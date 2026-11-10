Tras el escándalo de Ueno Bank, el Gobierno de Paraguay completó el pago al 95% de los ahorristas y devolvió USD 330 millones

El Gobierno de Paraguay completó el pago a los ahorristas tras el caso de Ueno Bank

Guardar

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este martes que su Gobierno completó el pago a casi el 95% de los ahorristas afectados por la intervención de Ueno Bank, la entidad financiera cuya crisis dejó a millones de personas sin acceso a sus depósitos. El mandatario informó que ya fueron desembolsados USD 330 millones a través del Fondo de Garantía de Depósitos y aseguró que los beneficiarios restantes recibirán el dinero antes de que termine el miércoles.

“A días de la resolución de Ueno Bank, respondimos con hechos: completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso”, escribió Alliana en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el balance difundido por el mandatario, las transferencias alcanzaron a 1.740.000 ahorristas.

En otro mensaje publicado en X, Alliana ordenó a los integrantes de su gabinete coordinar las tareas y mantener un manejo estricto de los recursos estatales. “Los recursos del Estado son del pueblo y deben administrarse con responsabilidad”, sostuvo.

El mandatario también prometió “cero tolerancia a la corrupción” y reclamó que las instituciones públicas trabajen con un objetivo común: responder a las necesidades de la población. Su compromiso, añadió, es conducir una administración que cuide el dinero público y ofrezca resultados.

PUBLICIDAD

Una publicación de Pedro Alliana en la red social X comunica el pago a los ahorristas de Ueno Bank mediante recursos del Fondo de Garantía de Depósitos.

La intervención de Ueno Bank, dispuesta el 3 de noviembre, desencadenó una crisis financiera y política en Paraguay. La medida se adoptó en medio de fuertes cuestionamientos sobre la solvencia de la institución y provocó que una cantidad masiva de clientes perdiera temporalmente la posibilidad de disponer de sus ahorros.

El Banco Central informó que hasta el lunes el 93% de los depositantes habilitados para recibir compensaciones había obtenido al menos un reembolso parcial. Su director, José Maciel, había detallado que entre el jueves y el lunes se distribuyeron aproximadamente USD 340 millones entre cerca de 1,7 millones de personas.

PUBLICIDAD

Las cifras comunicadas por Alliana corresponden a un balance posterior, con el que el Ejecutivo situó el nivel de cumplimiento cerca del 95%.

Según los registros de la entidad bancaria, existen alrededor de 1.867.000 clientes de Ueno identificados como potenciales beneficiarios del fondo. Sin embargo, no todos necesariamente reúnen las condiciones legales para acceder a la cobertura, por lo que el universo de personas habilitadas es menor al total de usuarios registrados.

Ueno había comenzado como una compañía de tecnología financiera con una propuesta de servicios digitales que consiguió captar especialmente a clientes de ingresos bajos. En apenas tres años amplió sus operaciones hasta convertirse en un actor relevante del sistema bancario paraguayo.

PUBLICIDAD

Ueno Bank administraba más de 800 millones de dólares pertenecientes a diferentes organismos del sector público. (Ueno Bank)

Su crecimiento también estuvo acompañado por la administración de recursos públicos. La institución llegó a gestionar fondos vinculados con las jubilaciones estatales y cuentas de diferentes organismos gubernamentales. En conjunto, manejaba más de USD 800 millones pertenecientes al sector público.

En ese contexto, Alliana incluyó entre sus prioridades la recuperación del dinero previsional. “Aportantes y jubilados del sector público: la recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad”, afirmó en su mensaje.

La intervención también provocó repercusiones en el escenario político. Las protestas registradas en distintas zonas del país incorporaron entre sus principales reclamos la devolución de los ahorros y el esclarecimiento de las responsabilidades por la crisis. El entonces presidente Santiago Peña quedó bajo fuertes cuestionamientos por sus vínculos con la entidad financiera.

PUBLICIDAD

Mientras avanza la devolución de los depósitos cubiertos por el fondo de garantía, la situación de los recursos previsionales permanece como uno de los asuntos pendientes de mayor relevancia para el nuevo Ejecutivo.