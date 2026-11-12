Otro famoso abandona La Mansión VIP tras crisis de ansiedad; aumentan rumores sobre presunta abstinencia a drogas (RS)

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Jorge Durán abandonó La Mansión VIP durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre de 2026, luego de que expresó que padeció ansiedad, desesperación y temblores dentro del reality.

El creador de contenido decidió salir por voluntad propia porque aseguró que no se sintió preparado para permanecer aislado ni logró adaptarse a la dinámica del programa.

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La salida de Durán representó la segunda baja voluntaria de la segunda temporada. El participante ingresó como reemplazo de Dani Flow, quien dejó el proyecto apenas unas horas después de que inició el domingo 8 de noviembre de 2026.

La conversación entre Jorge Durán y otro habitante ocurrió en una sala de espera, mientras la producción se preparó para retirarlo de la casa. En el video oficial, el joven se mostró afectado y explicó que ocultó parte de lo que sintió durante su breve estancia.

“Tengo mucha ansiedad, mucho desespero. Me voy a ir”, dijo Durán al inicio de la charla. Su compañero reaccionó con sorpresa y trató de persuadirlo para que permaneciera en la competencia.

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Jorge Durán dijo que tembló durante todo el día

Durán explicó que decidió despedirse porque la pasó mal desde que llegó al programa. “Ya vienen por mí y todo. La estoy pasando mal”, comentó frente a uno de los participantes que permaneció dentro de La Mansión VIP.

El joven sostuvo que no exteriorizó completamente su estado emocional. “Nomás que no lo demuestro”, dijo antes de reconocer que la convivencia, el encierro y la exposición le resultaron difíciles.

El otro concursante le señaló que también enfrentó un periodo de adaptación desde su ingreso. Le dijo que llevaba cerca de tres días en la casa y que había tratado de sobrellevar el malestar sin hacerlo evidente ante los demás habitantes.

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Durán respondió que prefirió priorizar su bienestar. “Prefiero estar bien que seguir así”, señaló. Después explicó que no se sintió en condiciones de continuar pese a que reconoció que se trató de una oportunidad para ganar exposición.

El creador de contenido había ocupado el lugar que dejó libre Dani Flow, pero ahora también abandonó el proyecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El participante afirmó que sufrió síntomas físicos durante la jornada. “Todo el día he estado así temblando”, relató. También describió que su cabeza se llenó de pensamientos y que nunca antes había padecido ansiedad de esa forma.

“Nunca había tenido ansiedad yo en mi vida”, expresó Durán. Su compañero le respondió que el problema pudo haber surgido porque no logró adaptarse al encierro y al cambio repentino de rutina.

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La salida de La Mansión VIP ocurrió tras un ingreso repentino

Jorge Durán reconoció que su participación se decidió de forma rápida. “Fue de un día para otro”, dijo al explicar que no tuvo tiempo suficiente para prepararse antes de entrar al reality.

El creador de contenido insistió en que no se consideró apto para ese tipo de formato. “No estoy hecho yo para esto”, declaró. Después reiteró que salir le pareció una decisión necesaria para evitar que su estado emocional empeorara.

Antes de abandonar el lugar, Durán agradeció el trato que recibió de su compañero. Incluso reconoció que ese respaldo evitó que se retirara desde el primer día de convivencia.

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“Si no hubiera sido por ti me hubiera salido a la primera”, comentó. El habitante le aseguró que contaría con su amistad fuera del programa y le deseó suerte tras confirmar que la producción ya se encontraba lista para llevárselo.

Durán pidió que su mensaje llegara al resto de los participantes. Solicitó que les agradecieran y les explicaran que se retiró porque no pudo manejar la ansiedad que experimentó dentro de la casa.

Comentarios difundieron versiones sobre una presunta abstinencia

Tras la publicación del video, usuarios de redes sociales difundieron comentarios en los que relacionaron el estado de Jorge Durán con una presunta abstinencia de sustancias. Las afirmaciones surgieron a partir de interpretaciones de su comportamiento y de frases aisladas de la conversación.

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Un usuario escribió que el participante habría entrado “en crisis y ansiedad” por una supuesta adicción. Otra persona cuestionó esa versión y preguntó si quienes difundieron esa teoría convivían con Durán para hacer ese tipo de señalamientos.

Otros comentarios insistieron en especulaciones sobre un posible consumo de drogas. Algunos internautas interpretaron una frase atribuida al joven como una referencia a que necesitaba salir para realizar actividades fuera del reality.

Comentarios difundieron versiones sobre una presunta abstinencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hubo pruebas, declaraciones de Jorge Durán ni información de la producción de La Mansión VIP que confirmaran que su salida estuvo relacionada con drogas, adicciones o abstinencia. En el material compartido, el participante únicamente habló de ansiedad, temor, dificultad para convivir y falta de preparación para el encierro.

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Jorge Durán acumuló 4,000,000 de seguidores en TikTok

Antes de entrar al reality, Jorge Durán construyó una comunidad en TikTok, plataforma en la que reunió cerca de 4,000,000 de seguidores. Sus publicaciones comenzaron desde agosto de 2021 y se enfocaron en tendencias musicales, videos breves y contenido de entretenimiento.

En Instagram, el participante registró cerca de 49,900 seguidores. En uno de sus videos confirmó su ingreso a la segunda temporada de La Mansión VIP mediante una dinámica en la que abrió un maletín y recibió el anuncio de la producción.

Durán también se vinculó con el ámbito digital por ser hermano de las creadoras de contenido Fernanda Durán, conocida como Fer Durán, y Carol Castro. Además de su actividad en redes sociales, se presentó como cantante y mostró interés por desarrollar una carrera en la música.

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