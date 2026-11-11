América Latina

Detuvieron en Brasil a un ex funcionario judicial por una trama de filtraciones vinculada a una investigación contra Flávio Bolsonaro

Humberto Fontoura Pradera habría entregado borradores de sentencias y datos confidenciales de causas en trámite. La Policía investiga si esas filtraciones beneficiaron la estrategia judicial de Willer Tomaz

El Supremo Tribunal Federal investiga al exfuncionario judicial por los delitos de violación de secreto funcional, peculado electrónico, corrupción y lavado de dinero. (EP)
El Supremo Tribunal Federal investiga al exfuncionario judicial por los delitos de violación de secreto funcional, peculado electrónico, corrupción y lavado de dinero. (EP)
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La Policía Federal de Brasil detuvo este martes a Humberto Fontoura Pradera, exsecretario de Tecnología de la Información del Superior Tribunal de Justicia (STJ), acusado de filtrar información reservada al abogado Willer Tomaz, investigado junto al excandidato presidencial Flávio Bolsonaro por un presunto esquema de lavado de dinero.

La detención se produjo en el marco de la Operación Linceu, ordenada por el Supremo Tribunal Federal (STF), y se suma a un allanamiento previo ejecutado el 19 de octubre en Brasilia por el ministro Alexandre de Moraes, relator de la causa. Se le investiga por los delitos de violación de secreto funcional, peculado electrónico, corrupción activa y pasiva, y lavado de dinero.

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Según las pesquisas, Pradera habría proporcionado a Tomaz datos sobre expedientes en trámite dentro del STJ, con acceso anticipado a borradores de fallos, dictámenes de la Fiscalía Federal y resultados de sentencias que le permitían ajustar su estrategia legal. Uno de los episodios reunidos como prueba describe el envío de una fotografía de un documento aún en elaboración, tomada directamente de la pantalla de una computadora del tribunal.

El intercambio de información quedó registrado en los mensajes hallados en el teléfono del abogado, que forman parte del material reunido por las autoridades. Ante una consulta suya sobre un número de causa, el exfuncionario respondió: “ese está en el REsp 2122969”, y precisó que una medida cautelar ya había perdido vigencia tras un fallo judicial. En otro diálogo, le anticipó que dos personas habían sido designadas para ocuparse de un asunto puntual y le prometió mantenerlo al tanto de novedades.

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Flávio Bolsonaro permanece en Estados Unidos a pesar de la cancelación de sus pasaportes por las causas judiciales abiertas en su contra. (EP)
Flávio Bolsonaro permanece en Estados Unidos a pesar de la cancelación de sus pasaportes por las causas judiciales abiertas en su contra. (EP)

El presidente del STJ, ministro Luís Felipe Salomão, había dispuesto la destitución de Pradera el 16 de octubre, tras una investigación interna sobre irregularidades en su gestión. Antes de asumir como secretario de TI, había ocupado el cargo de asesor jefe en el área de Inteligencia Artificial del tribunal, con participación en proyectos de transformación digital.

El expediente central apunta contra Tomaz y Flávio Bolsonaro por un presunto esquema de blanqueo de capitales. Entre los elementos reunidos figuran registros de encuentros entre ambos, pagos de viajes para el senador y un vínculo con una cuenta de la empresa Alcazar Holding, en la que Bolsonaro aparecía como “usuario maestro”. Una de las cuentas bancarias del abogado movilizó cerca de 130 millones de reales (USD 23,6 millones) solo entre marzo y mayo de 2025, según estimaron las autoridades.

Bolsonaro permanece desde hace dos semanas en Estados Unidos, a pesar de tener los pasaportes cancelados como consecuencia de las causas abiertas en su contra.

Tras conocerse el caso, el STJ apartó y destituyó a los empleados involucrados en estas maniobras e inició procesos administrativos para esclarecer responsabilidades. El tribunal reforzó sus protocolos internos con el cambio de contraseñas y permisos, la incorporación de autenticación de doble factor y nuevas restricciones de seguridad. También anunció el lanzamiento del “Programa Confianza Digital”, orientado a reducir riesgos tecnológicos y proteger la información institucional.

(Con información de EP y O GLOBO)

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