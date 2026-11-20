Un centro de datos de Amazon Web Services dedicado a la IA en New Carlisle, Indiana, EE. UU., 3 de octubre de 2025. REUTERS/Noah Berger para AWS/Foto de archivo

Guardar

Amazon Web Services (AWS) inauguró en Chile su tercera región de infraestructura en América Latina, después de Brasil y México, con una inversión anunciada de 4.000 millones de dólares. La nueva infraestructura, que ya opera para algunos clientes y se extenderá próximamente al resto, cuenta con tres zonas de disponibilidad independientes en la Región Metropolitana.

Rafael Mattje, director interino (Country Manager) de AWS para Chile, explicó a DPL News los motivos detrás de la elección del país y los planes de expansión de la compañía. “Chile cuenta con condiciones que lo convierten en un mercado atractivo para el desarrollo de infraestructura tecnológica de largo plazo”, afirmó el ejecutivo.

PUBLICIDAD

Mattje destacó que el país ofrece “estabilidad económica e institucional, además de energía renovable y conectividad global”. Según detalló, Chile presenta un entorno operativo predecible, con casi cuatro décadas de crecimiento económico continuo y una tasa de crecimiento anual compuesto del producto interno bruto (PIB) del 5.7% a lo largo de 40 años.

El directivo precisó que Chile tiene el PIB per cápita más alto de Latinoamérica y es la quinta economía más grande de la región, pese a ser solo el séptimo país más poblado. Nueve de las 40 empresas que cotizan en bolsa más valiosas de Latinoamérica son chilenas, de acuerdo con los datos aportados por el ejecutivo.

PUBLICIDAD

El país también es el tercer mayor destino de inversión extranjera directa (IED) en la región, solo detrás de Brasil y México, gracias a “su transparencia institucional, sus políticas favorables a los negocios y su competitivo sector privado”, según Mattje.

Un hombre con traje y gafas posa de pie frente a un mural multicolor con los logotipos de Amazon Web Services en una oficina corporativa. (AWS)

A esos fundamentos económicos se suma el avance en inteligencia artificial (IA). El estudio “Desbloqueando el potencial de la IA – Chile 2026”, elaborado por Strand Partners para AWS, muestra que un 45% de las empresas en Chile ya usa IA, un alza interanual del 29%. El reporte también indica que una empresa chilena comienza a usar esta tecnología cada tres minutos, que un 92% de los adoptantes reporta aumentos de productividad y que un 86% afirma que la IA incrementó los ingresos de su negocio.

PUBLICIDAD

Servicios disponibles y hoja de ruta tecnológica

En la primera etapa, la región ofrecerá servicios esenciales de cómputo, almacenamiento, redes y bases de datos. “El roadmap contempla incorporar continuamente nuevas capacidades y servicios para responder a las necesidades de nuestros clientes”, detalló Mattje. Durante el primer año se sumarán servicios de inteligencia artificial como Amazon Bedrock y Amazon SageMaker.

El ejecutivo remarcó el compromiso de la compañía con el mercado local: “Seguiremos trabajando junto a nuestros clientes y partners para ampliar las posibilidades de innovación y transformación que esta infraestructura habilita en Chile y en toda América Latina”.

Vista aérea de un centro de datos de Amazon Web Services, conocido como US East 1, en Ashburn, Virginia, EE. UU., 20 de octubre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo

Consultado sobre los desafíos ambientales y energéticos que supone esta infraestructura, Mattje explicó que la región en Chile fue diseñada para utilizar principalmente sistemas de enfriamiento por aire, recurriendo al agua solo durante los períodos de temperaturas más altas, que representan aproximadamente el 4% del año.

PUBLICIDAD

El sistema de refrigeración combina enfriamiento por aire libre y enfriamiento evaporativo directo: se extrae aire caliente del exterior y se hace pasar por paneles humedecidos con agua, que se evapora y reduce la temperatura antes de enviar el aire frío a las salas de equipos informáticos. Cuando la temperatura exterior lo permite, se utiliza aire directo sin consumo de agua, lo que aumenta la eficiencia en el uso del recurso.

La compañía mantiene además el compromiso de ser Water+ para 2030, es decir, de devolver a las comunidades más agua de la que utiliza en sus operaciones directas. En materia energética, Mattje señaló que toda la electricidad consumida por las operaciones de Amazon, incluidos centros de datos, edificios corporativos y centros logísticos, fue compensada con un 100% de energía renovable en 2023.

PUBLICIDAD

Impacto económico y empleo proyectado

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de un técnico trabajando en un centro de datos de Amazon Web Services en Hermiston, Oregón, Estados Unidos. 9 de mayo de 2025. REUTERS/Noah Berger

De acuerdo con datos de FTI Consulting citados por Mattje, la adopción de la nube pública sustentó aproximadamente 695.000 empleos en Chile en 2023 y respaldó 20.900 millones de dólares en PIB. Entre 2023 y 2038, se proyecta que esta adopción aporte un promedio de 25.300 millones de dólares adicionales al PIB chileno cada año, junto con 9.300 millones de dólares en ingresos laborales y 5.200 millones de dólares en ingresos fiscales anuales.

El número de empleos sustentados por la adopción de la nube podría llegar a 943,000 en 2038, según las mismas proyecciones. Mattje estimó además que un aumento del 10% en la adopción de la nube generaría 387.4 millones de dólares adicionales en el PIB del país solo a través de mejoras en la productividad energética.

PUBLICIDAD

Sobre la nueva región en particular, el ejecutivo indicó que su construcción y operación aportarán más de 7.500 millones de dólares al PIB de Chile y respaldarán un promedio de 4.100 empleos anuales a tiempo completo, directos e indirectos, en áreas como construcción, mantenimiento de instalaciones, ingeniería, telecomunicaciones y operación de centros de datos.

Para Mattje, la formación de capital humano resulta central en este proceso. El estudio de Strand Partners para AWS señala que para el 48% de las empresas consultadas, la escasez de habilidades digitales y de IA es la principal barrera para adoptar o expandir esta tecnología. Frente a ello, AWS ya capacitó en Chile a más de 200.000 personas en habilidades de nube desde 2017 y, a través del programa AWS Entrena Chile, se comprometió a capacitar gratuitamente a 300.000 personas en IA y computación en la nube hasta 2028.

PUBLICIDAD

Sectores con mayor impacto esperado

Rafael Mattje (AWS)

Mattje anticipó un impacto especialmente relevante en servicios financieros, retail, sector público, minería y energía, además del ecosistema de startups. Explicó que la banca y los seguros necesitan procesar cargas críticas cumpliendo los requisitos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por lo que contar con infraestructura en el país les facilita cumplir con esas exigencias.

“No es casualidad que varios de nuestros primeros clientes sean bancos, aseguradoras y retailers”, afirmó el ejecutivo. Según detalló, el sector público podrá modernizar sus servicios con los datos de los ciudadanos resguardados en Chile, mientras que en minería y energía la nube y la IA abren espacio para la automatización, el mantenimiento predictivo y la eficiencia operacional.

PUBLICIDAD

En el ecosistema de startups, Mattje señaló que un 64% ya usa IA y un 46% lo hace de manera avanzada o transformadora. “Para nosotros, el éxito de esta inversión no se medirá únicamente por la infraestructura que hemos puesto en marcha, sino por las oportunidades que permita generar para el país y para la región”, sostuvo.

Planes de expansión en América Latina y el mundo

Consultado sobre nuevas regiones en la zona, Mattje indicó que AWS mantiene “una mirada de largo plazo sobre el desarrollo de su infraestructura global, que responde principalmente a las necesidades de nuestros clientes y a los requerimientos de los distintos mercados”. La puesta en marcha de la región en Chile se suma a las de São Paulo y México en América Latina.

El ejecutivo señaló que la prioridad actual es poner la nueva infraestructura al servicio de los clientes, acompañar su adopción y continuar ampliando las capacidades disponibles. A nivel global, la compañía anunció planes para cuatro zonas de disponibilidad adicionales y una nueva región de AWS en el Reino de Arabia Saudita.

Mattje recordó que el modelo de regiones y zonas de disponibilidad de AWS fue reconocido por Gartner como el enfoque recomendado para ejecutar aplicaciones empresariales que requieren alta disponibilidad. Al momento de este anuncio, la red global de la compañía comprende 39 regiones de infraestructura y 124 zonas de disponibilidad.

“Cada decisión de expansión responde a una evaluación de largo plazo y a las necesidades de los clientes”, concluyó el director interino de AWS para Chile.