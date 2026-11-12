América Latina

Nueve días después del escándalo del Ueno Bank, allanan la residencia presidencial en Paraguay

La fiscal Silvia González encabeza el operativo en Mburuvicha Róga, mientras la causa suma detenidos y el perjuicio estimado trepa a USD 815 millones

Mburuvicha Róga, la residencia presidencial en Paraguay
Mburuvicha Róga, la residencia presidencial de Paraguay (Archivo)
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La Fiscalía de Paraguay allana este jueves Mburuvicha Róga —la residencia presidencial cuyo nombre significa “casa del líder” en idioma guaraní— en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank, el mayor escándalo financiero que sacude al país en los últimos años.

La operación, encabezada por la fiscal Silvia González, se produce luego de que el expresidente Santiago Peña fuera destituido y enviado a prisión preventiva; y nueve días después de que el Banco Central decidiera la intervención del Ueno.

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La comitiva fiscal ingresó a la sede que hasta el pasado 6 de noviembre ocupó Peña, ahora recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, imputado por presunta lesión de confianza en calidad de instigador y por administración en provecho propio en calidad de autor. Según la Fiscalía, el expresidente se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel.

El cálculo del perjuicio patrimonial incluye recursos públicos y previsionales colocados en la entidad financiera, fondos del sistema de garantía de depósitos y las pérdidas de los depositantes privados.

El allanamiento de Mburuvicha Róga forma parte de una serie de procedimientos que el Ministerio Público lleva adelante en simultáneo. En días previos, los investigadores habían registrado la mansión particular de Peña, donde abrieron una bóveda oculta sin encontrar mayores indicios, y la casa matriz de Ueno, donde hallaron dos cajas fuertes, una de ellas escondida en el baño que utilizaba el CEO Miguel Vázquez, también imputado y detenido.

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Holger Insfrán
Holger Insfrán

El superintendente de Bancos fue detenido este jueves en un allanamiento paralelo

En otra operación simultánea, efectivos fiscales detuvieron en su domicilio al superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, cuya entidad —dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP)— tiene a su cargo la fiscalización y regulación del sistema financiero local. Durante el procedimiento se incautaron unas 500 fojas de documentos vinculados al caso, según informó el Ministerio Público.

Junto a Peña, el otro imputado central es el extitular del BCP Carlos Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno —antecesora de Ueno Bank— antes de ser designado en 2023 al frente del banco central.

Carvallo está acusado por presunta lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio en calidad de autor. Renunció al BCP el mismo día en que anunció el proceso de resolución contra Ueno y se entregó a la Justicia poco después del arresto de Peña.

Fotografía que muestra la fachada de una sede de Ueno Bank en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino)
Fotografía que muestra la fachada de una sede de Ueno Bank en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino)

La caída del banco dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas

La crisis se desencadenó el 3 de noviembre, cuando Carvallo anunció el inicio del proceso de resolución contra Ueno Bank, entidad que contaba con aproximadamente 2,94 millones de clientes.

La intervención bancaria dejó a esos usuarios sin acceso a sus cuentas y ahorros, lo que generó una ola de incertidumbre, reclamos y movilizaciones en todo el país.

Tres días después, el 6 de noviembre, el Senado declaró a Peña culpable de “mal desempeño de funciones” mediante un juicio político y lo desalojó del poder. El expresidente fue detenido horas más tarde.

La investigación continúa abierta, con nuevos allanamientos y procedimientos en curso.

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