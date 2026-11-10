Cobertura en vivo
EN VIVO
México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 10 de noviembre

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
06:06 hsHoy

Lluvias fuertes y rachas de viento marcarán el clima este martes 10 de noviembre

Imagen WD3MCNKWKFGH7LCJ5Q5ZOS5UQY

El frente frío número 4, que permanecerá estacionario sobre el oriente del Golfo de México, provocará lluvias fuertes en diversas regiones del país durante este martes, principalmente en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte de San Luis Potosí; norte y sur de Tamaulipas; norte y sur de Veracruz; oriente de Quintana Roo y sur de Chiapas.

También habrá chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. En tanto, se prevén lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Las condiciones meteorológicas estarán asociadas al frente frío número 4, canales de baja presión sobre el país, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y la influencia de la corriente en chorro subtropical.

En cuanto al viento, se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. También habrá rachas de entre 30 y 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

Durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango. En regiones altas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, los valores podrían ubicarse entre 0 y 5 grados.

En contraste, persistirá el ambiente caluroso en el occidente, sur y sureste del territorio nacional, con máximas de 35 a 40 grados en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Temas Relacionados

EN VIVOClimaConaguaCDMXEstadosPronóstico del tiempoLluviasFrente Fríomexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

Captan a alcaldesa morenista de Chiautempan en zona VIP y aparente estado de ebriedad en concierto de Grupo Firme

Blanca Estela Angulo Meneses fue captada en videos brindando en el palenque de la Feria de Ferias de Tlaxcala

Captan a alcaldesa morenista de Chiautempan en zona VIP y aparente estado de ebriedad en concierto de Grupo Firme

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

La décima semana del reality arranca con una nominada directa

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

Demandan a funcionarios de la SSPC por la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán

A 13 meses de la desaparición de su hijo en un bar de Mazatlán, la madre buscadora Brenda Valenzuela interpuso un amparo contra funcionarios federales

Demandan a funcionarios de la SSPC por la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre

PAN y PRI acusan a MC de vender voto a favor del PEF 2027 a Morena para blindar a Samuel García

Alejandro Moreno acusó a los legisladores emecistas de disfrazarse de oposición

PAN y PRI acusan a MC de vender voto a favor del PEF 2027 a Morena para blindar a Samuel García

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo será el recorrido del papamóvil por el centro de Córdoba y todas las recomendaciones de la provincia

Cómo será el recorrido del papamóvil por el centro de Córdoba y todas las recomendaciones de la provincia

Tinder destrozó el nudo dramático

Lectio Magistralis (clase magistral, en latín)

Educar para la libertad

La película que nació de un cuaderno de viaje, convirtió a un niño de diez años en estrella mundial y recaudó más de 500 millones de dólares en cines

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania, Rusia y Estados Unidos retoman las negociaciones en Abu Dhabi en busca de un acuerdo de paz y garantías de seguridad

Ucrania, Rusia y Estados Unidos retoman las negociaciones en Abu Dhabi en busca de un acuerdo de paz y garantías de seguridad

La buena política no se fabrica en serie

Julia Garner actualiza el estado del biopic de Madonna: “Cambia cada hora”

Los dúos de directores podrían hacer historia este año en los Oscar: las ventajas e inconvenientes para Los Javis que tendría una nominación en pareja

El príncipe Harry y Meghan viajan a Bruselas para un acto sobre seguridad infantil tras el arresto del padre de la duquesa de Sussex

DEPORTES

Fue citado a la Copa Davis, pero dejó todo para convertirse en un galán de época: “La actuación es mi trabajo y el tenis, una pasión”

Fue citado a la Copa Davis, pero dejó todo para convertirse en un galán de época: “La actuación es mi trabajo y el tenis, una pasión”

Lando Norris, con Infobae: “Espero con ilusión correr con la Fórmula 1 en Argentina”

La llegada de la selección argentina a Ezeiza: del divertido cruce entre Chiqui Tapia y Dibu Martínez al abrazo con Scaloni

“Es indudable”: Chicho Serna enumeró los puntos de comparación entre Arruabarrena y Carlos Bianchi tras el título de Boca

“No nos sentó bien”: la confesión de un compañero de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sobre su frustrada venta al Barcelona