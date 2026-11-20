El Inpec ordenó reforzar la seguridad en las cárceles de Colombia tras una alerta sobre un posible atentado con explosivos en Bogotá (Colprensa)

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó reforzar la seguridad en las cárceles del país tras conocer una alerta de la Policía Nacional sobre un posible atentado con explosivos contra instalaciones penitenciarias en Bogotá. La instrucción, emitida el jueves 19 de noviembre de 2026, establece medidas preventivas nacionales mientras se mantiene activa la alerta roja.

La orden fue dirigida a las direcciones y comandos regionales de vigilancia, a los establecimientos de reclusión del orden nacional (Eron), a la Escuela de Formación y al Grupo de Operativos Especiales del Inpec. Cada sede deberá convocar consejos de seguridad para revisar su plan operativo y adoptar disposiciones adicionales según las condiciones de riesgo.

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El Inpec pidió revisar los planes de seguridad en cada cárcel

El documento, firmado por el subdirector de Seguridad y Vigilancia, mayor Jhonatan Javier Salazar Olivos, indica que las decisiones deben enfocarse en evitar fallas durante la prestación del servicio y fortalecer la protección de los funcionarios penitenciarios.

Cada centro penitenciario convocará consejos de seguridad para revisar los protocolos en accesos y perímetros (Inpec)

Entre las directrices figura el uso de elementos de protección balística por parte de los servidores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. También se ordenó revisar los protocolos internos de cada prisión, con el fin de identificar vulnerabilidades en los accesos, perímetros y zonas de atención a visitantes.

La alerta inicial se refiere a una posible afectación con explosivos en Bogotá, aunque la institución precisó que las acciones preventivas se extenderán a todo el territorio nacional. Según el Inpec, los hechos recientes obligaron a elevar el nivel de vigilancia en las sedes penitenciarias.

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“La Policía Nacional alerta sobre una posible afectación con explosivos a instalaciones del Inpec en Bogotá”, señala el documento. La entidad añadió que las medidas nacionales buscan anticipar eventuales riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de los establecimientos.

Los servidores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia deben portar elementos de protección balística en sus labores (Colprensa)

Habrá presencia policial y controles en las zonas cercanas

El Inpec solicitó a los consejos de seguridad coordinar acciones permanentes con la Policía Nacional, con el propósito de intercambiar información sobre alertas tempranas, situaciones de riesgo y novedades que puedan comprometer la seguridad de las cárceles.

Dentro de las medidas contempladas está la petición de presencia preventiva de uniformados en las inmediaciones de los Eron. La vigilancia deberá reforzarse especialmente durante las horas y fechas de mayor afluencia de visitantes, así como en los momentos de entrada y salida del personal penitenciario.

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Asimismo, el documento ordena gestionar la instalación de puestos de control en las áreas periféricas de las cárceles. En esos retenes, las autoridades deberán verificar vehículos y motocicletas, además de solicitar antecedentes a las personas que transiten por los sectores cercanos.

Las autoridades instalarán puestos de control en las vías cercanas a las prisiones para registrar vehículos y verificar antecedentes (Inpec)

La instrucción deja abierta la posibilidad de que cada establecimiento adopte otras decisiones de seguridad, de acuerdo con sus condiciones particulares. El objetivo es que las direcciones regionales y los comandos de vigilancia ajusten sus protocolos sin esperar a que se produzca un incidente.

Restos humanos y panfletos activaron la respuesta en Barranquilla

La alerta nacional se conoce después de un hecho registrado frente a la cárcel Modelo de Barranquilla, donde fue abandonada una caja de icopor con restos humanos y panfletos que contenían amenazas contra el Inpec y la fuerza pública.

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De acuerdo con información difundida por el periodista Mauricio Vanegas en su cuenta de X, una persona que se movilizaba en motocicleta dejó el recipiente frente al centro penitenciario. El mensaje advertía: “No queremos más atropellos con los presos de Colombia” y amenazaba con acciones contra funcionarios y sus familias.

Un motociclista abandonó partes corporales con panfletos intimidatorios contra los guardianes penitenciarios en el Atlántico, un suceso que impulsó capturas inmediatas y obligó a extremar la vigilancia en los reclusorios colombianos (Colombia Oscura/X)

Versiones recogidas por medios locales indican que personal de vigilancia del Inpec detectó la llegada de una motocicleta cerca de la medianoche y reportó el caso a las autoridades. Unidades de la Policía acudieron al lugar y solicitaron el acompañamiento de expertos antiexplosivos para inspeccionar la caja antes de manipularla.

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Durante la revisión fueron hallados una mano humana y un panfleto amenazante. Posteriormente, en los alrededores del lugar, las autoridades localizaron una cabeza humana y otro escrito atribuido a un grupo que se identificó como “Nueva Alianza”.

El área fue acordonada para las diligencias judiciales. La investigación incluye revisión de cámaras de seguridad, entrevistas en el vecindario e inspecciones técnicas para establecer la identidad de la persona que dejó los restos y determinar el origen de las amenazas.

La Policía capturó al presunto responsable del abandono de restos humanos y dejó el caso a disposición de la Fiscalía (Inpec/X)

El Inpec informó que la Policía capturó al presunto responsable de abandonar la caja frente a la cárcel Modelo. El caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá establecer si el hecho tiene relación con las intimidaciones contra la institución penitenciaria y si existen otros responsables.

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