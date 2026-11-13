Comunidades de Veracruz respaldan a ‘Manos Negras’ tras denuncias por presuntas irregularidades en el rodaje

Una claqueta de cine abierta, mostrando "Toma 1" y "Acción" en inglés, se sitúa frente a una cámara y butacas de cine en un ambiente teatral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comunidades de Veracruz respaldan a Manos Negras y rechazan los señalamientos de maltrato, explotación y abandono durante el rodaje de la película, luego de la denuncia pública que acusó presuntas jornadas excesivas y falta de protocolos para proteger a su actriz protagonista, quien es menor de edad.

En un comunicado fechado este 11 de noviembre, habitantes y autoridades de Omiquila, El Trapiche del Rosario, Chicuasen, Almolonga, La Palma y Coyolillo sostienen que participaron de forma voluntaria, con contrato y remuneración económica, en la preproducción y las filmaciones realizadas en municipios de Actopan y Naolinco, Veracruz.

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El pronunciamiento cuenta con decenas de firmas de personas identificadas como actrices, actores, extras, asistentes de producción, docentes, directivos escolares, agentes municipales, arrendadores de locaciones y familiares de integrantes del elenco comunitario.

Las comunidades afirman que conocen el proyecto desde su inicio y que no existió abuso de confianza durante la relación con la producción. También piden que las publicaciones sobre el caso contrasten la información con quienes estuvieron presentes durante el rodaje.

Las comunidades aseguran que la actriz menor de edad recibió trato respetuoso

El comunicado señala que, según lo que atestiguaron las personas firmantes, la protagonista menor de edad recibió un trato “digno y respetuoso” durante las grabaciones de Manos Negras.

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Las y los habitantes sostienen que la niña estuvo acompañada en todo momento por su madre, quien es su representante legal. Añaden que la menor, su madre y otros integrantes de su familia han sido afectados por la exposición pública del caso.

“En lo que nos consta, la actriz protagonista, que es menor de edad, recibió durante la filmación un trato digno y respetuoso y estuvo siempre acompañada de su madre”, exponen en el documento.

Un proyector de cine antiguo junto a varias bobinas de película y fragmentos de celuloide, evocando la nostalgia y el arte tradicional de la proyección cinematográfica sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto también rechaza que la producción haya maltratado o aprovechado a personas de las comunidades, incluida una actriz adulta mayor. Los firmantes aseguran que recibieron a la producción “con los brazos abiertos” y que mantienen esa postura.

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De acuerdo con el pronunciamiento, la película representa una oportunidad para que los pueblos participantes den a conocer sus tradiciones y sus territorios.

Las comunidades lamentan que su imagen se vea afectada por información que, según afirman, no corresponde con su experiencia en el proyecto.

Xavi Sala afirma que hubo contratos, supervisión y acompañamiento psicológico

La postura de las comunidades se suma a un comunicado emitido el 2 de noviembre por Xavi Sala, guionista, director y productor de Manos Negras, quien rechazó de manera categórica los señalamientos de maltrato, explotación o abandono contra la menor, las comunidades y el equipo de producción.

Sala sostuvo que la madre de la actriz autorizó por escrito su participación y permanece durante el rodaje. También afirmó que la menor puede detener una toma cuando lo considere necesario y que se le consulta si desea continuar con cada escena.

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El director aseguró que las jornadas de la niña no superan las 8 horas, incluidos alimentos, descansos y traslados. De acuerdo con su versión, el trabajo efectivo no rebasa las 6 horas al descontar esos periodos.

El productor también señaló que el DIF de Actopan acudió a la producción durante la primera semana de filmaciones. Según su comunicado, personal de la institución revisó documentos y entrevistó a la menor y a su madre, sin solicitar la suspensión del rodaje.

Varios espectadores permanecen reclinados en sus butacas frente a la pantalla iluminada durante una sesión de hipnosis previa a la función en un cine de la cadena Pathé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las escenas que involucran contenido íntimo o violencia, Sala indicó que la producción cuenta con una coordinadora de intimidad y una psicóloga con formación en atención a niñas, niños y adolescentes, incluida experiencia en psicología forense.

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El protocolo, según expuso, contempla set cerrado, presencia de la madre, aprobación de vestuario y protecciones, una señal para detener la toma y una sesión de cierre después de cada escena. Añadió que las secuencias se resuelven de forma simulada, sin contacto físico ni exposición del cuerpo de la menor.

Sala afirmó que el llamado de rodaje se ajustó este 2 de noviembre para reforzar las medidas de cuidado y seguridad. También invitó al IMCINE y a las instancias de protección a la infancia a supervisar las filmaciones.

La denuncia pública pidió detener el rodaje y revisar las condiciones laborales

La respuesta de la producción y de las comunidades ocurre después de que organizaciones y personas de la industria cinematográfica difundieran una denuncia sobre presuntas irregularidades en el rodaje de Manos Negras.

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La queja señaló posibles jornadas excesivas, condiciones laborales deficientes y falta de protocolos especializados para proteger a la actriz menor de edad en escenas relacionadas con violencia sexual. También cuestionó que no hubiera una Coordinación de Intimidad certificada durante parte de la producción.

La denuncia fue suscrita por agrupaciones como Asistentes de Dirección México, Asociación de Coordinación de Intimidad México, Cineastas Anónimos, Colectiva Colmena Verde, Colectivo Akelarre, Iniciativa Feminista Veracruz, La Gremia y Mujeres Produciendo.

Entre sus solicitudes, las organizaciones pidieron que los rodajes con menores tengan acompañamiento de profesionales de salud mental infantil y mecanismos de supervisión.

También plantearon que las producciones con escenas sexuales, corporales, emocionales o de abuso cuenten con una coordinación de intimidad certificada.

(Foto: Internet)

El IMCINE informó que recibió señalamientos anónimos sobre las condiciones de rodaje el 22 de octubre y que pidió a la producción documentación para acreditar el cumplimiento de los lineamientos del Programa Fomento al Cine Mexicano, del que el proyecto es beneficiario.

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Las comunidades de Omiquila, El Trapiche del Rosario, Chicuasen, Almolonga, La Palma y Coyolillo invitaron a las personas interesadas a visitar sus localidades y conversar directamente con quienes participaron en la película.