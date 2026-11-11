Sociedad

Bullying, cocaína y la calle: un joven en recuperación relató su dura historia de vida y conmovió al papa León XIV

Cristian, integrante del Hogar de Cristo de Moreno Sur, tomó el micrófono ante más de un millón de personas reunidas en el Monumento de los Españoles y describió cómo cayó en las adicciones. El emotivo abrazo con el Pontífice

Cristian, adicto en recuperación: "Salí de la calle gracias a la familia grande de Cristo"
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Ante más de un millón de personas que se reunieron en el Monumento de los Españoles por la vigilia que organizó el papa León XIV, Cristian —un joven en recuperación de adiccionesle transmitió directamente al Pontífice su dura historia de vida: la calle, la cocaína, las recaídas y el camino de vuelta.

Cristian se presentó como integrante del Hogar de Cristo de Moreno, la red de centros de rehabilitación de la Iglesia Católica que trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Con la voz firme pero cargada de historia, contó que llegó a ese lugar desde la calle, sin que nadie le preguntara quién era. “Me dio un abrazo y me invitó a un plato de comida caliente y una cama para poder dormir”, relató ante el Papa y la multitud que lo escuchó en silencio, interrumpido solo por aplausos.

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La suya no es una historia que empieza en la marginalidad más extrema. Cristian creció junto a sus padres en una familia de trabajo, que hacía el esfuerzo de pagar una escuela privada. Sin embargo, la distancia entre su condición económica y la de sus compañeros lo convirtió en blanco de burlas. “El bullying que recibí durante tantos años me convirtió en un niño retraído y tímido”, contó. Lo que no podía decir en voz alta fue quedando acumulado por dentro, y ese peso silencioso empezó a empujarlo hacia el aislamiento.

Visita del papa León XIV a la Argentina - vigilia del Papa en el Monumento de los Españoles
El papa León XIV abrazando a Cristian, el joven en recuperación que lo hizo emocionar (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Fue en ese repliegue donde encontró, o creyó encontrar, un lugar. Personas mayores lo acogieron en un grupo donde el alcohol y las drogas circulaban con naturalidad. Cristian empezó a imitarlos. A los quince años, probó cocaína por primera vez. “Ese fue el punto de arranque de una vida diferente”, dijo. De a poco, el consumo fue ocupando el centro de todo: pasó de ser una persona familiar a construirse un personaje, creyéndose importante por lo que hacía. Los vínculos se fueron rompiendo, el trabajo se volvió imposible de sostener y la prioridad, única, era conseguir la droga.

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La muerte de su abuelo fue el límite. Él era quien lo sostenía, y el modo en que Cristian se había ido transformando lo llenaba de culpa. Esa culpa lo llevó a abandonar su casa. Pasó varios meses viviendo en la calle —“el piso de la calle es duro y frío”, dijo con una precisión que no necesita adornos— hasta que llegó al Hogar de Cristo de Moreno Sur.

Lo que vino después no fue una recuperación en línea recta. Cristian describió un proceso con idas y vueltas, con recaídas, con la dificultad de aceptar que tenía una enfermedad. “Me costó entender que soy adicto”, admitió. Parte del trabajo fue revisar sus propias actitudes, las que lo habían llevado a tomar las decisiones que tomó. Otra parte fue más profunda: sanar un pasado marcado por la violencia y por todo aquello que, según contó, logró “poner en palabra y en las manos de Dios”.

Hoy, cuando el peso se vuelve difícil de cargar, Cristian va a la capilla. “Lo miro a Jesús y me quedo con él contándole todo lo que me pasa, y la paz vuelve a mí”, dijo. Esa misma experiencia es la que ahora comparte con otros jóvenes que atraviesan lo que él vivió.

Escucha sus dolores, los abraza y los acompaña a poner en palabras lo que sienten. “Hoy elijo ayudarlos a descubrir a un Jesús que es vida, que es resurrección y que nos invita también a nosotros a resucitar”, cerró, antes de agradecer al pontífice por haberlo escuchado.

Visita del papa León XIV a la Argentina - vigilia del Papa en el Monumento de los Españoles
El encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles fue incluido en la agenda del papa León XIV a pedido del propio pontífice, y convocó a un millón de personas en el barrio porteño de Palermo

El encuentro fue el cierre de la tercera jornada de León XIV en el país, que había comenzado ese martes en Córdoba, donde el Papa encabezó una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Ya de vuelta en Buenos Aires, llegó al escenario sobre avenida Libertador en el papamóvil, con paradas para saludar a los fieles y bendecir bebés. La actividad había sido organizada para jóvenes de entre 15 y 35 años, y el Gobierno porteño confirmó que más de un millón de personas aguardaban en el lugar y sus alrededores.

Antes de que Cristian y otros jóvenes tomaran la palabra, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, abrió el acto. Señaló que los presentes habían llegado “de todos los rincones” del país y que muchos cargaban marcas de dolores profundos: pobreza, soledad, adicciones, desempleo. También convocó a la acción: “Al costado del camino no debe quedar nadie”, exhortó.

También tomó el micrófono Agustina, otra de las jóvenes presentes, quien le preguntó al Papa cómo afrontar la frustración cuando el acompañamiento a los más excluidos parece no alcanzar. León XIV respondió con una cita de san Ignacio de Loyola: “Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios”. Y agregó: “Cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan”. Antes de responder, el pontífice agradeció el recibimiento de los argentinos. “Una recibida que quizás solo Argentina puede dar”, afirmó.

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