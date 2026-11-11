El Instituto de Previsión Social de Paraguay denunció que el Ueno Bank se quedó con más de USD 516 millones de los jubilados

Una sede de Ueno Bank en Asunción, Paraguay (REUTERS/César Olmedo)

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El Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS) denunció este martes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a los directivos de Ueno Bank —intervenido la semana pasada por problemas de solvencia financiera—, donde el organismo previsional tenía depositados más de 516 millones de dólares.

La acción judicial fue presentada por el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, quien detalló en el escrito que el ente tiene en Ueno Bank un total de USD 516.379.399,69 distribuidos en diversas cuentas. De ese monto, USD 358.719.147,86 corresponden a colocaciones y depósitos del fondo común de jubilaciones y pensiones y al fondo de contingencia, mientras que los USD 157.660.251,82 restantes están en tres cuentas operativas para los fondos de salud, jubilaciones y pensiones.

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Fotografía de archivo de un detalle del escudo y de un sector de la entrada principal de la sede del Banco Central del Paraguay, en Asunción (EFE/Noelia Aceituno)

La denuncia también apunta al Banco Central

La acción legal también alcanza a los directivos del Banco Central del Paraguay (BCP). La intervención de Ueno Bank desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido mediante un juicio político por “mal desempeño de funciones” y actualmente detenido en el marco de la investigación.

El extitular del BCP Carlos Carvallo renunció al anunciarse el proceso contra la entidad financiera y se entregó a las autoridades el viernes pasado.

Este martes, la economista Liana Caballero, quien ejerció la presidencia interina del BCP tras la salida de Carvallo, presentó su dimisión al directorio del organismo a través de una nota al Senado, sin indicar los motivos de su decisión.

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El presidente de Paraguay, Pedro Alliana

Pedro Alliana garantizó la devolución de ahorros

El presidente Pedro Alliana, quien juró el cargo el viernes pasado en medio de la crisis, aseguró este martes que la recuperación de los recursos de los aportantes y jubilados del sector público “tendrá prioridad”.

Según el mandatario, ya se pagó a 1.740.000 ahorristas, equivalente a USD 330 millones del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), lo que representa el 95% de los clientes cubiertos por la garantía del Estado.

“Completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso”, publicó Alliana en sus redes sociales.

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Una imagen tomada desde un dron muestra la sede del Banco Ueno en Asunción, Paraguay (REUTERS/César Olmedo)

Unos 800 millones de dólares de instituciones públicas están en riesgo

La caída de Ueno ha generado preocupación por la recuperación de cerca de 800 millones de dólares de instituciones públicas depositados en el banco, entre ellos los fondos de cinco cajas de pensiones. El IPS, que administra el sistema de salud y los aportes de jubilación de la mayoría de los trabajadores del país, es una de las principales afectadas.

El FGD —cuya gestión explicó este lunes su titular, José Maciel, en una conferencia de prensa— cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos 228.300.000 guaraníes (cerca de USD 38.622), “por persona física o jurídica”, según el BCP.

Sin embargo, una ley aprobada el miércoles pasado por el Congreso fijó en 40 salarios mínimos —unos 121,7 millones de guaraníes o entre USD 19.787 y USD 20.353— el monto máximo del anticipo de devolución. Los desembolsos se realizaron en dos tramos: el primero abarcó cuentas de entre 1 y 10 millones de guaraníes (unos USD 1.601,32); el segundo, desde ese umbral hasta los 40 salarios.

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La norma estableció un plazo de entre 24 horas y cinco días para efectuar las devoluciones, con vencimiento este miércoles 11 de noviembre. Aún no se precisó qué ocurrirá con los clientes cuyos montos superen ese tope. Ueno Bank contaba, según su sitio web, con aproximadamente 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes.