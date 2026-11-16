España

Madrid acelera Nuevo Barrio Campamento: licita tres contratos por 3,5 millones para urbanizar las primeras viviendas

Los tres contratos permitirán supervisar durante 28 meses las obras de urbanización de las primeras fases de la operación residencial en los antiguos terrenos militares

Operación Campamento (SEPES)
Nuevo Bario Campamento (SEPES)
Guardar

El desarrollo urbanístico de Campamento, situado en el suroeste de Madrid, comienza a dar nuevos pasos hacia su transformación residencial. La Junta de Compensación del APE 10.23 Instalaciones Militares de Campamento ha sacado a concurso tres contratos por un importe conjunto de 3,5 millones de euros para prestar servicios técnicos relacionados con la urbanización de las fases 1 y 2 del proyecto, según los anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La inversión se distribuirá entre tres ámbitos fundamentales para garantizar el desarrollo de las obras. El contrato de mayor cuantía corresponde a la dirección facultativa, con un valor estimado de 1,89 millones de euros. A esta partida se suman 1,13 millones destinados al control de calidad de los trabajos y cerca de 475.000 euros para la coordinación de seguridad y salud.

PUBLICIDAD

Los servicios tendrán un plazo estimado de ejecución de 28 meses y no se limitarán al ámbito estrictamente residencial. Los contratos incluyen también las conexiones exteriores necesarias para completar el desarrollo de esta nueva actuación urbanística en el suroeste de Madrid.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

El plazo para presentar ofertas termina el 19 de noviembre

Por el momento, el proceso se encuentra en fase de licitación. Las empresas interesadas podrán concurrir mediante un procedimiento abierto y presentar sus propuestas hasta las 13.00 horas del próximo 19 de noviembre, de acuerdo con los anuncios difundidos este lunes en el BOE.

En cuanto a la selección de las adjudicatarias, el coste económico tendrá un peso determinante, aunque no será el único factor que decida el resultado. El precio supondrá el 49% de la puntuación en los tres concursos, mientras que el porcentaje restante se valorará a partir de criterios técnicos.

PUBLICIDAD

Casi 11.000 viviendas a precio asequible

El desarrollo de Nuevo Barrio Campamento prevé levantar 10.700 viviendas asequibles en el suroeste de Madrid sobre los antiguos terrenos militares. Se trata de un proyecto considerado estratégico para ampliar el parque público de vivienda en una de las comunidades con mayor tensión inmobiliaria del país. El objetivo es transformar más de 211 hectáreas en un nuevo barrio con viviendas, equipamientos públicos, zonas verdes y espacios destinados al uso ciudadano.

El proyecto aspira a convertirse en uno de los principales ejemplos de regeneración urbana pública desarrollados en España durante las últimas décadas. No solo contempla la construcción de viviendas, sino también la creación de un entorno urbano diseñado para favorecer la calidad de vida de sus futuros residentes.

Plano de los terrenos de la Operación Campamento.
Plano de los terrenos de la Operación Campamento.

Sólo el 25% del suelo está dirigido a uso residencial

Según la planificación prevista, únicamente el 25% del suelo se destinará a uso residencial. El 75% restante se reservará para calles, equipamientos públicos, espacios de convivencia y grandes zonas verdes, configurando un modelo urbano que prioriza el espacio público frente a la edificación intensiva.

En total, el nuevo desarrollo contará con alrededor de 365.000 metros cuadrados de zonas verdes y otros 442.000 metros cuadrados destinados a equipamientos y servicios públicos, como centros educativos, instalaciones deportivas, espacios culturales y otras dotaciones necesarias para atender a la población del nuevo barrio.

El diseño del proyecto incorpora criterios de sostenibilidad y planificación recogidos en la Agenda Urbana Española. La intención es crear un barrio más accesible, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, con espacios abiertos que favorezcan la movilidad peatonal, la convivencia y la integración social.

La transformación de los antiguos cuarteles permitirá recuperar un amplio espacio actualmente infrautilizado para convertirlo en un nuevo distrito conectado con el resto de la ciudad y preparado para responder a las necesidades de las próximas décadas.

Temas Relacionados

Nuevo Barrio CampamentoOperación CampamentoViviendaVivienda EspañaEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Black Friday o trampa comercial: las marcas usan la IA para disparar la compra impulsiva y explotar el miedo a perder una oportunidad

Los consumidores prevén gastar 175 euros de media durante la campaña y las empresas abandonan los descuentos masivos para ofrecer promociones personalizadas que aprovechan los hábitos y los sesgos psicológicos de los ciudadanos

Black Friday o trampa comercial: las marcas usan la IA para disparar la compra impulsiva y explotar el miedo a perder una oportunidad

Detienen a dos mujeres en Alicante por realizar tratamientos médicos sin titulación

Ofrecían tratamientos invasivos y prescribían medicamentos utilizando recetas falsificadas, tanto en domicilios particulares como en su propia vivienda

Detienen a dos mujeres en Alicante por realizar tratamientos médicos sin titulación

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Las bajas médicas cambian para siempre el 1 de diciembre: “La ley establece dos nuevos motivos para las ausencias de mujeres”

Con la llegada del Real Decreto-ley 31/2026 se introducen tres novedades que afectarán tanto a trabajadores como a empresas

Las bajas médicas cambian para siempre el 1 de diciembre: “La ley establece dos nuevos motivos para las ausencias de mujeres”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

La Guardia Civil sabía que miles de migrantes preparaban una entrada masiva en Ceuta, pero no previó que Marruecos les dejaría pasar

Cuatro embarcaciones marroquíes persiguen a un catamarán español que se dirigía a Canarias y fuerzan a sus ocho tripulantes a pedir auxilio

Feijóo avisa en Lleida que el PP "no ignorará los riesgos del fundamentalismo islámico": "Los vamos a enfrentar"

Sánchez recibe a Lula como presidente, pero no como candidato: una afonía desbarata el gran acto de campaña con el brasileño

ECONOMÍA

Black Friday o trampa comercial: las marcas usan la IA para disparar la compra impulsiva y explotar el miedo a perder una oportunidad

Black Friday o trampa comercial: las marcas usan la IA para disparar la compra impulsiva y explotar el miedo a perder una oportunidad

Las bajas médicas cambian para siempre el 1 de diciembre: “La ley establece dos nuevos motivos para las ausencias de mujeres”

La empresa no le protegió tras ser agredido por un compañero y el Supremo sentencia que su ansiedad es accidente laboral

Las viviendas españolas cambian de manos: los extranjeros disparan las compras a máximos históricos hasta aumentar un 49% en cinco años

La Justicia obliga a una fábrica a pagar una indemnización de 80.000 € a dos trabajadoras: repetían el mismo gesto más de 2.000 veces por turno y acabaron con lesiones de codo y espalda

DEPORTES

Ferrero, sobre su reencuentro con Alcaraz: “Se me hizo extraño estar en la pista enfrente de él”

Ferrero, sobre su reencuentro con Alcaraz: “Se me hizo extraño estar en la pista enfrente de él”

Pep Guardiola, sobre la selección española: “Si hubiera habido un estado catalán habría jugado con Catalunya porque soy de Santpedor, pero en ese momento no era viable”

Joana Sanz estalla en redes sociales contra Dani Alves: “Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”