Canadá extraditó a Chile a un ciudadano peruano requerido por un homicidio

El sujeto asaltó un minimarket junto a otros cuatro individuos en 2022.

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Un ciudadano peruano de 34 años fue extraditado a Chile durante las últimas horas, luego de ser detenido en Montreal, Canadá, por su presunta participación en un violento asalto que terminó con la muerte del propietario de un minimarket en la comuna santiaguina de Independencia en 2022.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), el sujeto habría tenido un rol directo en el delito ocurrido el 6 de octubre de ese año, cuando llegó hasta el establecimiento comercial junto a otros tres individuos.

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En medio del asalto, el dueño del negocio, de 58 años, intentó oponerse al actuar de los delincuentes. Sin embargo, recibió un disparo que posteriormente le provocó la muerte.

Según el fiscal Patricio Jory, de la Fiscalía Centro Norte, el trabajo investigativo se realizó en coordinación con la Brigada de Homicidios de la PDI, lo que permitió establecer la identidad de los integrantes de una organización criminal compuesta por ciudadanos extranjeros.

Las primeras diligencias apuntaron contra tres involucrados, quienes terminaron condenados durante 2024. No obstante, la investigación continuó para establecer la responsabilidad de un cuarto participante, quien también recibió una condena por robo con homicidio.

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Según precisó el persecutor, este último habría intervenido directamente durante el atraco, llegando incluso a ingresar detrás del mesón donde se encontraban las víctimas. En ese lugar se produjo el ataque que terminó con una persona fallecida.

El imputado fue detenido en Canadá tras cometer varios delitos.

La captura

Una vez cometido el crimen varios integrantes de la banda trataron de abandonar el territorio nacional para evitar la acción de la justicia, entre ellos el ciudadano peruano en cuestión, quien consiguió trasladarse hasta Montreal, Canadá.

Enrique Gutiérrez, comisario de Interpol Santiago, detalló que el acusado huyó del país por un paso no habilitado o usando documentos falsos -asunto que aún está por resolverse-, “llegó a Canadá y siguió cometiendo delitos, razón por la cuál fue detenido por la policía”, consignó La Tercera.

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A partir de su ubicación, las autoridades chilenas iniciaron las gestiones correspondientes para conseguir su extradición, procedimiento que finalmente permitió concretar su regreso a Chile este domingo.

El fiscal Jory también dio cuenta de nuevos avances en la causa, pues durante este año, las diligencias permitieron establecer la identidad de un quinto sujeto presuntamente relacionado con el caso, quien deberá enfrentar una formalización por el delito de robo con intimidación. Frente a ese escenario, el Ministerio Público adelantó que solicitará que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva..