América Latina

Caso Ueno Bank: la Fiscalía incautó dos autos clásicos que el Grupo Vázquez restauraba en un taller por USD 78.000

Los Mercedes-Benz se suman a los nueve rodados de lujo, un yate y una avioneta ya secuestrados en allanamientos previos por el escándalo que le costó el cargo el presidente paraguayo Santiago Peña

Incautaron dos vehículos del Grupo Vázquez en el marco del caso Ueno Bank

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La Fiscalía paraguaya incautó dos vehículos clásicos del Grupo Vázquez en un taller de Caaguazú, en el marco de las investigaciones por el caso Ueno Bank, que suman un total de 485.890.000 guaraníes (unos USD 78.000) en trabajos de modificación y restauración.

La medida fue ordenada por la agente fiscal Ruth Karina Benítez y ejecutada por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, bajo la conducción del comisario principal Fidel González.

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Uno de los rodados es un Mercedes-Benz SLK 55 AMG del año 2012 que se encontraba en proceso de modificación para reproducir la estética del legendario Mercedes-Benz 300 SL de 1957 —conocido como “Alas de Gaviota” por sus puertas de apertura vertical—, trabajos por los que se habría abonado Gs. 249.010.000 (casi USD 40.000).

El segundo vehículo es un Mercedes-Benz 180 D Ponton Pickup de 1957, entregado al taller para su restauración, con un costo registrado de Gs. 236.880.000 (casi USD 38.000).

Incautaron dos vehículos del Grupo Vázquez en el marco del caso Ueno Bank

Los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público en Caaguazú

Ambas unidades fueron trasladadas a la sede del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional en Caaguazú, donde permanecerán bajo resguardo del Ministerio Público para las diligencias que se lleven adelante en el curso de la investigación.

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Las incautaciones de Caaguazú se suman a una serie de medidas cautelares dictadas desde que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 3 de noviembre el inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank, tras constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por ley.

Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
La Fiscalía incautó vehículos de la residencia del ex CEO de Ueno Bank

Desde ese momento, los servicios, aplicaciones y tarjetas del banco quedaron suspendidos, lo que generó incertidumbre entre los clientes que no pudieron acceder a sus fondos.

El BCP informó que cada usuario tiene garantizada una cobertura de hasta Gs. 228.000.000 (aproximadamente USD 38.000), conforme a la normativa bancaria vigente.

Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
Uno de los autos de lujo incautados la semana pasada

Nueve autos, un yate y una avioneta, en los primeros allanamientos

La semana pasada, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, había encabezado el operativo en la residencia de Federico Miguel Vázquez —fundador y principal accionista del banco— ubicada en el barrio Mbocayaty de Asunción, donde fueron secuestrados nueve vehículos de alta gama valuados en USD 1,4 millones, trasladados mediante grúas a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
En forma paralela, una comitiva fiscal allanó el condominio privado Agua Vista, en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, y secuestró un yate de la fabricante italiana Azimut Yachts, bautizado Zeus

En forma paralela, una comitiva fiscal allanó el condominio privado Agua Vista, en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, y secuestró un yate de la fabricante italiana Azimut Yachts, bautizado Zeus, que según fuentes citadas por medios locales habría intentado ser trasladado a Uruguay antes de la llegada del operativo. La embarcación quedó bajo custodia del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Itapúa.

También fue incautada una avioneta —aparentemente una Beechcraft King Air 300— en un hangar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque.

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El yate habría intentado ser trasladado a Uruguay antes de la llegada del operativo

El juez ordenó la prisión preventiva de Vázquez y hay 27 imputados

El juez Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de Vázquez, quien cumple la medida en el Centro Nacional de Prevenidos. Otros tres directivos de la entidad fueron enviados a la penitenciaría de Emboscada, mientras que dos mujeres vinculadas a la causa cumplen arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
El yate de la fabricante italiana Azimut Yachts, bautizado Zeus

La fiscalía formuló imputación contra 27 personas por los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

En el fuero civil, el juez Walter Mendoza dispuso un embargo preventivo sobre el patrimonio de las empresas accionistas y directores, por montos de hasta USD 70 millones y Gs. 1,6 billones, que alcanza a las firmas U Paraguay S.A., U Holdings S.A.R.L. y Grupo Vázquez S.A.E., así como a directivos y beneficiarios finales.

El Ministerio Público informó que las diligencias continuarán con el objetivo de recabar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado donde se observa al ex presidente de Paraguay Santiago Peña (i) a su llegada este sábado a la Fiscalía General del Estado en Asunción (EFE/Fiscalía General del Estado de Paraguay)
Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado donde se observa al ex presidente de Paraguay Santiago Peña (i) a su llegada este sábado a la Fiscalía General del Estado en Asunción (EFE/Fiscalía General del Estado de Paraguay)

El escándalo derivó en la destitución y arresto de Santiago Peña

El caso Ueno Bank tuvo consecuencias que trascendieron el sistema financiero y sacudieron la cúpula política paraguaya.

El ahora ex presidente Santiago Peña, quien hasta 2025 había sido accionista de Ueno Holding —el conglomerado vinculado al banco—, intentó presentar su renuncia el pasado 5 de noviembre, pero el Congreso rechazó la dimisión y avanzó con un juicio político. Al día siguiente, el Senado lo destituyó por unanimidad, le revocó la inmunidad constitucional y ordenó su detención.

El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia en su reemplazo y ejercerá el cargo hasta las elecciones de 2028.

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