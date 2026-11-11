Asombroso hallazgo en Perú: Presentan fósil de cachalote prehistórico que habitó el antiguo mar peruano hace entre más de 5 millones de años

“Scaphokogia huachafo”, el cachalote con cabeza torcida.

Guardar

Un hallazgo arqueológico realizado hace tres décadas en Arequipa volvió a ser examinado con herramientas digitales y permitió identificar a Scaphokogia huachafo, una especie de cachalote prehistórico cuyo rostro presenta una asimetría sin comparación entre los cetáceos conocidos.

Los investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) presentaron los resultados del estudio sobre el fósil, encontrado en Aguada de Lomas, dentro de la cuenca de Sacaco.

PUBLICIDAD

La datación sitúa al ejemplar entre 6,3 millones y 5,6 millones de años, en el Mioceno tardío. El animal adulto medía cerca de 2,7 metros de largo, aunque no fue posible establecer su sexo.

El hallazgo quedó registrado con el código MUSM 972 y permaneció en el Departamento de Paleontología de Vertebrados del museo desde mediados de la década de 1990, hasta que una investigación posterior permitió interpretar su anatomía.

El rasgo que orientó la investigación fue la forma del cráneo. Ambas fosas nasales óseas estaban desplazadas hacia el lado izquierdo, mientras que los huesos faciales mostraban diferencias de tamaño y ubicación.

PUBLICIDAD

El hocico se inclinaba 31 grados hacia abajo respecto del eje principal de la cabeza. Esa disposición habría mantenido al animal con la mirada dirigida al fondo marino, como si su cuerpo llevara un punto de apoyo hacia los sedimentos.

“Scaphokogia huachafo”, el cachalote con cabeza torcida.

Escaneos 3D permitieron descartar daños en el cráneo fósil

Los especialistas utilizaron escaneos 3D y análisis geomorfométricos para medir la distorsión y comparar el fósil con cetáceos actuales y extintos.

Esas pruebas descartaron que la configuración respondiera a daños tras el entierro de la pieza: las suturas estaban cerradas y no aparecieron fracturas, patologías ni alteraciones en otras zonas. Para el equipo, la asimetría obedecía a una adaptación anatómica desarrollada cuando el animal estaba vivo, no a un cambio producido durante millones de años bajo tierra.

PUBLICIDAD

La hipótesis plantea que el cachalote pigmeo extinto nadaba cerca del fondo en aguas costeras poco profundas. Su hocico, reforzado por hueso denso y cartílago osificado, habría actuado como lastre.

A la vez, el sistema de ecolocalización habría emitido señales para localizar animales enterrados en lodo blando. Los investigadores compararon ese mecanismo con un cañón sónico que permitía detectar presas fuera del campo visual, una función asociada a la forma irregular de su cabeza.

El nombre de la especie, Scaphokogia huachafo, responde a una palabra de uso peruano que alude a algo recargado, extravagante o difícil de clasificar desde un criterio estético. Los autores la eligieron por las proporciones del cráneo, que se apartan de la simetría observada en los cetáceos vivos.

PUBLICIDAD

Mario Urbina, el paleontólogo que halló el ejemplar durante trabajo de campo, señaló que el estudio tecnológico permitió observar la estructura interna de una pieza cuya forma exterior no ofrecía respuestas inmediatas.

“Scaphokogia huachafo”, el cachalote con cabeza torcida.

El fósil se exhibe en el Museo de Historia Natural de la UNMSM, en Jesús María. La investigación fue publicada en la revista científica Communications Biology y reunió a especialistas peruanos e internacionales mediante el intercambio de modelos digitales.

El registro aporta información sobre los animales que habitaron el antiguo mar del territorio peruano durante el Mioceno tardío. Los científicos buscan ahora determinar si existen otros restos del mismo individuo, como vértebras, costillas o partes de las extremidades, que permitan reconstruir la forma completa del cuerpo y precisar cómo se desplazaba, se alimentaba y convivía con otras especies del antiguo mar.

PUBLICIDAD