Jesús Zambrano, exlíder del PRD, se lanza contra Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro)

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Jesús Zambrano, exlíder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se lanzó contra quien un día apoyó en sus aspiraciones a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de no cumplir las promesas realizadas a la ciudadanía. Además, señaló que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, forma parte del mismo “engranaje autoritario”.

Los señalamientos del político tuvieron lugar en entrevista con Azucena Uresti, con quien confirmó que los perredistas, con registro vigente en algunos estados, buscarán aliarse con los panistas o priistas, para hacer frente a los partidos aliados del oficialismo.

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Jesús Zambrano habla sobre el escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei en el INE

El exlíder de los perredistas responsabilizó a los morenistas de concentrar varias decisiones de manera unilateral en la persona titular del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que llevó a Guadalupe Taddei ha realizar movimientos en la opacidad sin rendir cuentas a ninguna persona, hasta que en octubre medios de comunicación publicaron diversas investigaciones que llevaron a la renuncia de la funcionaria.

“Que desempeño tan lamentable, tan criticable de la señora Guadalupe Taddei”, comentó Zambrano. También apuntó a que el siguiente paso concentra la atención en la convocatoria y la elección de quien será la presidenta del INE, una decisión que debe darse por “consenso”, según dijo,+ un acuerdo de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados que ya está lejos de alcanzarse.

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El PRD apoyó la carrera política de AMLO hasta 2012. (Foto: Cuartoscuro)

Refirió que la principal responsabilidad está en manos de la mayoría calificada, es decir, Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que el poder que ejerce en el Congreso es el que llevará a otorgar el nombramiento, algo que podría ser cuestionado, incluso, tener efectos sobre las elecciones de 2027.

“Yo creo que estamos viviendo un momento muy grave para la vida de la república, para la sobrevivencia de la democracia en nuestro país y por eso, hay que estar muy pendientes de todo lo que va a resultar en los próximos días. Yo desde luego que voy a seguir argumentando la idea de que logremos el mayor consenso posible”, agregó el perredista.

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Exlíder nacional del PRD se lanza contra Morena, AMLO y Sheinbaum

Cuestionado sobre la forma en que Morena ha tomado decisiones usando su mayoría en el Congreso de la Unión y de que el nombramiento de la persona titular en el INE podría llevarse a cabo de la misma forma, Zambrano comentó:

“En los últimos años, incluso de estos ocho años del obradorato, como ya le podemos llamar, me confirma lo que yo alguna vez creo que comenté contigo en algún programa, que a López Obrador hay que leerlo al revés: Dice una cosa, pero está pensando exactamente hacer lo contrario”.

Aseguró que el expresidente de México “engañó a la gente ofreciéndole que respetaría las instituciones, que respetaría la democracia, que consolidaría la división de poderes, que, en fin, todo, que íbamos a crecer al 6 % anual”.

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Puntualizó que, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum llegó al poder en 2024, “algunas personas” le dijeron: “Ojalá ahora la doctora, una científica, tome distancia de López Obrador”. A quienes les contestó que eso no pasaría, debido a que ambos forman parte del mismo “engranaje autoritario”.

López Obrador marcó distancia del PRD cuando fundó Morena. (Foto: Cuartoscuro)

El político descartó que Morena sea un partido de izquierda, calificándolos de “un populismo autoritario, autocrático, ya de corte dictatorial. Lamentablemente, eso no es izquierda, aunque se quieran seguir asumiendo así. Muchos de ellos ya lo vemos cómo están envueltos en escándalos de corrupción”.

Dio a conocer que en los 12 estados donde el PRD aún tiene registro, los líderes podrían unirse a los partidos de oposición rumbo a los comicios del próximo año, con la finalidad de hacerle frente a la coalición oficialista.

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La última vez que AMLO y Zambrano hablaron fue en 2012

“Los Chuchos”, en referencia a Jesús Zambrano Grijalva y Jesús Ortega Martínez, fueron dos políticos líderes en el PRD, quienes apoyaron parte de la carrera política de López Obrador hasta 2012.

El distanciamiento se dio luego de que el exmandatario perdiera las elecciones presidenciales frente a Enrique Peña Nieto, el último encuentro entre Zambrano y AMLO fue en un desayuno, donde le comentó que se iría del partido que respaldo sus dos candidaturas presidenciales y su gobierno en la Ciudad de México.

En ese momento, López Obrador manifestó su siguiente paso político: registrar a Morena como partido. La versión de Zambrano refiere que el fundador del guinda no dio mayor explicación y marcó un distanciamiento público de quienes un día lo respaldaron.

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