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Henry Cavill deja abierta la posibilidad de volver como Superman: “Nunca diría nunca”

El actor británico aclara que disfrutó interpretar al héroe de DC, aunque no hay negociaciones ni un proyecto en desarrollo para retomar al personaje que encarnó en tres películas de la franquicia

Henry Cavill - Superman
Henry Cavill mantiene abierta la posibilidad de regresar como Superman y afirma que nunca descartaría volver al personaje de DC. (Warner Bros.)
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Henry Cavill dejó abierta la puerta a un regreso como Superman, el personaje que interpretó en tres películas de DC, al afirmar que nunca descartaría volver a usar el traje pese a que su carrera avanza con proyectos como Highlander y una adaptación de Warhammer.

El actor británico habló sobre esa posibilidad durante una entrevista con Inverse, sitio de entretenimiento y cultura, realizada con motivo del lanzamiento de Mustache Protocol, un videojuego de estética ochentera creado en colaboración con Googlebook.

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Consultado directamente sobre una eventual vuelta como Superman —incluso en una adaptación inspirada en Kingdom Come—, Cavill evitó confirmar negociaciones, pero dejó una respuesta que alimenta las expectativas de los seguidores de DC.

“Hay muchas historias fantásticas. Siempre hay muchas oportunidades”, dijo el actor al medio. Después recurrió a una cita de la película animada An American Tail: “Nunca digas nunca”.

Superman - Henry Cavill
Henry Cavill interpretó a Clark Kent en tres producciones de DC: Man of Steel, Batman v Superman y Justice League. (DC Studios)

Nunca diría nunca ahora”, añadió Cavill. “Me la pasé muy bien interpretando a Superman en el pasado”.

Cabe resaltar que la declaración no implica que exista un proyecto en desarrollo ni un acuerdo con los estudios para recuperar el personaje. Aun así, marca una diferencia frente al cierre que tuvo su participación en la franquicia tras el cambio de rumbo de DC Studios.

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La salida de Gunn reabre el debate sobre la continuidad de Superman

La salida de James Gunn y Peter Safran de la dirección de DC Studios, anunciada en noviembre de 2026 tras la reestructuración de Skydance, volvió a poner el futuro de Superman bajo discusión. Jeremy Latcham asumirá como presidente y director creativo desde el 1 de diciembre.

La salida de Gunn no equivale a una confirmación del regreso de Cavill. David Corenswet continúa vinculado a Man of Tomorrow, la secuela de Superman, y Gunn mantendrá su participación en esa película.

David Corenswet continúa vinculado a Man of Tomorrow, la secuela de Superman que mantiene la participación de James Gunn. (Warner Bros. Pictures vía AP)
David Corenswet continúa vinculado a Man of Tomorrow, la secuela de Superman que mantiene la participación de James Gunn. (Warner Bros. Pictures vía AP)

El antecedente explica por qué la reestructuración despertó expectativas entre los seguidores del actor. Cavill anunció en octubre de 2022 que volvería como Superman, después de un cameo no acreditado en Black Adam. Dos meses más tarde informó que no regresaría tras reunirse con Gunn y Safran.

Gunn reconoció después que el manejo de ese anuncio fue injusto para Cavill. El cineasta dijo en el pódcast Happy Sad Confused que, cuando evaluaba asumir la dirección de DC Studios, se anunció públicamente el retorno del actor aunque el plan del nuevo equipo era realizar otra película de Superman.

El cambio de ejecutivos podría permitir que la nueva conducción revise planes de reparto y continuidad a largo plazo. No hay una comunicación oficial de DC Studios sobre una negociación con Cavill ni sobre una aparición suya en futuros proyectos.

Cavill debutó como Clark Kent en Man of Steel, estrenada en 2013 bajo la dirección de Zack Snyder. Más tarde encarnó al héroe en Batman v Superman: Dawn of Justice y en Justice League, película cuya producción quedó atravesada por cambios creativos y por una polémica digital que volvió a aparecer en su nuevo videojuego.

La salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios reabre la discusión sobre el futuro de Superman en el cine. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)
La salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios reabre la discusión sobre el futuro de Superman en el cine. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

El bigote de “Justice League” se convierte en videojuego

Mustache Protocol transforma en una broma jugable el bigote que Cavill llevaba mientras filmaba Mission: Impossible – Fallout. Debido a compromisos contractuales, el vello facial no podía ser retirado durante las nuevas grabaciones de Justice League, por lo que fue borrado digitalmente en posproducción.

La alteración generó memes y críticas entre el público por el resultado visual de varias escenas. Años después, Cavill decidió usar aquel episodio como punto de partida para un título de desplazamiento lateral inspirado en los videojuegos de 16 bits.

En el juego, los participantes deben detener a un grupo de artistas de efectos visuales que busca eliminar todos los bigotes del mundo. Cavill explicó al sitio que la propuesta nació de la intención de reírse de sí mismo y recuperar aquella discusión con humor.

“Quería inclinarme tanto como fuera posible hacia burlarme de mí”, dijo. El actor recordó que la imagen de él “con bigote y sin bigote” se convirtió en un meme persistente después del estreno de Justice League.

Henry Cavill, Mustache Protocol
El retiro digital del bigote de Cavill en Justice League sirve de inspiración para la trama del nuevo videojuego.

Cada partida activa una donación

La colaboración también está ligada a una campaña de salud masculina. Por cada partida de Mustache Protocol, Google donará 11 dólares a Movember, organización que financia acciones de concientización sobre salud mental, prevención del suicidio, cáncer de próstata y cáncer testicular.

Cavill participa además en una serie de videos de YouTube dedicada a mostrar el proceso de creación del videojuego. El proyecto recupera elementos visuales y musicales de las décadas de 1980 y 1990, una etapa que el actor asocia con sus primeras experiencias como jugador.

Entre sus videojuegos favoritos, Cavill mencionó Skyrim, Warhammer, Red Dead Redemption II, XCOM y World of Warcraft. Sobre este último, dijo que siente la tentación de regresar tras el anuncio de WoW: Forever.

El vínculo con Warhammer también atraviesa sus próximos trabajos. Cavill confirmó que la adaptación avanza y explicó que busca cuidar la propiedad intelectual mientras construye historias que puedan ampliar ese universo. “Mike Flanagan es un socio increíble”, afirmó sobre el cineasta involucrado en el proyecto.

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