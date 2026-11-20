Centenares de hinchas de Boca Juniors se encuentran retenidos en el Aeropuerto El Dorado, por las condiciones climáticas adversas que les impiden hacer conexión con Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana (Camila Díaz/Colprensa y captura de pantalla Cablenoticias)

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Cerca de 300 pasajeros permanecen represados en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos con destino a Barranquilla, ciudad que este sábado 21 de noviembre recibirá la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

La aerolínea Avianca atribuyó la contingencia a condiciones meteorológicas adversas en la capital colombiana, tras advertir un día antes sobre posibles demoras por movilizaciones en el país.

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La jornada en El Dorado ya había arrancado con contratiempos horas antes. Una densa neblina cubrió Bogotá durante la madrugada del viernes y redujo la visibilidad en la terminal aérea, lo que obligó a aplicar medidas temporales de seguridad para despegues y aterrizajes.

Según confirmó la Aeronáutica Civil, las operaciones recuperaron su ritmo hacia las 7:00 a. m., sin que se registraran cierres formales, aunque sí demoras de hasta tres horas en vuelos nacionales e internacionales, con afectación en rutas procedentes de Cali, Miami y Madrid. Latam reportó dos vuelos cancelados de manera preventiva, que luego se normalizaron. La entidad también confirmó que se esperaban 8.500 hinchas tanto argentinos como brasileños en vuelos aéreos, para alentar a sus respectivos clubes.

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Según los reportes de los afectados, los problemas relacionados con los vuelos hacia Barranquilla recaen solamente sobre los pasajeros de Avianca que viajan desde Buenos Aires y distintas ciudades de Colombia. Entre los testimonios recogidos en el terminal aéreo se encuentra el de Nicolás Esquivel, hincha argentino que hacía conexión desde Cali, cuyo vuelo —programado originalmente para las 12:30— quedó reprogramado para las 07:30 p. m..

“Nos quieren hacer quedar acá siete horas. Están tratando de brindarnos ayuda, pero hay una fila larguísima de unas 300 personas de distintos lados intentando llegar a Barranquilla”, relató Esquivel en Cablenoticias, quien cuestionó la ausencia de un plan de contingencia de la aerolínea ante la magnitud del evento deportivo.

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Avianca había anticipado demoras por movilizaciones en Colombia

Los pasajeros reportaron esperas de hasta tres horas en trayectos como la ruta entre Rionegro y la capital del país desde las primeras horas del viernes 20 de noviembre (@castelblanco69/X)

Un día antes de registrarse los retrasos, el jueves 19 de noviembre, la aerolínea difundió un comunicado en el que advirtió que las movilizaciones previstas en Colombia para esa jornada podrían generar demoras en los desplazamientos hacia los aeropuertos. La compañía recomendó a los viajeros salir con anticipación y consultar el estado de sus vuelos a través de su sitio web o de la aplicación oficial.

La aerolínea confirmó que, debido a las condiciones meteorológicas en Bogotá, activó medidas de flexibilización para los pasajeros que viajan ese día entre las 7:30 a. m. y las 11:59 p. m. en los vuelos afectados. La aerolínea habilitó el cambio de itinerario según disponibilidad, sin cobro de penalidad, a través de su sitio web, el contact center o las agencias de viajes.

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Los pasajeros, sin embargo, calificaron de desproporcionada una demora de siete horas frente al cierre operacional de dos horas que la compañía había reportado inicialmente. Según indicaron los afectados, los reportes meteorológicos desde Barranquilla, sede del encuentro, señalaban cielo despejado en el momento de las reprogramaciones.

El retraso compromete la previa del banderazo y las reservas hoteleras

Los afechados por las demoras mostraron su preocupación por perder desde sus reservas de hotel hasta la posibilidad de no estar presentes en el tradicional "banderazo" previo a la final (Luisa Gonzalez/REUTERS)

La dilación en los vuelos amenaza la asistencia de los hinchas a las actividades previas al partido, entre ellas el banderazo convocado para esta tarde en el Malecón de Barranquilla. Los pasajeros afectados también reportaron inconvenientes con reservas hoteleras ya contratadas en la ciudad, ante la incertidumbre sobre la hora real de arribo.

La final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, a las 5:30 p. m. Esta será la primera vez que Colombia alberga el partido definitivo de un torneo continental, desde la implementación de las finales a partido único por parte de la Conmebol en 2019.

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