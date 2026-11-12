La Policía de Bolivia detuvo a un ex juez de Santa Cruz sancionado por EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico

Guardar

La Fiscalía de Bolivia aprehendió este miércoles a Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, por su presunta participación en el ingreso de 31 maletas al aeropuerto internacional de Viru Viru en un vuelo privado procedente de Estados Unidos, en noviembre de 2025. Quezada renunció al cargo el 22 de octubre, horas después de que Washington lo incluyera en una lista de funcionarios bolivianos con restricción de visado por presuntos vínculos con la corrupción o el narcotráfico.

Policías con fusiles automáticos rodearon al mediodía su vivienda de la avenida Alemana, en el norte de Santa Cruz de la Sierra. Durante el allanamiento, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontraron dos cajas fuertes vacías.

PUBLICIDAD

El fiscal superior Marcelo Inchausti dijo a la prensa, frente a la casa, que Quezada es investigado por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. La orden la firmó el fiscal Rolando Salvatierra, de la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz, con base en una resolución del 10 de noviembre. Tras declarar como investigado, la Fiscalía le notificará la imputación formal.

La detención se produjo un día después de que Quezada acudiera por su cuenta a la Fiscalía para declarar como testigo. Lo habían citado tras las declaraciones de la ex diputada Laura Rojas, que cumple detención domiciliaria desde el 24 de agosto, y de su abogado, Joadel Bravo. Según Rojas, Quezada agilizó un permiso judicial para que sus dos hijas menores viajaran a California pese a que el padre no había firmado la autorización. Las niñas regresaron con ella en el vuelo chárter que trajo las maletas.

PUBLICIDAD

Miembros de las fuerzas de seguridad y personal municipal recorren una calle de Santa Cruz de Succhabamba ante la presencia de transeúntes. (Paula Elizalde - Infobae)

En esa declaración, cuyo contenido publicó el diario El Deber, Quezada admitió que tramitó el permiso desde su casa, fuera del horario judicial, por orden de Rómer Saucedo, que presidía entonces el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Me llama Rómer Saucedo y me dice que tiene que salir ese permiso”, relató. Después pidió a la jueza de la niñez Evelin Pai que lo firmara.

Quezada contó también que, en una cena en México tras recibir ambos un doctorado honoris causa, Saucedo le dijo que las maletas eran suyas y que contenían marihuana modificada genéticamente. El plan, siempre según ese relato, era procesarla en frío para fabricar líquido de cigarrillos electrónicos y venderlo en Brasil y otros mercados; el exjuez Hebert Zeballos se habría encargado de montar una fábrica de hielo como fachada. Saucedo le habría dicho además que el entonces fiscal general Roger Mariaca supervisó la salida del equipaje de la terminal. La Fiscalía no ha dicho si da crédito a esa versión y sostiene que Quezada conocía la existencia del cargamento al menos desde agosto.

PUBLICIDAD

El caso empezó el 29 de noviembre de 2025, cuando el avión aterrizó en Viru Viru con Rojas, sus hijas y un ciudadano extranjero a bordo. Al día siguiente la ex diputada retiró las maletas sin revisión aduanera tras presentar un pasaporte diplomático, aunque ya no ocupaba su escaño, de acuerdo con la investigación fiscal. El equipaje fue trasladado a un galpón de Santa Cruz donde la policía halló después 79 kilos de marihuana. La Felcn solo ha recuperado cuatro de las maletas, que fueron sometidas a pericias para buscar restos de droga. Rojas pasó casi siete meses en prisión preventiva en el penal de Palmasola, desde finales de enero hasta agosto. Zeballos y varios exfuncionarios de la Aduana Nacional también están procesados por la causa.

Rómer Saucedo

El Departamento de Estado publicó el 28 de septiembre una primera lista de 13 bolivianos con el visado revocado, entre ellos Mariaca, y el 22 de octubre otra de 15 que incluía a Quezada. Las medidas alcanzaron también a funcionarios y empresarios de Colombia, Ecuador y Perú. Mariaca fue detenido el 30 de septiembre en Viru Viru y cumple prisión preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí, acusado de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico. El 3 de noviembre la Fiscalía ordenó la aprehensión de Saucedo por tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Un día después, el magistrado anunció en la red social X que había salido del país con su familia y denunció persecución política.

PUBLICIDAD

El presidente Rodrigo Paz, de centroderecha y en el poder desde noviembre de 2025, ha estrechado la relación con Estados Unidos. En marzo, Bolivia se sumó al Escudo de las Américas, la alianza contra el crimen organizado que Donald Trump lanzó en Miami y que integran 13 países. Tras la detención de Mariaca, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el Gobierno estadounidense “respalda firmemente al presidente Rodrigo Paz”.

El artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que la Fiscalía invocó para aprehender a Quezada, obliga a presentarlo ante un juez en un plazo de 24 horas. Ese juez decidirá en una audiencia de medidas cautelares si el exmagistrado afronta el proceso en prisión preventiva.

PUBLICIDAD