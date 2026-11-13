Fuertes lluvias sorprenden a los guatemaltecos en noviembre y dejan calles inundadas y complicaciones de tránsito

Varios sectores de Antigua Guatemala reportaron calles anegadas por el agua acumulada en la primera calle y avenida del Desengaño. (Redes Sociales)

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Las precipitaciones del jueves 12 de noviembre sorprendieron a Guatemala durante la transición hacia la temporada seca y dejaron calles inundadas, acumulación de lodo y piedras en carreteras, además de dificultades para el tránsito vehicular y peatonal en la capital, Sacatepéquez y municipios cercanos.

Uno de los sectores con mayores complicaciones fue la ruta Interamericana, donde se acumuló material sobre el asfalto en el kilómetro 37,7, a la altura de Manzanales, en Santiago Sacatepéquez. Las piedras y el lodo representaron un riesgo adicional para los conductores debido al pavimento mojado y a la menor visibilidad durante los aguaceros.

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También hubo problemas en los carriles hacia occidente, en el kilómetro 35 de esa vía, en Santa María Cauqué. Las condiciones obligaron a los automovilistas a reducir la velocidad en un tramo afectado por la presencia de agua y sedimentos.

Diversos vehículos avanzan con dificultad sobre una carretera cubierta de agua, piedras y lodo en el sector de Santa María Cauqué, del departamento de Sacatepéquez en Guatemala. (Video: Redes Sociales)

Antigua Guatemala registró inundaciones en varias calles

Las lluvias alcanzaron distintos sectores de Antigua Guatemala, donde medios locales informaron de inundaciones que dificultaron el paso de vehículos y peatones en la ciudad colonial.

Una de las emergencias se produjo en la primera calle y la avenida de Desengaño, donde una acumulación súbita de agua afectó la circulación. Los reportes señalaron que la intensidad de las precipitaciones generó anegamientos en otros puntos de la localidad.

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Calles inundadas en Antigua Guatemala presentan acumulación y corriente de agua tras lluvias que sorprendieron a los guatemaltecos este jueves 12 de noviembre. (Video: Redes Sociales)

En la Ciudad de Guatemala, la Municipalidad advirtió sobre lluvias en las zonas 12 y 21. La comuna recomendó a los conductores encender las luces, disminuir la velocidad y usar los limpiaparabrisas para reducir los riesgos en calles con pavimento mojado.

Las precipitaciones también afectaron a Boca del Monte, en Villa Canales. El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que la lluvia complicó la circulación en la avenida Hincapié y en las conexiones hacia ese sector.

La Municipalidad capitalina emitió recomendaciones de precaución vial para los automovilistas que transitan en las zonas 12 y 21. (Amílcar Montejo / PMT)

Montejo indicó que el jueves no se habilitó el carril reversible en Boca del Monte. El funcionario no precisó cuándo volverá a aplicarse esa medida de regulación vial, que suele utilizarse para ordenar el tránsito en el área.

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Las autoridades de tránsito suspendieron el carril reversible en Boca del Monte tras los problemas viales en la avenida Hincapié. (PMT)

Una vaguada prefrontal favoreció el ingreso de humedad

La cuenta Clima Guatemala señaló que las tormentas se concentraron en el centro, suroriente y oriente del país. “Las tormentas que no tuvimos en julio y agosto las tenemos en noviembre”, publicó en X.

Según el análisis difundido por esa cuenta, la situación respondió al ingreso abundante de humedad asociado con una vaguada prefrontal vinculada a un frente frío ubicado en el Golfo de México. Los modelos GFS y EURO anticipaban potencial de lluvias en el noroccidente, las Verapaces, Petén e Izabal.

El pronóstico también contempló precipitaciones ocasionales en el centro, oriente y occidente, además de posibles tormentas eléctricas y lluvias aisladas en el suroccidente y la bocacosta. Para el viernes 13 de noviembre se esperaba un cambio del viento hacia el sur, con condiciones más cálidas durante la tarde.

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Los meteorólogos previeron un descenso de temperaturas durante la noche en el altiplano central, occidente y la Franja Transversal del Norte. (Clima Guatemala)

Insivumeh previó lluvias y actividad eléctrica en varias regiones

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el ingreso de humedad desde ambos litorales favorecía la formación de nubosidad y lluvias en distintas regiones del país.

Para la tarde y noche del 12 de noviembre, el Insivumeh pronosticó precipitaciones en el Caribe, occidente, algunos sectores del norte y la bocacosta, además de lluvias aisladas en el altiplano central. La institución tampoco descartó actividad eléctrica.

Durante la noche y la madrugada persistiría el ambiente frío en la Franja Transversal del Norte, occidente y el altiplano central. El Insivumeh recomendó tomar precauciones por las lluvias y abrigarse en los sectores elevados, donde las temperaturas pueden descender con mayor intensidad.

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