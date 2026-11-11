Colombia

La familia de las gemelas halladas muertas en una vivienda de Medellín desmintió la versión inicial sobre un jabón artesanal y reveló nuevos detalles

Los parientes de Linda Rosa y Laura María García Hortúa pidieron no especular sobre el caso y rechazaron que un producto en particular estuviera relacionado con el fallecimiento

Las mujeres murieron en extrañas circunstancias en una casa de Medellín (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las mujeres murieron en extrañas circunstancias en una casa de Medellín (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las gemelas Linda Rosa y Laura María García Hortúa, de 35 años, murieron el sábado 7 de noviembre de 2026 en el barrio 20 de Julio, comuna 13 de Medellín. Sus familiares aseguran que las dos se quitaron la vida y buscan desmentir la versión inicial que relacionó el caso con la posible ingesta de un jabón artesanal.

Las mujeres fueron sepultadas el martes en el cementerio Jardines Montesacro, en el municipio de La Estrella. La familia pidió respeto por su duelo y solicitó que no se difundan hipótesis que, según afirma, no corresponden a las circunstancias conocidas del caso.

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De acuerdo con el testimonio de Dulfary García, tía de las hermanas, entregado a Semana, la información sobre el jabón surgió porque el producto fue encontrado dentro de la vivienda. La familiar relató que los investigadores también observaron una cosmetiquera con envolturas vacías de medicamentos.

Del mismo modo, indicó que Linda Rosa era soltera y Laura María era madre de un niño de 10 años.

Un accidente había afectado la salud de Linda Rosa

Según la versión de la familia, el deterioro emocional de las gemelas se produjo meses antes, después de que Linda Rosa sufriera quemaduras con aceite caliente en su vivienda de Itagüí. La mujer recibió atención médica y fue sometida a varios procedimientos, pero en la intervención más reciente los especialistas evaluaban la posibilidad de amputarle algunos dedos.

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Esa situación habría derivado en un cuadro depresivo para Linda Rosa; esta situación también afectó a Laura María. Los familiares decidieron trasladarlas a la casa de una tía, ubicada en el barrio 20 de Julio, con el propósito de que estuvieran acompañadas y contaran con apoyo cercano durante su recuperación.

Las hermanas también afrontaban dificultades económicas tras el cierre de su negocio de comidas rápidas, que funcionaba en un centro comercial de Envigado y no logró sostenerse después de la pandemia por covid-19. La familia consideraba que el cambio de residencia les permitiría reorganizar sus planes y retomar actividades laborales cuando sus condiciones lo permitieran.

En desarrollo...

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