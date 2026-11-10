Fiscales y policías lograron abrir la misteriosa bóveda oculta en la mansión de Santiago Peña en Paraguay: qué hallaron

La Policía de Paraguay logró ingresar a la misteriosa bóveda de Santiago Peña

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Agentes de la Fiscalía y de la Policía de Paraguay consiguieron abrir este martes una bóveda de alta seguridad oculta en la mansión del ex presidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, en el departamento de Cordillera. El acceso permitió determinar que el recinto no guardaba dinero en efectivo ni bienes de valor. De acuerdo con la explicación de los investigadores, se trataba de una habitación de pánico. El procedimiento forma parte de las diligencias judiciales que buscan esclarecer las operaciones financieras vinculadas a Ueno Bank y los presuntos beneficios que habría obtenido la entidad durante la gestión del ex mandatario.

La apertura se concretó después de dos jornadas de intervenciones en la propiedad. El domingo, durante el primer allanamiento, los investigadores descubrieron una estructura disimulada detrás de una pared falsa. Tenía dos puertas y un sofisticado mecanismo de protección que impidió completar el ingreso. Los funcionarios consiguieron franquear el primer acceso, pero la segunda puerta permaneció cerrada pese a los intentos realizados durante el operativo.

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La complejidad del sistema obligó a suspender esa parte del procedimiento y mantener la residencia bajo custodia mientras los investigadores preparaban una nueva intervención. Este martes regresaron con los medios necesarios para completar la operación. Finalmente, la fiscal Silvia González explicó que el ingreso fue posible gracias a la información proporcionada por Peña a través de su abogado, quien indicó dónde estaba guardada la llave de seguridad.

La inspección oficial determinó la ausencia de dinero en efectivo y de bienes de valor en el interior de la estructura blindada.

“Él colaboró con el procedimiento”, señaló la representante del Ministerio Público al explicar cómo consiguieron acceder al recinto. Según la información aportada por la defensa, el espacio tenía la función de proteger a sus ocupantes ante una eventual emergencia y no estaba destinado a almacenar objetos de valor.

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Aunque el hallazgo de la bóveda había despertado interrogantes por sus características y por el hermetismo que rodeaba su funcionamiento, la inspección no permitió encontrar efectivo ni otros elementos de interés patrimonial en su interior. La Fiscalía, sin embargo, incorporó computadoras incautadas durante las actuaciones, que serán examinadas como parte de la investigación.

La mansión quedó bajo administración estatal

Otra de las decisiones comunicadas después del operativo fue el traspaso de la propiedad a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), organismo paraguayo encargado de gestionar los bienes sometidos a medidas judiciales. Su titular, Teresa Rojas de Jara, estuvo presente durante el procedimiento.

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Con este cambio, los efectivos militares que mantenían vigilancia sobre la residencia dejaron de cumplir esa función y el inmueble quedó bajo responsabilidad de la institución. La medida se inscribe en las actuaciones patrimoniales derivadas de la causa que involucra al exmandatario.

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados asumió la custodia del inmueble tras el retiro de las fuerzas militares.

La residencia también está bajo escrutinio por la forma en que fue financiada. La construcción habría requerido una inversión cercana a los 7.700 millones de guaraníes. El 13 de mayo de 2024, Peña recibió dos créditos simultáneos de Ueno Bank por un total de 3.548 millones de guaraníes destinados a financiar su vivienda de verano.

Las obligaciones mensuales correspondientes a esos préstamos ascendían a unos 239 millones de guaraníes. Esa cifra representaba aproximadamente seis veces la remuneración presidencial, calculada entonces en 37,9 millones de guaraníes.

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La investigación sobre Ueno Bank se extiende al exterior

La entidad financiera fue intervenida el 3 de noviembre después de que se detectaran problemas de solvencia que afectaron a sus operaciones. La crisis dejó a unos tres millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos y puso bajo investigación al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial al que pertenecía el banco.

Los fiscales buscan determinar si existieron maniobras irregulares y si Peña utilizó su posición institucional para favorecer los intereses de la entidad. El expresidente había mantenido vínculos como accionista indirecto hasta 2025.

El video registra el ingreso de varias personas, entre ellas funcionarios y personal de prensa o registro, al interior de una vivienda durante un procedimiento de allanamiento. Las imágenes muestran el recorrido por distintas áreas de la residencia, incluidos pasillos y una sala amueblada, mientras los presentes documentan las instalaciones y llevan a cabo la inspección en el inmueble.

En el marco de las pesquisas también fueron registrados otros domicilios y dependencias. El lunes, los investigadores inspeccionaron durante casi cinco horas otra residencia del ex mandatario en Asunción, donde retiraron documentos, teléfonos celulares, computadoras y grabaciones de cámaras de vigilancia. También realizaron procedimientos en una sede bancaria y en la vivienda de Carlos Carvallo, ex presidente del Banco Central y antiguo integrante del directorio de Ueno Bank.

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