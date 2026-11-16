Robert Pattinson es oficialmente el nuevo James Bond

Después de años de especulaciones, el actor británico Robert Pattinson ha sido confirmado para interpretar al espía más famoso del cine

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Robert Pattinson será el nuevo James Bond, según anunció Amazon MGM Studios, en lo que marca el cierre de años de especulación sobre el sucesor de Daniel Craig en el papel del agente 007.

La película estará dirigida por Denis Villeneuve —conocido por Dune— y con guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

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Será además el primer filme de la franquicia producido enteramente bajo el sello de Amazon, que adquirió los derechos de la saga por unos USD 1.000 millones en 2025, obteniendo control creativo total sobre la propiedad intelectual.

Craig, cuyo último film como Bond fue No Time to Die (2021), protagonizó cinco entregas que recaudaron en conjunto USD 3.500 millones en taquilla global.

La confirmación se produjo de forma teatral: las cuentas oficiales de James Bond en X e Instagram borraron todo su contenido previo minutos antes de las 15:00 GMT del lunes y comenzaron a publicar en bucle el mensaje “Identity confirmed” (“Identidad confirmada”).

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La primera imagen oficial del actor como el nuevo James Bond de la exitosa franquicia cinematográfica. (Instagram/@007)

Acto seguido, el estudio difundió una primera fotografía de Pattinson vestido con el característico esmoquin del personaje.

El actor de 40 años se convierte así en el séptimo intérprete oficial de 007 en la historia de la saga.

Los productores Amy Pascal —responsable de la franquicia Spider-Man— y David Heyman —productor de Harry Potter— supervisarán la nueva etapa junto a Villeneuve y Knight.

El proceso de selección fue tan reservado que Pattinson se enteró de su designación recién el domingo por la mañana, cuando el propio Villeneuve lo llamó para comunicarle la noticia.

Robert Pattinson, fotografiado con el característico esmoquin del agente 007, fue confirmado por Amazon MGM Studios como el sucesor de Daniel Craig. (Instagram/@007)

Los actores finalistas —entre quienes estuvieron Josh O’Connor, Callum Turner y Nicholas Hoult— fueron evaluados en pruebas realizadas a fines de octubre que incluyeron escenas de acción, presencia en cámara y trabajo con diálogos.

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“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y recibir la confianza para interpretar a 007 es el honor de toda una vida”, declaró Pattinson. “No podría estar más entusiasmado con esta asociación y el trabajo que viene con este equipo”.

Villeneuve celebró la elección con una declaración propia: “Tiene el alma intemporal del 007 y aporta un espíritu completamente nuevo”.

Pascal y Heyman destacaron, en un comunicado conjunto, la “valentía como actor, el humor autodespreciativo y la capacidad de reinventarse continuamente” de Pattinson como las cualidades que lo convierten en “el Bond perfecto para nuestros tiempos”.

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El proceso de selección para el papel del agente 007 incluyó a Josh O'Connor, Callum Turner y Nicholas Hoult, entre otros finalistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es el actor que interpretará al agente 007?

Robert Pattinson atraviesa uno de los momentos de mayor proyección de su trayectoria. En 2026 protagonizó La Odisea, el nuevo filme de Christopher Nolan, donde interpreta al villano Antinous, y encabeza dos producciones de A24: Primetime y la comedia romántica The Drama, coprotagonizada con Zendaya.

Tiene además pendiente de estreno Dune: Part Three, prevista para el 18 de diciembre, también bajo la dirección de Villeneuve, con quien ya tiene una dinámica de trabajo afianzada.

Nacido en Barnes, en el suroeste de Londres, el actor se inició en la actuación en el club de teatro de su escuela. Su primer papel de peso llegó en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), donde interpretó a Cedric Diggory.

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La fama masiva llegó con la saga Crepúsculo, en la que encarnó al vampiro Edward Cullen junto a Kristen Stewart y que recaudó más de USD 3.000 millones a nivel global.

Tras ese éxito comercial, construyó una carrera artística alternativa con directores como David Cronenberg, Robert Eggers y Lynne Ramsay, antes de regresar al cine de gran presupuesto con The Batman (2022).

Robert Pattinson como el vampiro Edward Cullen en la saga "Crepúsculo", que recaudó más de USD 3.000 millones a nivel global y lo convirtió en uno de los actores más reconocidos de su generación. (Lionsgate)

Con Skyfall (2012) como único film de la saga en superar individualmente la barrera de los USD 1.000 millones, la franquicia oficial de Bond acumula un total de USD 7.800 millones en taquilla, lo que la posiciona como la quinta saga más taquillera de la historia del cine.

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La nueva película será la entrega número 26 del canon y aún no tiene título confirmado. Robert Pattinson se suma así a una lista que comenzó con Sean Connery en Doctor No (1962) y continuó con George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig.