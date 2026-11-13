Monsefú se viste de amarillo y blanco para recibir al papa León XIV: globos, banderas y carteles para darle la bienvenida a su ‘Padre Roberto’

Un grupo de personas espera sentado junto al letrero de La Ruta de León en Monsefú en el marco de las actividades por la visita del papa León XIV a Chiclayo. (Paula Díaz / Infobae Perú)

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Las calles de Monsefú amanecieron diferentes. El amarillo y el blanco comenzaron a llenar las fachadas de las viviendas, los balcones y los espacios públicos. Los globos fueron colocados en las puertas, las banderas del Vaticano salieron a las calles y las pancartas con mensajes de bienvenida anunciaron que un visitante muy especial estaba por llegar a Lambayeque: el papa León XIV.

La emoción no se quedó dentro de las iglesias ni en los espacios donde se desarrollarán las actividades oficiales. Se trasladó a los barrios, a las puertas de las casas y a las veredas, donde los vecinos decidieron organizar su propia celebración para recibir al pontífice. Para muchos, no se trata solamente de la llegada del líder de la Iglesia católica, sino del regreso de Robert Prevost, el hombre al que conocieron como el ‘Padre Roberto’ y que durante años compartió su vida pastoral con las comunidades del norte peruano.

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A pocas horas de su arribo a Chiclayo, Monsefú se convirtió en una muestra de cómo se vive esta visita desde los pueblos de Lambayeque: con sencillez, creatividad, fe y una alegría que se expresa en cada detalle.

“El Papa es monsefuan(o)”: el orgullo de un pueblo que lo siente suyo

Una de las imágenes que resume el entusiasmo de los vecinos es la de una familia que se reunió frente a su vivienda para mostrar un cartel amarillo con un mensaje directo: “¡El Papa es monsefuan(o)!”.

Un grupo de residentes sostiene un cartel y adornos en la vía pública durante la espera por la visita del papa León XIV en la región de Chiclayo. (Paula Díaz / Infobae Perú)

La pancarta, elaborada a mano y decorada con pequeños dibujos, fue sostenida con orgullo por una joven mientras otros integrantes de la familia levantaban los brazos y sonreían frente a la cámara. Sobre ellos, una estructura de globos amarillos y blancos completaba la decoración preparada para la ocasión.

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No era la única casa que decidió sumarse a la celebración. En otras viviendas también aparecieron globos, banderas y mensajes de bienvenida. Una adulta mayor, sentada frente a la puerta de su hogar, posó sonriente mientras sostenía una bandera del Vaticano. Detrás de ella, los globos blancos y amarillos adornaban la fachada, junto a una fotografía del pontífice colocada en la pared.

La escena refleja cómo la visita papal se convirtió en un acontecimiento familiar y comunitario. Los vecinos no esperan necesariamente estar dentro de una celebración multitudinaria para expresar su entusiasmo. Desde sus propias casas, buscan hacer sentir al Santo Padre que Lambayeque lo recibe con los brazos abiertos.

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Un grupo de vecinos se reúne con globos y camisetas alusivas en la entrada de una vivienda durante las actividades por la visita del papa León XIV en Monsefú. (Paula Díaz / Infobae Perú)

Familias, niños y adultos mayores se suman a la bienvenida al pontífice

La preparación también involucra a distintas generaciones. En otra de las imágenes, una familia aparece reunida frente a su vivienda, con globos blancos, polos alusivos a la visita y sonrisas que reflejan la expectativa por el regreso del pontífice.

Los más pequeños también tienen un papel especial en esta celebración. Un niño aparece vestido con una indumentaria blanca inspirada en la vestimenta papal, acompañado de una mitra decorativa y una pequeña cruz. En sus manos sostiene un cartel con una ilustración de León XIV y un mensaje de bienvenida dirigido al Santo Padre.

A su lado, una mujer sostiene globos amarillos, mientras ambos posan para una fotografía que resume el entusiasmo de quienes han querido convertir esta visita en un recuerdo familiar.

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La creatividad también llegó a las calles con figuras de cartón de tamaño real del Papa. En una de las fotografías, varios vecinos posan alrededor de una representación de León XIV vestido con sus ornamentos pontificios. La figura fue colocada junto a una mesa decorada con flores de distintos colores, como parte de un pequeño espacio preparado para recibirlo simbólicamente.

Los adultos mayores tampoco quisieron quedarse al margen. Algunos salieron de sus viviendas para saludar a los visitantes y mostrar sus banderas, mientras otros permanecieron en las veredas esperando el paso de la comitiva papal.

Un niño con una mitra y una mujer con globos amarillos esperan en una calle de Monsefú la llegada del Papa León XIV. (Paula Díaz / Infobae Perú)

La Aldea Cúsupe también prepara su propio homenaje al papa León XIV

La bienvenida se extendió a otros sectores de la zona. Un grupo de vecinos y voluntarios de la Aldea Cúsupe se organizó para elaborar una gran pancarta con el mensaje “Bienvenido, papa León XIV”, acompañada de dibujos, banderas de distintos países y una representación del pontífice.

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Vestidos con polos blancos, los integrantes de este grupo se reunieron junto a la vía para mostrar su cartel y participar de la celebración. La escena evidencia que el entusiasmo no se concentra únicamente en el centro de Monsefú, sino que alcanza también a comunidades que quieren hacerse presentes en este acontecimiento.

La participación de los voluntarios demuestra cómo la visita ha movilizado a familias y organizaciones locales. La preparación de carteles, la decoración de los espacios y la presencia en las calles se han convertido en maneras de expresar una misma emoción: recibir al Papa y demostrarle que su historia con el norte peruano sigue presente.

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Un grupo de vecinos de Aldea Cúsupe sostiene una pancarta de bienvenida por la visita del papa León XIV en Monsefú, Chiclayo. (Paula Díaz / Infobae Perú)

La Ruta de León: los vecinos se organizan para no perderse su paso

Otro de los espacios que concentra la atención es el denominado punto de la ‘Ruta de León’, donde varias personas se instalaron para esperar el paso del Santo Padre.

En el lugar, adultos mayores, jóvenes y niños aparecen reunidos junto a una estructura con el nombre de esta ruta. Algunos llegaron con anticipación, otros llevaron globos y varios aprovecharon para tomarse fotografías mientras aguardaban el momento de ver al pontífice.

La expectativa es especialmente significativa para quienes recuerdan su etapa como obispo de Chiclayo. Robert Prevost permaneció al frente de la diócesis durante ocho años, entre 2015 y 2023, y construyó una relación cercana con las comunidades de Lambayeque.

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Su elección como Papa, en mayo de 2025, hizo que aquella historia local adquiriera una dimensión internacional. El religioso que antes recorría las parroquias y acompañaba a los fieles del norte peruano se convirtió en el sucesor de Pedro. Ahora, su regreso despierta una emoción que se expresa en las calles con carteles, banderas y fotografías.

Una mujer espera en Monsefú la llegada del papa León XIV frente a la entrada de su casa adornada con globos y una bandera con los colores papales. (Paula Díaz / Infobae Perú)

Chiclayo se prepara para recibir a León XIV y Monsefú quiere ser parte de la historia

El papa León XIV llegará este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, donde permanecerá hasta el domingo 15 como parte de su gira apostólica por el Perú. Su agenda contempla una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, encuentros con representantes de la Iglesia y visitas a lugares vinculados con su trayectoria pastoral.

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Mientras se acerca el momento de su llegada, Monsefú demuestra que la visita papal no se vive únicamente en los escenarios oficiales. También se siente en las viviendas decoradas, en las banderas que ondean frente a las puertas, en los niños que se disfrazan para homenajearlo y en los vecinos que se reúnen para preparar sus propios mensajes de bienvenida.

No hacen falta grandes escenarios para expresar el cariño. A veces basta un cartel escrito a mano, unos globos amarillos y blancos o una bandera sostenida con orgullo desde la puerta de una casa.

En Monsefú, cada detalle parece tener el mismo propósito: que León XIV sepa que es esperado, que su regreso importa y que la comunidad no ha olvidado al hombre que compartió con ella una parte de su vida.

El Papa está por volver a Lambayeque y un pueblo entero quiere recibirlo con una sonrisa. Porque para estos vecinos no llega solamente el pontífice que hoy representa a millones de católicos en el mundo. También regresa aquel ‘Padre Roberto’ que dejó recuerdos en el norte peruano y al que ahora quieren demostrarle, con globos, banderas y abrazos, que sigue teniendo un lugar especial en casa.