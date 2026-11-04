El Presidente del Tribunal de Justicia de Bolivia se exilió y lanzó críticas al Gobierno de Rodrigo Paz

Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia

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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia se declaró en el exilio y afirmó que se va del país porque considera que no existen garantías judiciales para su trabajo. “Bolivia dejó de ser un país seguro”, afirmó en un mensaje publicado cerca de las 7 de la mañana de este miércoles.

“Mi libertad y la de toda mi familia corren peligro”, escribió el magistrado y denunció que “el poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte”.

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Según Saucedo, que ocupa funciones como presidente del TSJ desde enero de 2025, hay intereses para desacreditarlo por la “frontalidad y sinceridad para decir las cosas” que habrían causado “molestias” al Gobierno de Rodrigo Paz y al anterior, de Luis Arce (2020-2025).

En referencia a la administración de Paz, afirmó: “Empezaron un ataque sistemático y gradual: primero para desacreditarme ante mi pueblo con esos relatos construidos en base a la mentira. Y estoy seguro de que pretenderán utilizar elementos de convicción que serán fabricados a la medida de algunos políticos, para luego convertirme en un objetivo judicial y así ser el trofeo con el que celebren la toma del Órgano Judicial que tanto ansían”.

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Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, junto al presidente Rodrigo Paz en una imagen de archivo.

En su escrito difundido en redes sociales, Saucedo también cuestionó que no se investigara el asesinato del magistrado agroambiental Víctor Hugo Claure, quien fue asesinado a tiros en mayo de este año presuntamente tras haber fallado en un conflicto de tierras.

El presidente del TSJ señaló que “el gobierno y la Fiscalía prefirieron meter debajo de la alfombra y no investigar” este caso. “Lo mataron porque afectó intereses de corruptos y son cómplices quienes hasta el día de hoy encubren ese hecho. No quiero que me pase lo mismo, por eso prefiero irme”, agregó y dijo que “es pecado cuestionar al poder político”.

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Hasta la publicación de esta nota, nadie en el Gobierno hizo referencia a las acusaciones de Saucedo. Infobae intentó comunicarse con el portavoz del presidente Paz, José Luis Gálvez, pero no obtuvo respuesta.

Saucedo, de 38 años, fue electo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en las elecciones judiciales de diciembre de 2024.

Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia al asumir el cargo en enero de 2025.

A partir de entonces estuvo lejos de ocupar un perfil bajo e intervino en el debate político con declaraciones que no siempre se correspondían con la naturaleza de su cargo, lo que le valió críticas de algunos sectores por considerar que excedía los límites de la función institucional que desempeña.

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En agosto, dos días después de la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas, ordenó a los Tribunales Departamentales de Justicia revisar el cumplimiento de los plazos de detención preventiva, lo que derivó en la liberación casi inmediata de los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Meses después, también fue liberada la expresidenta Jeanine Añez tras casi cinco años en prisión.

Luego de haberse mostrado en actos públicos con el presidente Paz y otros miembros de gobierno, Saucedo asumió una posición crítica con el Gobierno. En junio de este año denunció falta de atención por parte del Ejecutivo y amenazó con un paro judicial si no se respondía a sus demandas económicas y legislativas. El conflicto finalmente derivó en negociaciones.

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Finalmente el 15 de octubre anunció que presentó su renuncia a la presidencia del TSJ con efecto a partir del 4 de enero de 2027. Sin embargo, en su publicación de este miércoles afirmó que continuará en el cargo debido a que la Sala Plena del TSJ tiene el quórum suficiente para funcionar en su ausencia. “Mi exilio no significa una renuncia”, afirmó.