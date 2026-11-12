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Estas son las claves del testimonio de la confidente y secretaria de Isak Andic en Mango, la primera en declarar en el juicio contra su hijo Jonathan

La secretaria de dirección de Mango comenzó a trabajar en la empresa en 2002 y fue la encargada de comprarle un nuevo teléfono a Jonathan cuando se lo robaron en Quito

La secretaria de Isak Andic es la primera en declarar en el juicio contra su hijo Jonathan (Montaje Infobae)
La secretaria de Isak Andic es la primera en declarar en el juicio contra su hijo Jonathan (Montaje Infobae)
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La declaración de Elsa S., secretaria de dirección de Mango desde 2002, ha abierto este jueves la ronda de testimonios en la causa que investiga la muerte de Isak Andic. Su relato es primordial para que la jueza de Martorell, Raquel Nieto, que indaga un presunto homicidio y tiene como investigado al hijo del fundador de la empresa, Jonathan Andic, pueda esclarecer los hechos del pasado 14 de diciembre de 2024.

Casi dos años después de la muerte del magnate catalán, su mayor confidente en Mango ha declarado en el juzgado durante una hora y media. La Fiscalía había solicitado su comparecencia debido a su cercanía con la familia desde hacía más de dos décadas. Debido a ello, su atestado se ha centrado en dos aspectos fundamentales en la investigación: la relación entre padre e hijo y el viaje de Jonathan Andic a Ecuador, tres meses después de la muerte del empresario.

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Recordemos que Isak perdió la vida tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre, en Collbató, durante una excursión que realizaba junto a su hijo. Desde que comenzaron las investigaciones en su contra, Jonathan ha negado cualquier responsabilidad en la muerte de su padre.

El abogado de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, en la entrada de los Juzgados de Martorell, a 12 de noviembre de 2026 (EUROPA PRESS)
El abogado de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, en la entrada de los Juzgados de Martorell, a 12 de noviembre de 2026 (EUROPA PRESS)

La secretaria niega haber presenciado discusiones entre padre e hijo

El papel que tuvo la terapeuta Julia Lüderwaldt como mediadora entre los desacuerdos económicos entre padre e hijo —que acabaron con la donación de 40 millones de euros del fundador de Mango a su hijo—, así como otros conflictos familiares, ha sido uno de los desencadenantes para investigar cómo era realmente la relación entre Isak y Jonathan. No obstante, la secretaria personal del magnate ha declarado ante la pregunta de los Mossos d’Esquadra que no les había visto discutir nunca.

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Con estas preguntas, la jueza pretende conocer si el hijo del empresario mantenía una preocupación constante por el dinero, si ejercía presión emocional sobre su padre o si había reclamado una parte de la herencia en vida. Y es que el auto judicial, al que ha tenido acceso La Vanguardia, también plantea que la futura fundación pudo afectar las expectativas patrimoniales de Jonathan Andic. De este modo, la magistrada considera necesario aclarar si esa iniciativa modificó la relación entre ambos. El documento judicial apunta que el hijo habría mostrado una voluntad de acercamiento a su padre y aceptó organizar con él una salida a solas por Montserrat, la excursión que terminó con la muerte del fundador de Mango.

La declaración de Elsa no confirma que existieran enfrentamientos. Su testimonio, por el contrario, deja el análisis de la relación familiar en el ámbito de otros testigos y de la documentación que pueda incorporar el juzgado durante las próximas jornadas.

El viaje a Quito que coincidió con la “reapertura de la investigación judicial”

El segundo eje de su declaración ha sido el desplazamiento de Jonathan Andic a Quito entre el 24 y el 26 de marzo de 2025. La secretaria ya había explicado ante los Mossos que el 21 de marzo recibió el pedido de comprar los billetes de avión para ese viaje. Sin embargo, la secretaria realizó la reserva “desconociendo el motivo” y sin que estuviera constatado “en la agenda del investigado”, según ha revelado Europa Press.

Por lo que Elsa ha asegurado que no habría tenido información sobre la razón del viaje ni sobre las gestiones que Jonathan Andic debía realizar en Ecuador. Recordemos que durante esa estadía, Jonathan habría perdido su teléfono por un robo. Este era imprescindible para la investigación al contener las conversaciones en WhatsApp con su padre. En ese momento, Elsa fue la encargada de pedir un nuevo teléfono para el hijo de Isak.

Los responsables de la investigación catalogan que esta pérdida ocurrió “en extrañas circunstancias”, pues Andic ni siquiera lo denunció formalmente. La jueza también ha destacado la cercanía temporal entre ese viaje y las noticias sobre la reactivación de la investigación. En el auto, remarca que el desplazamiento “coincidió temporalmente con la difusión en los medios de la reapertura de la investigación judicial sobre la muerte de Isak Andic” .

Los abogados, Cristóbal Martell y Sebastián de Juan, a su llegada al Juzgado Nº5 Martorell, el 3 de julio de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya. (David Zorrakino - Europa Press)
Los abogados, Cristóbal Martell y Sebastián de Juan, a su llegada al Juzgado Nº5 Martorell, el 3 de julio de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya. (David Zorrakino - Europa Press)

La defensa busca refutar una posible motivación económica

La defensa de Jonathan Andic, encabezada por el penalista Cristóbal Martell, ha propuesto la declaración del abogado Miquel Roca. El letrado fue quien recibió el encargo de Isak Andic para constituir la fundación filantrópica que está en el centro de una de las hipótesis analizadas por la Fiscalía.

Así, la estrategia de la defensa apunta a precisar la estructura de esa entidad, quiénes formarían parte de su patronato, qué funciones tendrían los hijos del empresario y si la creación de la fundación alteraba sus perspectivas hereditarias. Con ello, busca cuestionar una posible motivación económica de Jonathan Andic.

En los próximos días, también comparecerán la directora financiera y de administración de una sociedad patrimonial vinculada a Isak Andic, un profesional que participó en la planificación de la gestión futura del patrimonio familiar, y el consejero delegado de Mango, Antonio Ruiz. Igualmente, declararán agentes de los Mossos, personal de emergencias, excursionistas y personas del entorno de la familia.

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