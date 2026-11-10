Ueno Bank: detuvieron a la ejecutiva que fue grabada destruyendo documentos con información sobre Santiago Peña

Ordenan la detención de una funcionaria de Ueno por destruir documentos

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La jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, Andrea Benítez, fue detenida este lunes en Asunción después de que fiscales la sorprendieran, según el Ministerio Público (MP), destruyendo documentos con información sobre operaciones bursátiles del expresidente Santiago Peña, quien ya se encuentra bajo prisión preventiva por el colapso de Ueno Bank.

Los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta encabezaron el procedimiento en la casa de bolsa y hallaron, en un basurero del local, hojas rasgadas que habrían sido impresas esa misma mañana a las 11:45, apenas minutos antes de su llegada.

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Andrea Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, fue sorprendida rompiendo papeles

Andrea Benítez quedó imputada por el hecho punible de frustración de la ejecución penal. Entre los fragmentos recuperados figuran direcciones de correo electrónico de personas que ocupaban cargos de relevancia dentro de las distintas empresas que integran el Grupo Vázquez, propietario del conglomerado.

“El procedimiento forma parte de las actuaciones fiscales destinadas a recabar y preservar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados”, señaló el Ministerio Público en un comunicado difundido tras el operativo.

Documentos rotos encontrados en Ueno Casa de Bolsa

La Fiscalía allanó también las viviendas de Peña y del extitular del Banco Central

Este mismo lunes, en paralelo al operativo en la casa de bolsa, fiscales registraron las viviendas del exmandatario Santiago Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, ambos imputados y bajo prisión preventiva.

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Los procedimientos en la capital se concretaron un día después de que agentes fiscales inspeccionaran una residencia de verano de Peña en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, donde incautaron computadoras, documentos y un teléfono celular.

Andrea Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa

En esa vivienda hallaron además una bóveda de seguridad de gran complejidad que permanece cerrada hasta que el Ministerio Público disponga del equipo técnico necesario para abrirla.

Peña fue destituido mediante juicio político el 6 de noviembre, con el voto de los 44 senadores presentes. La condena le quitó el escaño vitalicio que la Constitución reserva a los expresidentes y, con él, los fueros. Minutos después fue detenido en su casa de Asunción. Es el segundo presidente paraguayo destituido por esta vía desde Fernando Lugo, en 2012. Carvallo, por su parte, se entregó a la Policía el 7 de noviembre.

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Un documento encontrado en la basura en el que se observa la última parte del nombre de Santiago Peña Palacios, expresidente de Paraguay

Peña habría intervenido en la colocación de fondos públicos en el banco durante su mandato

Según el escrito de imputación, entre 2023 y 2026 Ueno Bank captó depósitos de organismos públicos y entidades previsionales mientras prestaba a empresas de su propio grupo.

La Fiscalía sostiene que Peña, accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, intervino en decisiones sobre la colocación de fondos públicos en la entidad y se reunió con responsables del Instituto de Previsión Social (IPS) para definir inversiones en títulos emitidos por el banco. Unos 32.000 jubilados del IPS tenían fondos relacionados con la institución. Entre los recursos comprometidos figuran cerca de USD 800 millones pertenecientes a instituciones estatales, en su mayoría destinados a fondos previsionales.

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Peña está imputado por administración en provecho propio y lesión de confianza. Carvallo, quien dirigió la Financiera Ueno antes de asumir la presidencia del BCP en 2023, enfrenta cargos de lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso.

La misteriosa bóveda en la mansión de Santiago Peña que la policía no pudo abrir

Paraguay pidió colaboración a Argentina, Luxemburgo y EEUU para recuperar activos

La investigación trascendió las fronteras de Paraguay. El Ministerio Público trabaja con autoridades de Luxemburgo y Argentina para localizar y repatriar bienes ligados al caso, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también ofreció su colaboración, según informó el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.

La Fiscalía identificó hasta ahora unas 37 compañías y alrededor de 35 personas vinculadas a la causa, y anticipó nuevas imputaciones. Ya dispuso embargos preventivos por más de USD 70 millones sobre bienes de directivos y de las sociedades accionistas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez.

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El allanamiento de la mansión del expresidente de Paraguay Santiago Peña

El fiscal Francisco Cabrera precisó que el objetivo de rastrear ese patrimonio es que los ahorristas puedan cobrar la totalidad de sus depósitos.

Según la información corporativa del banco de marzo de 2026, U Paraguay S.A. concentraba el 91,2% del capital de Ueno Bank, dentro de una estructura que incluía sociedades constituidas en Paraguay y en Luxemburgo. La fiscal adjunta Nancy Salomón, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), calificó la investigación como muy compleja y advirtió que las actuaciones son reservadas en esta etapa.