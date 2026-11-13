Paraguay incluyó al Tren de Aragua, el ELN y la Mara Salvatrucha en la lista de organizaciones terroristas

Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (REUTERS/Jair Coll/Archivo)

Guardar

Paraguay amplió su lista de organizaciones terroristas con la incorporación de más de una docena de grupos armados de América Latina, entre ellos el Tren de Aragua, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Mara Salvatrucha.

La medida fue firmada este jueves por Pedro Alliana, quien apenas días atrás asumió la presidencia en medio de una turbulenta crisis institucional.

PUBLICIDAD

El decreto se apoya en la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, firmada por los países integrantes de la coalición Escudo de las Américas —impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump— que se reunieron en septiembre pasado en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Alliana llegó al Ejecutivo luego de que Santiago Peña fuera destituido como consecuencia del escándalo desatado en torno a Ueno Bank, una entidad financiera vinculada al exmandatario que recibió depósitos millonarios de organismos públicos durante su gestión, entre ellos cinco cajas de jubilaciones. Alliana, hasta entonces vicepresidente, tomó el cargo el viernes pasado.

PUBLICIDAD

El nuevo listado abarca grupos de seis países de la región

El decreto incorpora una amplia nómina de organizaciones de distintos países. En el caso de Colombia, quedaron incluidos el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.

En Ecuador, fueron listados Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Los Tiguerones. Haití aportó al listado a Gran Grif y Viv Ansanm, mientras que Perú lo hizo con Sendero Luminoso.

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana (EFE/Juan Pablo Pino)

México también tuvo una presencia destacada en la disposición: además del Cartel del Golfo, quedaron designadas La Nueva Familia Michoacana, Carteles Unidos, Los Viagras y los carteles del Noreste, de Juárez y Jalisco Nueva Generación (CJNG). De El Salvador, se sumó la pandilla Barrio 18, junto a la ya mencionada Mara Salvatrucha.

PUBLICIDAD

Paraguay viene consolidando esta política desde 2019

La ampliación del listado no es una novedad en términos de política de Estado: Paraguay lleva años incorporando organizaciones a esta categoría. En agosto de 2019, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el país reconoció como terroristas a las milicias de Hezbollah, Hamas, Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS).

Bajo la administración de Peña, esa política se profundizó. En agosto de 2025, fue designado el Cartel de los Soles de Venezuela; en octubre de ese año, las brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC).

En abril de 2025, el Ejecutivo extendió la denominación terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y amplió la categoría a la totalidad de las estructuras de Hamas y Hezbollah.

PUBLICIDAD