Ni a los ‘influencers’ más ultras les gusta el plantón de Abascal a Jordi Wild: “Los motivos son absurdos. Le dio pereza y se ha cagado encima”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de precampaña de Vox, a 10 de noviembre de 2026, en Girona, Catalunya (España). (Glòria Sánchez/Europa Press)

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La visita del líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, a David Broncano en La Revuelta está teniendo un efecto mariposa. Lo ocurrido en el Teatro Albéniz de Madrid la noche del lunes no fue una de las clásicas entrevistas del programa, no solo por las limitaciones que demostró Broncano —y sobre las que posteriormente hizo autocrítica—, sino porque la charla dejó al descubierto algunas de las exigencias de Vox, como la de contar con público propio, “de agencia”, se dijo. Dos días después, Abascal, que iba a ser uno de los cuatro candidatos entrevistados en uno de los pódcast más vistos y escuchados de España, The Wild Project, del youtuber Jordi Wild, decidió cancelar su participación. La culpa, según el partido, es de RTVE, después de que la cadena y la productora decidieran dejar fuera de la emisión 40 minutos de programa.

“El recorte se hizo sin que Vox tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador”, señaló el partido este miércoles en un comunicado en el que también anunciaba que cancelaría las futuras apariciones de Abascal en medios de comunicación cuando no pudiera garantizar que se emitiría íntegramente el contenido grabado. “Mientras ese material siga en sus manos, Vox queda expuesto a la manipulación que puedan hacer del contenido no publicado”, argumentó la formación.

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Jordi Wild en su vídeo explicación sobre la cancelación de la entrevista de Santiago Abascal (Twitter (X))

Y así fue como Abascal canceló una entrevista que estaba prevista para ser grabada ese mismo día en Barcelona, aunque en cuyas condiciones se encontraba precisamente publicar la conversación al completo. Pese a que Wild aseguró que no realizaría el proyecto si alguno de los cuatro rechazaba participar, finalmente ha confirmado que publicará las entrevistas realizadas a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau —quien dijo que había sido una conversación “muy dura” porque se realiza en presencia de dos periodistas para verificar las informaciones—.

Sin embargo, la decisión de Vox no ha sentado bien ni siquiera entre los creadores de contenido más próximos al partido, que han criticado duramente la estrategia de Abascal a poco más de dos semanas de las elecciones generales que tendrán lugar el 29 de noviembre.

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De Vito Quiles a El Xocas

Uno de ellos ha sido Vito Quiles. “No entiendo esta ‘estrategia’ de la derecha de empezar a hacer el tonto a 2 semanas de las elecciones. Primero Feijóo negándose a ir a La Revuelta y ahora Abascal con Jordi Wild. Jamás lo hemos tenido más fácil: mordidas, enchufismo, ministros presos, la primera dama procesada, putas pagadas con dinero público… y van y se niegan a ir a entrevistas que son un paseo para la oposición", escribió en X. “Como la sigan cagando y no nos salven el 29N, les vamos a canear”. También WallStreetWolverine: “Aquí se ha hecho un cálculo electoral en el cual se ha dicho: ‘Oye, tenemos más que perder que ganar’.

Otro de los más contundentes ha sido el youtuber Isaac Parejo, conocido como Infovlogger, un youtuber habitualmente alineado con la formación: “O sea, que vas a La Revuelta sabiendo que la entrevista iba a ser editada y no se te ocurre grabarla porque pueden incumplir su palabra y, con Jordi Wild, que se ha comprometido a emitirla íntegra y sin cortes, no te fías de él y exiges poner una cámara por tu cuenta, chantajeándole para que firme un documento a 15 minutos de empezar. La lógica es absurda”, ha criticado el creador de contenido.

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El Xokas pidiendo públicamente que no se vote a Vox. No saben la cagada que han cometido. https://t.co/tCkHkKKkzM — Noa Gresiva (@NoaGresiva) November 11, 2026

También El Xocas, que ha protagonizado varias polémicas relacionadas con comentarios machistas y racistas. “No podéis votar a este partido lleno de retrasados mentales”, dijo ayer en su cuenta de Twitch. “Si toman esa decisión, ¿qué no van a hacer en el Gobierno?”, ha cuestionado. Incluso Auron Play, que no suele comentar cuestiones políticas, ha sentenciado que la ausencia de Abascal “es una cagada”. “Los motivos son absurdos. Le dio pereza y se ha cagado encima”.

Mientras tanto, Abascal ha comparecido este jueves en Espejo Público, donde ha defendido que la decisión es “firme e irreversible”, aunque ha reconocido que Jordi Wild ha sido “la víctima de un error anterior”. “No queremos someter a ningún tipo de riesgo nuestro discurso, ni a ningún tipo de edición, ni a la confianza en el que está enfrente”, ha argumentado.

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