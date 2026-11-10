EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 10 de noviembre

Lluvias fuertes y rachas de viento marcarán el clima este martes 10 de noviembre

El frente frío número 4, que permanecerá estacionario sobre el oriente del Golfo de México, provocará lluvias fuertes en diversas regiones del país durante este martes, principalmente en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte de San Luis Potosí; norte y sur de Tamaulipas; norte y sur de Veracruz; oriente de Quintana Roo y sur de Chiapas.

También habrá chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. En tanto, se prevén lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Las condiciones meteorológicas estarán asociadas al frente frío número 4, canales de baja presión sobre el país, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y la influencia de la corriente en chorro subtropical.

En cuanto al viento, se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. También habrá rachas de entre 30 y 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

Durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango. En regiones altas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, los valores podrían ubicarse entre 0 y 5 grados.