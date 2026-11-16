Inicia entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Benito Juárez: qué documentos necesitas para poder recogerla

Los tutores y padres de familia que registraron a sus hijas o hijos a la Beca Benito Juárez durante la convocatoria pasada ya pueden recoger la tarjeta del Bienestar (X@apoyosbienestar)

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Los tutores y padres de familia que registraron a sus hijas o hijos a la Beca Benito Juárez durante la convocatoria pasada ya pueden recoger la tarjeta del Bienestar donde recibirán el apoyo que entrega el programa de forma bimestral.

La escuela será la encargada de llamar a las madres, padres, tutores o alumnos mayores de edad para informarles la fecha, hora y lugar en que deberán acudir por el plástico. Para completar el trámite es indispensable presentar todos los documentos solicitados.

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Si el estudiante es menor de edad, deberá llevar copia de su acta de nacimiento y CURP certificada. La madre, padre o tutor debe presentar identificación oficial original y copia, así como copia de acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Los tutores y padres de familia que registraron a sus hijas o hijos a la Beca Benito Juárez durante la convocatoria pasada ya pueden recoger la tarjeta del Bienestar (X@avisosbienestar)

Por su parte, los alumnos mayores de edad deberán llevar identificación oficial en original y copia, además de copia de acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio vigente.

Documentos para recoger el plástico

Identificación oficial en original y copia

Copia del acta de nacimiento

CURP certificada

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses

Para estudiantes menores de edad, deben presentar además:

Copia del acta de nacimiento del estudiante

CURP certificada del estudiante

Documentación de la madre, padre o tutor: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio

Video informativo sobre los sitios web oficiales para la solicitud de becas educativas en México, incluyendo Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra en Michoacán, Campeche, Chiapas y Sonora.

¿Cómo saber si fui aceptado a la beca?

Las y los estudiantes que concluyeron su registro para la Beca Benito Juárez pueden consultar si fueron aceptados con el folio alfanumérico que recibieron al terminar el trámite. El resultado define si la solicitud continúa en revisión, si la persona ya forma parte del padrón o si debe atender una indicación posterior.

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La consulta se realiza en el buscador oficial de las Becas Benito Juárez. La persona aspirante debe ingresar a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio, escribir el folio incluido en su comprobante de registro y seleccionar la opción “Buscar”.

Estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza tienen hasta este domingo 15 de noviembre para solicitar la Beca Benito Juárez (Gobierno de México)

El sistema muestra el estatus disponible para cada solicitud. Quienes aparezcan como beneficiarios deberán esperar la convocatoria con la fecha, sede y horario para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

Detalles del programa

La Beca Benito Juárez se dirige a alumnos de nivel Medio Superior que cursen en alguna preparatoria pública del país, y entrega un recurso cada dos meses de 1,900 pesos a través de la tarjeta del Bienestar con el objetivo de evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario que les permita a estos beneficiarios continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

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El programa otorga el apoyo económico durante los 10 meses del ciclo escolar y excluye julio y agosto, correspondientes al periodo vacacional. Los beneficiarios pueden recibirlo por un máximo de 40 meses.