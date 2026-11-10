América Latina

Renunció la presidenta interina del Banco Central de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank

Liana Caballero presentó su dimisión ante el Congreso en medio de la reconfiguración del organismo, que quedó bajo fuertes cuestionamientos por su actuación en el caso de la entidad financiera

Liana Emilce Caballero
Liliana Caballero junto con el exmandatario Santiago Peña, hace unos años atras (Foto de archivo)
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La economista Liana Caballero renunció al Directorio del Banco Central del Paraguay este martes, tras haber ejercido de forma interina la presidencia de la autoridad monetaria luego de la salida de Carlos Carvallo, en medio de la crisis desatada por la resolución de Ueno Bank.

La economista presentó una nota dirigida al presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, para comunicar su decisión de dejar el puesto como miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

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COMUNICADO PARAGUAY RENUNCIA
Liana Caballero presentó su renuncia como miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay ante el Congreso Nacional (X)

La renuncia ocurrió después de una sucesión de salidas en el Directorio del BCP, que concentró las decisiones regulatorias durante el proceso que terminó con el cierre de Ueno Bank. Carlos Carvallo renunció a la presidencia de la entidad poco después de que el Banco Central comunicara el inicio del procedimiento de resolución contra la firma financiera. Marco Aurelio González también dejó su cargo y Carmen Marín había presentado su dimisión una semana antes.

Caballero había asumido la presidencia interina del BCP luego de la renuncia de Carvallo. Los miembros de la Mesa Directiva le encomendaron de manera unánime la conducción temporal de la institución el 3 de noviembre. Sin embargo, su permanencia en ese puesto se extendió por poco más de 24 horas. Posteriormente, el Directorio reanudó sus sesiones con Pedro Acosta Bernal como presidente interino de la banca matriz.

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La economista recibió en julio el acuerdo constitucional del Senado para extender su mandato. Antes integró el Directorio del Banco Central entre 2019 y 2021. En 2023 volvió a ocupar una silla en el órgano de conducción, tras ser designada para completar el periodo de María Fernanda Carrón, quien también había renunciado. Su nombre fue propuesto entonces por Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía en ese momento.

La salida de Caballero coincidió con las nuevas designaciones impulsadas por el presidente Pedro Alliana para recomponer la conducción del Banco Central. El mandatario firmó un decreto para nombrar a Jorge Luis Schreiner Marengo como nuevo presidente del BCP y a Fernando Javier Rivarola Angulo como integrante titular del Directorio. El Senado prestó acuerdo constitucional para ambos nombramientos.

Retrato de un hombre de traje y corbata junto al emblema del Banco Central del Paraguay y un texto con su perfil profesional
El Banco Central del Paraguay presentó la trayectoria académica y profesional de Fernando Javier Rivarola Angulo como miembro titular de su directorio (X)

Schreiner ya integró el Directorio del Banco Central durante la década de 1990. En cambio, Rivarola se desempeñó como supervisor de la Superintendencia de Bancos y elaboró un informe que advirtió, meses antes de la resolución, sobre irregularidades que luego derivaron en el cierre de Ueno Bank.

Bajo este contexto, el presidente de la nación, Pedro Alliana, informó que el Gobierno pagó los depósitos garantizados a cerca del 95 % de los clientes afectados por la intervención de Ueno Bank. Según precisó, el Fondo de Garantía de Depósitos desembolsó USD 330 millones y previó completar los pagos pendientes antes de que finalizara el miércoles.

Un hombre con traje y corbata permanece sentado frente a un escritorio de madera con documentos, frente a un sillón rojo y dos esculturas
El Gobierno de Paraguay completó el pago a los ahorristas tras el caso de Ueno Bank (X)

A días de la resolución de Ueno Bank, respondimos con hechos: completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso”, escribió Alliana en su cuenta de X.

De acuerdo con el balance difundido por el mandatario, las transferencias alcanzaron a 1.740.000 ahorristas.

En una publicación en X, Pedro Alliana instruyó a los miembros de su gabinete a coordinar sus tareas y a administrar con rigor los recursos del Estado. “Los recursos del Estado son del pueblo y deben administrarse con responsabilidad”, afirmó.

El presidente también planteó una política de “cero tolerancia a la corrupción” y pidió que las instituciones públicas unificaran sus esfuerzos para atender las demandas de la población. Además, señaló que su gestión buscaría proteger los fondos públicos y dar resultados.

(Con información de ABC Color y Última Hora)

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