Perú

Asombroso hallazgo en Perú: Presentan fósil de cachalote prehistórico que habitó el antiguo mar peruano hace entre más de 5 millones de años

Investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estudiaron los restos de Scaphokogia huachafo, que fue encontrado en Arequipa

“Scaphokogia huachafo”, el cachalote con cabeza torcida.
“Scaphokogia huachafo”, el cachalote con cabeza torcida.
Guardar

Un hallazgo arqueológico realizado hace tres décadas en Arequipa volvió a ser examinado con herramientas digitales y permitió identificar a Scaphokogia huachafo, una especie de cachalote prehistórico cuyo rostro presenta una asimetría sin comparación entre los cetáceos conocidos.

Los investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) presentaron los resultados del estudio sobre el fósil, encontrado en Aguada de Lomas, dentro de la cuenca de Sacaco.

PUBLICIDAD

La datación sitúa al ejemplar entre 6,3 millones y 5,6 millones de años, en el Mioceno tardío. El animal adulto medía cerca de 2,7 metros de largo, aunque no fue posible establecer su sexo.

El hallazgo quedó registrado con el código MUSM 972 y permaneció en el Departamento de Paleontología de Vertebrados del museo desde mediados de la década de 1990, hasta que una investigación posterior permitió interpretar su anatomía.

El rasgo que orientó la investigación fue la forma del cráneo. Ambas fosas nasales óseas estaban desplazadas hacia el lado izquierdo, mientras que los huesos faciales mostraban diferencias de tamaño y ubicación.

PUBLICIDAD

El hocico se inclinaba 31 grados hacia abajo respecto del eje principal de la cabeza. Esa disposición habría mantenido al animal con la mirada dirigida al fondo marino, como si su cuerpo llevara un punto de apoyo hacia los sedimentos.

“Scaphokogia huachafo”, el cachalote con cabeza torcida.
“Scaphokogia huachafo”, el cachalote con cabeza torcida.

Escaneos 3D permitieron descartar daños en el cráneo fósil

Los especialistas utilizaron escaneos 3D y análisis geomorfométricos para medir la distorsión y comparar el fósil con cetáceos actuales y extintos.

Esas pruebas descartaron que la configuración respondiera a daños tras el entierro de la pieza: las suturas estaban cerradas y no aparecieron fracturas, patologías ni alteraciones en otras zonas. Para el equipo, la asimetría obedecía a una adaptación anatómica desarrollada cuando el animal estaba vivo, no a un cambio producido durante millones de años bajo tierra.

La hipótesis plantea que el cachalote pigmeo extinto nadaba cerca del fondo en aguas costeras poco profundas. Su hocico, reforzado por hueso denso y cartílago osificado, habría actuado como lastre.

A la vez, el sistema de ecolocalización habría emitido señales para localizar animales enterrados en lodo blando. Los investigadores compararon ese mecanismo con un cañón sónico que permitía detectar presas fuera del campo visual, una función asociada a la forma irregular de su cabeza.

El nombre de la especie, Scaphokogia huachafo, responde a una palabra de uso peruano que alude a algo recargado, extravagante o difícil de clasificar desde un criterio estético. Los autores la eligieron por las proporciones del cráneo, que se apartan de la simetría observada en los cetáceos vivos.

Mario Urbina, el paleontólogo que halló el ejemplar durante trabajo de campo, señaló que el estudio tecnológico permitió observar la estructura interna de una pieza cuya forma exterior no ofrecía respuestas inmediatas.

“Scaphokogia huachafo”, el cachalote con cabeza torcida.
“Scaphokogia huachafo”, el cachalote con cabeza torcida.

El fósil se exhibe en el Museo de Historia Natural de la UNMSM, en Jesús María. La investigación fue publicada en la revista científica Communications Biology y reunió a especialistas peruanos e internacionales mediante el intercambio de modelos digitales.

El registro aporta información sobre los animales que habitaron el antiguo mar del territorio peruano durante el Mioceno tardío. Los científicos buscan ahora determinar si existen otros restos del mismo individuo, como vértebras, costillas o partes de las extremidades, que permitan reconstruir la forma completa del cuerpo y precisar cómo se desplazaba, se alimentaba y convivía con otras especies del antiguo mar.

Temas Relacionados

UNMSMSan MarcosHallazgo en PerúArequipaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pedro Castillo reaparece ante diputados y niega ascensos irregulares en FFAA: “Con el tiempo se darán cuenta de los errores”

El expresidente afirmó ante la Cámara Baja que no intervino en los procesos de promoción militar y policial. Un informe enviado al archivo recomendaba denunciarlo ante la Fiscalía por presuntos sobornos en los ascensos

Pedro Castillo reaparece ante diputados y niega ascensos irregulares en FFAA: “Con el tiempo se darán cuenta de los errores”

Universidad peruana consolida alianza con la Fundación Real Madrid para formación en deporte, liderazgo y valores

La Universidad César Vallejo dio a conocer los alcances del acuerdo durante un evento en Lima que contó con la participación del exfutbolista argentino Santiago Solari. El actual director de Fútbol del Real Madrid abordó el deporte como espacio de aprendizaje y su relación con la excelencia, la humildad y la mejora continua

Universidad peruana consolida alianza con la Fundación Real Madrid para formación en deporte, liderazgo y valores

Conmebol Libertadores le dio la bienvenida a Alianza Lima y Universitario: equipos peruanos confirmados para la edición 2027

‘Blanquiazules’ llegan como líder absoluto del Acumulado y ganador del Apertura; ‘merengues’, con 37 participaciones históricas. Ambos ya tienen su lugar reservado en el torneo más importante de Sudamérica

Conmebol Libertadores le dio la bienvenida a Alianza Lima y Universitario: equipos peruanos confirmados para la edición 2027

De la Plaza de Armas a la Videnita: el mapa del recorrido del papa León XIV en Pucallpa

El sumo pontífice tiene programadas dos actividades en Pucallpa, como un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de comunidades amazónicas, además de una misa

De la Plaza de Armas a la Videnita: el mapa del recorrido del papa León XIV en Pucallpa

Alejandro Schneider minimiza las críticas al rendimiento de Alianza Lima: “No tengo la menor idea qué dicen”

El técnico de las ‘íntimas’ evitó darle importancia a los cuestionamientos externos y aseguró que está enfocado exclusivamente en el trabajo del equipo, que todavía se encuentra en etapa de formación

Alejandro Schneider minimiza las críticas al rendimiento de Alianza Lima: “No tengo la menor idea qué dicen”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo reaparece ante diputados y niega ascensos irregulares en FFAA: “Con el tiempo se darán cuenta de los errores”

Pedro Castillo reaparece ante diputados y niega ascensos irregulares en FFAA: “Con el tiempo se darán cuenta de los errores”

Ministro del Interior anuncia reforma policial para fortalecer la disciplina, los ascensos y la formación de efectivos

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Reducción de S/450 millones al presupuesto del Congreso en pausa: Cámara Diputados no asistió a reunión convocada por el Senado

Ministro de Justicia avala que López Aliaga no vuelva a la alcaldía de Lima: “La Constitución dice que no hay reelección”

ENTRETENIMIENTO

Perú en los Latin Grammy 2026: dónde y cuándo ver a Eva Ayllón, Nic, FABIÁN, Andre y Federico Tarazona en competencia

Perú en los Latin Grammy 2026: dónde y cuándo ver a Eva Ayllón, Nic, FABIÁN, Andre y Federico Tarazona en competencia

Luiggi Yarasca evita explicar los moretones de Florcita Polo y enfrenta a Magaly Medina en vivo: “A mí no me amenaces”

Luiggi Yarasca presenta inédito audio para negar agresión a Florcita Polo: “Si la lancé, ¿cómo ella dice que se cayó?”

Luiggi Yarasca exige a Florcita Polo que se retracte de denuncia de agresión y advierte tener pruebas: “Tengo cómo demostrarlo”

Andrea Montenegro, de la TV a los pinceles: los escándalos de la ‘bomba sexy’ que conquistó la pantalla en los 2000

DEPORTES

Conmebol Libertadores le dio la bienvenida a Alianza Lima y Universitario: equipos peruanos confirmados para la edición 2027

Conmebol Libertadores le dio la bienvenida a Alianza Lima y Universitario: equipos peruanos confirmados para la edición 2027

Alejandro Schneider minimiza las críticas al rendimiento de Alianza Lima: “No tengo la menor idea qué dicen”

Luis Iberico regresa a la selección peruana con hambre de minutos: “Hay caras nuevas con gente de jerarquía”

El chileno Nicolás Jarry, ex 16° del mundo, se despide en primera ronda del Challenger de Lima 2026 a manos de Nikolás Sánchez

Richard Pellejero hace público el mutismo de la directiva de Sport Huancayo pese a brillante momento en Torneo Clausura 2026: “No tenemos contacto”