de la variedad musical que existe en las estaciones de radio del videojuego.

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Para GTA VI, la selección incluye rock clásico, hip-hop, pop, electrónica, country, radio hablada y pódcasts. El álbum asociado al videojuego reúne 34 canciones de artistas de distintos géneros. Entre los nombres incluidos se encuentran Travis Scott, Cardi B, Rauw Alejandro, Depeche Mode, Phil Collins y Tom Petty.

Por otro lado, la selección también incorpora artistas vinculados con la música mexicana y con el público de latinoamérica. Entre los temas difundidos figura “Suzuki”, de Fuerza Regida, grupo asociado a los corridos tumbados, además de “No Me Busques”, de Omar Apollo, cantante estadounidense de raíces mexicanas.

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La presencia de esos artistas acerca el soundtrack a consumidores mexicanos que siguen la música regional, el pop en español y las colaboraciones entre géneros. La mezcla con rap, electrónica, rock y música urbana responde a la variedad de audiencias que ha acompañado a la franquicia.

El estreno de GTA VI en México reanimó a la conversación que rodea una de las franquicias más populares de los videojuegos. Entre partidas compartidas, transmisiones en vivo y videos como el de Luis G en Pantitlán, los jugadores celebran la llegada de una entrega que mantuvo la curiosidad durante más de una década.

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