Arnold Schwarzenegger lanzó un fuerte reclamo a demócratas y republicanos: "Trabajen juntos"

El exgobernador de California cuestionó la inacción legislativa de las últimas dos décadas en inmigración, deuda y salud durante una entrevista en televisión nacional. (Fuente: Jimmy Kimmel Live)

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El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, hizo un llamamiento formal a demócratas y republicanos para que “trabajen juntos” y resuelvan las problemáticas estructurales de Estados Unidos. Durante una entrevista televisiva, el líder conservador advirtió que las iniciativas unilaterales de cada bancada resultan inútiles y denunció dos décadas de bloqueo parlamentario en asuntos cruciales como la reforma migratoria, el incremento de la deuda pública y la falta de un sistema de cobertura médica universal.

El pedido tuvo como escenario el programa nocturno conducido por Jimmy Kimmel en la televisión estadounidense, al que el actor acudió para promocionar su película navideña The Man With the Bag.

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Arnold Schwarzenegger pidió a demócratas y republicanos alcanzar acuerdos para solucionar las problemáticas estructurales de Estados Unidos. (Jimmy Kimmel Live)

Las declaraciones del exmandatario cobran un peso singular en medio de la marcada polarización que atraviesa Estados Unidos, donde los puentes de diálogo entre ambos sectores son cada vez más infrecuentes.

El llamamiento de Arnold Schwarzenegger a superar el partidismo y actuar como servidores públicos

El núcleo del planteo de Schwarzenegger radicó en la necesidad de dejar atrás las acusaciones cruzadas y priorizar los resultados legislativos. Para fundamentar su postura, evocó su etapa al frente del gobierno de California entre 2003 y 2011, periodo en el que impulsó leyes clave a través de pactos con la mayoría opositora. “Tienen que unirse, lograr resultados y ser servidores públicos en lugar de servidores del partido; hay una diferencia”, remarcó el dirigente frente al público en el estudio.

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Schwarzenegger defendió su mandato en California entre 2003 y 2011 como un modelo de pactos legislativos con la oposición demócrata. (Jimmy Kimmel Live)

Como muestra práctica de convivencia política, mencionó la actividad que compartió horas antes de la emisión junto al exmandatario demócrata Gray Davis: ambos entregaron almuerzos a veteranos de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de los Veteranos. El hecho demostró, a su juicio, que las dos principales fuerzas políticas de la nación pueden realizar tareas conjuntas sin alimentar el odio interpersonal.

Las dos décadas de estancamiento en inmigración, endeudamiento y salud

El intérprete describió el ciclo político estadounidense como un péndulo reiterado de 20 años sin avances reales. “Ha sido un vaivén continuo durante los últimos 20 años. ¿Y qué ocurrió en este tiempo? Ninguno concretó una verdadera reforma migratoria”, subrayó el dirigente ante Kimmel.

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La crítica sumó la ausencia de medidas bipartidistas para frenar el crecimiento de la deuda pública y el fracaso en la creación de un esquema sanitario con cobertura total. Para el exgobernador, cualquier iniciativa legislativa que un partido aprueba en soledad resulta ficticia y termina con un incremento constante en los costos médicos que asumen los ciudadanos comunes.

La identidad republicana basada en los consensos de Lincoln, Reagan y Nixon

Ante la consulta de Kimmel sobre si aún militaba en el conservadurismo, Schwarzenegger ratificó su afiliación sin dudas y explicó que su identidad política se apoya en los orígenes del Partido Republicano: la abolición de la esclavitud, la consagración de la ciudadanía y el derecho al sufragio para la comunidad afroamericana bajo la presidencia de Abraham Lincoln.

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Schwarzenegger ratificó su afiliación conservadora y reivindicó las bases del Partido Republicano bajo la presidencia de Abraham Lincoln. (Jimmy Kimmel Live)

En esa línea histórica, trajo al debate la creación de la Junta de Recursos del Aire en California por decisión de Ronald Reagan y la fundación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo Richard Nixon. Con estos ejemplos, afirmó que figuras emblemáticas de su sector lograron acuerdos sustanciales con sus adversarios. “Eran la clase de republicanos que trabajaban junto con los demócratas y lograban avances; esa es la clase de republicano que soy”, enfatizó.

El rechazo a respaldar a Donald Trump por motivos ambientales

La determinación de colocar los principios por encima de las siglas partidarias quedó también en evidencia al abordar la campaña presidencial de 2016. El dirigente reveló que Donald Trump le solicitó su respaldo electoral, pero lo rechazó por diferencias en materia ambiental.

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“La contaminación mata a siete millones de personas y tú quieres ignorar eso; no puedo apoyarte solo por ese asunto”, le expresó directamente al entonces candidato, al considerar que la protección del aire y la salud pública son temas no negociables.