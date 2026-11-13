Caso Ueno Bank: se entregó Marco Aurelio González, ex directivo del Banco Central de Paraguay

Marco Aurelio González

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Marco Aurelio González, exmiembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), se presentó este viernes ante la Policía Nacional tras una fallida operación de detención que lo encontró ausente de su domicilio y lo declaró brevemente prófugo.

Acompañado por su abogado defensor, Arturo Daniel, González llegó antes de las 08:00 local a la Dirección Contra el Crimen Organizado, donde se activaron los procedimientos correspondientes.

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La Fiscalía de Paraguay realizó allanamientos y ejecutó órdenes de detención en el caso Ueno Bank

El allanamiento que no encontró a nadie

Horas antes de su presentación voluntaria, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional allanaron la vivienda del exfuncionario en la ciudad de Luque con orden de detención, pero no lo hallaron en el inmueble.

En ese momento, las autoridades lo declararon prófugo. Su defensa explicó que González atravesaba un problema de salud, y que decidió presentarse ante la justicia para evitar especulaciones sobre una posible fuga.

Desde la institución policial informaron que, una vez concretada la entrega, se aguardó la convocatoria de la Fiscalía para su traslado ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde prestó declaración indagatoria.

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Fiscales realizan allanamientos

El BCP sabía desde diciembre de 2025, según la hipótesis fiscal

El procedimiento contra González formó parte de un operativo simultáneo en el que el Ministerio Público buscó detener a tres exmiembros del directorio del BCP. Liana Caballero, quien ejerció como presidenta interina de la institución tras la renuncia de Carlos Carvallo, fue detenida en su vivienda en Asunción. Miguel Ángel Mora, en tanto, fue capturado en su residencia en Luque.

La causa que los une sostiene que los tres habrían tenido “conocimiento directo y temprano, al menos desde diciembre de 2025” de la situación de insolvencia de Ueno Bank y de presuntas irregularidades en la concesión de créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

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Según la hipótesis fiscal, pese a ese conocimiento, habrían omitido implementar las medidas correctivas que sus atribuciones legales les exigían, lo que habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público en condiciones de insolvencia.

La Fiscalía de Paraguay ejecutó órdenes de detención

La caída de Ueno Bank y sus consecuencias políticas y judiciales

El 3 de noviembre, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, fundamentado en el deterioro de sus indicadores de solvencia y en presuntas irregularidades crediticias. La decisión dejó expuestos los ahorros de cientos de miles de usuarios y fondos de distintas instituciones del Estado paraguayo depositados en la entidad.

La causa involucra también al expresidente del BCP Carlos Carvallo, al superintendente de Bancos Holger Insfrán —detenido hace unas horas— y al expresidente de la República Santiago Peña, quien fue destituido mediante juicio político y posteriormente imputado por lesión de confianza y administración en beneficio propio. Peña había sido accionista del grupo empresarial que integra Ueno hasta marzo de 2025.

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El abogado Daniel calificó el proceso como uno con “alto componente político” y anunció que solicitará acceso a la carpeta fiscal para interiorizarse en los elementos que se atribuyen a su defendido. Señaló además que González había sido uno de los denunciantes del hecho. “Veremos qué pasa, es poca la información que tenemos todavía”, afirmó el defensor en declaraciones a NPY.

González había presentado su renuncia al directorio del BCP el 4 de noviembre mediante una nota dirigida a la Presidencia de la República, días después de que la banca matriz diera a conocer la insuficiencia en el índice de solvencia de Ueno Bank, que se ubicó por debajo del 50% del mínimo requerido.

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