América Latina

Tras el escándalo de Ueno Bank, el Gobierno de Paraguay completó el pago al 95% de los ahorristas y devolvió USD 330 millones

El presidente Pedro Alliana aseguró que el dinero restante será transferido antes del miércoles y anunció que la restitución de los recursos jubilatorios del sector público tendrá prioridad

Un hombre con traje y corbata permanece sentado frente a un escritorio de madera con documentos, frente a un sillón rojo y dos esculturas
El Gobierno de Paraguay completó el pago a los ahorristas tras el caso de Ueno Bank
Guardar

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este martes que su Gobierno completó el pago a casi el 95% de los ahorristas afectados por la intervención de Ueno Bank, la entidad financiera cuya crisis dejó a millones de personas sin acceso a sus depósitos. El mandatario informó que ya fueron desembolsados USD 330 millones a través del Fondo de Garantía de Depósitos y aseguró que los beneficiarios restantes recibirán el dinero antes de que termine el miércoles.

A días de la resolución de Ueno Bank, respondimos con hechos: completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso”, escribió Alliana en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el balance difundido por el mandatario, las transferencias alcanzaron a 1.740.000 ahorristas.

En otro mensaje publicado en X, Alliana ordenó a los integrantes de su gabinete coordinar las tareas y mantener un manejo estricto de los recursos estatales. “Los recursos del Estado son del pueblo y deben administrarse con responsabilidad”, sostuvo.

El mandatario también prometió “cero tolerancia a la corrupción” y reclamó que las instituciones públicas trabajen con un objetivo común: responder a las necesidades de la población. Su compromiso, añadió, es conducir una administración que cuide el dinero público y ofrezca resultados.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de un mensaje en la red social X de la cuenta verificada de Pedro Alliana sobre pagos a ahorristas de Ueno Bank
Una publicación de Pedro Alliana en la red social X comunica el pago a los ahorristas de Ueno Bank mediante recursos del Fondo de Garantía de Depósitos.

La intervención de Ueno Bank, dispuesta el 3 de noviembre, desencadenó una crisis financiera y política en Paraguay. La medida se adoptó en medio de fuertes cuestionamientos sobre la solvencia de la institución y provocó que una cantidad masiva de clientes perdiera temporalmente la posibilidad de disponer de sus ahorros.

El Banco Central informó que hasta el lunes el 93% de los depositantes habilitados para recibir compensaciones había obtenido al menos un reembolso parcial. Su director, José Maciel, había detallado que entre el jueves y el lunes se distribuyeron aproximadamente USD 340 millones entre cerca de 1,7 millones de personas.

Las cifras comunicadas por Alliana corresponden a un balance posterior, con el que el Ejecutivo situó el nivel de cumplimiento cerca del 95%.

Según los registros de la entidad bancaria, existen alrededor de 1.867.000 clientes de Ueno identificados como potenciales beneficiarios del fondo. Sin embargo, no todos necesariamente reúnen las condiciones legales para acceder a la cobertura, por lo que el universo de personas habilitadas es menor al total de usuarios registrados.

Ueno había comenzado como una compañía de tecnología financiera con una propuesta de servicios digitales que consiguió captar especialmente a clientes de ingresos bajos. En apenas tres años amplió sus operaciones hasta convertirse en un actor relevante del sistema bancario paraguayo.

Plaza urbana con rascacielos y una gran pantalla publicitaria con el anuncio de Ueno Bank y el emblema de la Asociación Paraguaya de Fútbol
Ueno Bank administraba más de 800 millones de dólares pertenecientes a diferentes organismos del sector público. (Ueno Bank)

Su crecimiento también estuvo acompañado por la administración de recursos públicos. La institución llegó a gestionar fondos vinculados con las jubilaciones estatales y cuentas de diferentes organismos gubernamentales. En conjunto, manejaba más de USD 800 millones pertenecientes al sector público.

En ese contexto, Alliana incluyó entre sus prioridades la recuperación del dinero previsional. “Aportantes y jubilados del sector público: la recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad”, afirmó en su mensaje.

La intervención también provocó repercusiones en el escenario político. Las protestas registradas en distintas zonas del país incorporaron entre sus principales reclamos la devolución de los ahorros y el esclarecimiento de las responsabilidades por la crisis. El entonces presidente Santiago Peña quedó bajo fuertes cuestionamientos por sus vínculos con la entidad financiera.

Mientras avanza la devolución de los depósitos cubiertos por el fondo de garantía, la situación de los recursos previsionales permanece como uno de los asuntos pendientes de mayor relevancia para el nuevo Ejecutivo.

Temas Relacionados

ParaguayCrisis financieraPedro AllianaÚltimas Noticias AméricaUeno BankSantiago Peña

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Nos están disparando”: La última llamada de dos pescadores dominicanos hallados muertos en frontera marítima de Haití

La confirmación del doble homicidio a balazos ha sumido en la desolación a las comunidades pesqueras de Buen Hombre y Punta Rucia, cuyos pobladores exigen una investigación binacional urgente y medidas contundentes que protejan a los trabajadores del mar

“Nos están disparando”: La última llamada de dos pescadores dominicanos hallados muertos en frontera marítima de Haití

El barril de petróleo cae por debajo de los 90 dólares, su precio más bajo desde agosto

La menor tensión en Medio Oriente y las perspectivas de un exceso de oferta global impulsaron una nueva caída de las cotizaciones internacionales

El barril de petróleo cae por debajo de los 90 dólares, su precio más bajo desde agosto

Se viene un nuevo “bencinazo” en Chile y camioneros se manifiestan en todo el país

El presidente Kast anunció que presentará un proyecto para moderar futuros aumentos

Se viene un nuevo “bencinazo” en Chile y camioneros se manifiestan en todo el país

Más de la mitad de los jóvenes en Nicaragua no estudia ni trabaja

El indicador creció 4,39 puntos porcentuales desde 2011, según el análisis de Manuel Orozco, mientras la matrícula universitaria cayó de 234.000 estudiantes en 2017 a 82.000 en 2026 en Nicaragua

Más de la mitad de los jóvenes en Nicaragua no estudia ni trabaja

¿Trabajará durante Black Friday o Navidad? Estos son los derechos laborales que deben respetarle en Costa Rica

Las contrataciones temporales aumentan durante la temporada comercial de fin de año. La abogada laboralista María Marta Salazar explica las obligaciones de los patronos y los pagos que deben recibir los trabajadores, aunque sean contratados por pocas semanas o meses.

¿Trabajará durante Black Friday o Navidad? Estos son los derechos laborales que deben respetarle en Costa Rica
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Buscan a un hombre que habría asesinado a una colombiana en Carolina del Norte, EE. UU.: quedó en video y difundieron cartel de búsqueda en redes sociales

Buscan a un hombre que habría asesinado a una colombiana en Carolina del Norte, EE. UU.: quedó en video y difundieron cartel de búsqueda en redes sociales

Cómo es el National Stadium, el recinto donde México enfrentará a Jamaica en la Nations League 2026

Melissa Gate reveló cuál es el problema médico que sufre Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5′: “Es dolorosísimo”

Drones de Estados Unidos participaron en la operación Noah, séptimo bombardeo de Abelardo de la Espriella contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo

Estas son las 5 EPS que le deben más dinero a hospitales y clínicas, según estudio del gremio: en total son casi $28 billones

DEPORTES

Un candidato a presidente de Vélez debió abandonar el debate minutos después del inicio: el comunicado con su explicación

Un candidato a presidente de Vélez debió abandonar el debate minutos después del inicio: el comunicado con su explicación

Un futbolista sufrió un brutal codazo en la MLS y debió ser internado: sufrió múltiples fracturas

Quién es el nuevo “europibe” convocado a la Sub 20 de Argentina que se formó en Real Madrid y fue comprado por la Lazio

En medio de su crisis, Manchester United tiene en carpeta a Mauricio Pochettino como DT: la millonaria cifra que deberá desembolsar si busca contratarlo

“Es algo que nunca habíamos visto antes”: Wembanyama tuvo otra noche histórica en la NBA y despertó los elogios de sus rivales

ENTRETENIMIENTO

Dustin Hoffman revela el insólito salario que recibió tras el éxito de ‘El Graduado’: “Básicamente seguía sin dinero”

Dustin Hoffman revela el insólito salario que recibió tras el éxito de ‘El Graduado’: “Básicamente seguía sin dinero”

“Hice sentir incómodas a algunas mujeres”: Dustin Hoffman responde a las acusaciones de conducta sexual inapropiada

Phil Collins considera su regreso a los escenarios tras superar varios problemas de salud: "Nunca digo nunca"

El regreso de Johnny Depp en 'Ebenezer' divide a la crítica: estas son las primeras reacciones

Olivia Cooke habló del lado oscuro del fandom de ‘House of the Dragon’ y por qué dejó de estar en redes sociales: “Hay mucha fealdad”