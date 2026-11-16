Madrid acelera Nuevo Barrio Campamento: licita tres contratos por 3,5 millones para urbanizar las primeras viviendas

Nuevo Bario Campamento (SEPES)

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El desarrollo urbanístico de Campamento, situado en el suroeste de Madrid, comienza a dar nuevos pasos hacia su transformación residencial. La Junta de Compensación del APE 10.23 Instalaciones Militares de Campamento ha sacado a concurso tres contratos por un importe conjunto de 3,5 millones de euros para prestar servicios técnicos relacionados con la urbanización de las fases 1 y 2 del proyecto, según los anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La inversión se distribuirá entre tres ámbitos fundamentales para garantizar el desarrollo de las obras. El contrato de mayor cuantía corresponde a la dirección facultativa, con un valor estimado de 1,89 millones de euros. A esta partida se suman 1,13 millones destinados al control de calidad de los trabajos y cerca de 475.000 euros para la coordinación de seguridad y salud.

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Los servicios tendrán un plazo estimado de ejecución de 28 meses y no se limitarán al ámbito estrictamente residencial. Los contratos incluyen también las conexiones exteriores necesarias para completar el desarrollo de esta nueva actuación urbanística en el suroeste de Madrid.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

El plazo para presentar ofertas termina el 19 de noviembre

Por el momento, el proceso se encuentra en fase de licitación. Las empresas interesadas podrán concurrir mediante un procedimiento abierto y presentar sus propuestas hasta las 13.00 horas del próximo 19 de noviembre, de acuerdo con los anuncios difundidos este lunes en el BOE.

En cuanto a la selección de las adjudicatarias, el coste económico tendrá un peso determinante, aunque no será el único factor que decida el resultado. El precio supondrá el 49% de la puntuación en los tres concursos, mientras que el porcentaje restante se valorará a partir de criterios técnicos.

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Casi 11.000 viviendas a precio asequible

El desarrollo de Nuevo Barrio Campamento prevé levantar 10.700 viviendas asequibles en el suroeste de Madrid sobre los antiguos terrenos militares. Se trata de un proyecto considerado estratégico para ampliar el parque público de vivienda en una de las comunidades con mayor tensión inmobiliaria del país. El objetivo es transformar más de 211 hectáreas en un nuevo barrio con viviendas, equipamientos públicos, zonas verdes y espacios destinados al uso ciudadano.

El proyecto aspira a convertirse en uno de los principales ejemplos de regeneración urbana pública desarrollados en España durante las últimas décadas. No solo contempla la construcción de viviendas, sino también la creación de un entorno urbano diseñado para favorecer la calidad de vida de sus futuros residentes.

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Plano de los terrenos de la Operación Campamento.

Sólo el 25% del suelo está dirigido a uso residencial

Según la planificación prevista, únicamente el 25% del suelo se destinará a uso residencial. El 75% restante se reservará para calles, equipamientos públicos, espacios de convivencia y grandes zonas verdes, configurando un modelo urbano que prioriza el espacio público frente a la edificación intensiva.

En total, el nuevo desarrollo contará con alrededor de 365.000 metros cuadrados de zonas verdes y otros 442.000 metros cuadrados destinados a equipamientos y servicios públicos, como centros educativos, instalaciones deportivas, espacios culturales y otras dotaciones necesarias para atender a la población del nuevo barrio.

El diseño del proyecto incorpora criterios de sostenibilidad y planificación recogidos en la Agenda Urbana Española. La intención es crear un barrio más accesible, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, con espacios abiertos que favorezcan la movilidad peatonal, la convivencia y la integración social.

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La transformación de los antiguos cuarteles permitirá recuperar un amplio espacio actualmente infrautilizado para convertirlo en un nuevo distrito conectado con el resto de la ciudad y preparado para responder a las necesidades de las próximas décadas.