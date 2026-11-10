América Latina

El Partido Colorado expulsó de sus filas a Santiago Peña tras el escándalo de Ueno Bank

El Tribunal de Conducta de la agrupación justificó la decisión por la “deshonra provocada al pueblo paraguayo”. El ex mandatario fue declarado culpable en un juicio político y enviado a prisión preventiva

La Justicia procesó y ordenó la prisión preventiva de Santiago Peña por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio (EFE/ Presidencia de Paraguay)
La Justicia procesó y ordenó la prisión preventiva de Santiago Peña por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio (EFE/ Presidencia de Paraguay)
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El Partido Colorado expulsó este martes a Santiago Peña tras el escándalo por la intervención de Ueno Bank, un caso que derivó en su destitución mediante juicio político.

El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), denominación oficial del Partido Colorado, adoptó la medida durante una sesión extraordinaria en la sede partidaria. La resolución atribuyó al exmandatario conductas reprochables y un mal desempeño de sus funciones, extremos que el Congreso consideró probados durante el juicio político celebrado el 6 de noviembre.

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La decisión partidaria llegó después de la salida de Peña de la Presidencia de Paraguay. El Senado lo declaró culpable en el proceso político abierto por sus vínculos con Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) tras detectar que operaba por debajo de la solvencia mínima exigida y otorgaba préstamos a empresas relacionadas.

La intervención bancaria afectó a miles de clientes, entre ellos organismos públicos que trasladaron recursos millonarios a la entidad durante la administración de Peña. La investigación judicial avanzó luego sobre las operaciones vinculadas al banco y el expresidente quedó procesado por lesión de confianza y administración en provecho propio.

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El organismo partidario sostuvo que actuó de acuerdo con el Estatuto Partidario y el Código de Ética de la ANR. En su resolución, indicó que los hechos “a todas luces se presentan como conductas reprochables, de mal desempeño de sus funciones probados en el juicio político” realizado por el Parlamento Nacional.

La expulsión del Partido Colorado de Santiago Peña
El comunicado fue publicado en la cuenta oficial de X de ANR Paraguay, con la decision de expulsar a Santiago Peña de las filas del Partido Colorado (ANR Paraguay)

El Tribunal también recordó que su reglamento le permite iniciar de oficio el juzgamiento de afiliados cuando sus actos resulten perjudiciales para los intereses superiores de la organización o vulneren las normas éticas y estatutarias. En ese sentido, consideró que la conducta de Peña como presidente afectó “los principios ideológicos y morales del Partido Colorado”.

La resolución señaló que “la nación paraguaya se vio gravemente afectada por los hechos de carácter criminal suscitados con la conducta del expresidente de la República”. Para los integrantes del Tribunal, esa situación constituyó un “motivo suficiente” para que la ANR resolviera su expulsión “en salvaguarda de sus supremos intereses”.

La expulsión del Partido Colorado de Santiago Peña
El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) celebró una sesión extraordinaria para abordar diversos asuntos, entre ellos la situación del expresidente Santiago Peña (ANR Paraguay- X)

La medida respondió además a una serie de pedidos promovidos por dirigentes colorados tras el escándalo financiero. Carmen Corina Alonso, integrante titular de la Junta de Gobierno de la ANR y exdirectora de la Diben durante la administración de Mario Abdo Benítez, presentó formalmente una solicitud para apartar a Peña de las filas partidarias.

Alonso sostuvo que el exjefe de Estado defraudó la confianza depositada en él por el Partido Colorado, incumplió su juramento constitucional y provocó un daño a la imagen del país y de la agrupación política. También advirtió que el caso podía perjudicar las perspectivas electorales del coloradismo de cara a los comicios de 2028.

Otro de los pedidos partió de Sergio Fabián González Escobar, integrante del propio Tribunal de Conducta, quien solicitó la apertura de una investigación preliminar sobre Peña y otros afiliados que pudieran tener responsabilidades en los hechos que afectaron al sistema bancario y financiero.

Su planteamiento incluyó la posibilidad de revisar las actuaciones de eventuales afiliados colorados que integraron el directorio del Banco Central del Paraguay y de Ueno Bank. Los reclamos dentro del partido también alcanzaron a José Alberto Alderete, vicepresidente tercero de la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno, por su desempeño como asesor político y operador de confianza de la administración anterior.

Peña ingresó al Partido Colorado el 29 de octubre de 2016, cuando se desempeñaba como ministro de Hacienda en el Gobierno de Horacio Cartes. Antes militó en el Partido Liberal Radical Auténtico, una pertenencia que generó controversia cuando pasó al oficialismo colorado.

Cartes, a quien Peña consideró su mentor político, retiró públicamente su respaldo al entonces presidente y apoyó el juicio político (Presidencia Paraguay)
Cartes, a quien Peña consideró su mentor político, retiró públicamente su respaldo al entonces presidente y apoyó el juicio político (Presidencia Paraguay)

Cartes respaldó su incorporación a la ANR y lo convirtió en una de las figuras centrales de Honor Colorado, el movimiento interno que encabezó. Peña intentó llegar a la candidatura presidencial en 2017, pero perdió las internas frente a Mario Abdo Benítez.

En diciembre de 2022, con seis años de afiliación colorada, Peña obtuvo la candidatura presidencial de la ANR. En las elecciones generales del 30 de abril de 2023 triunfó con el 42,74 % de los votos, en fórmula con Pedro Alliana.

Cartes, a quien Peña consideró su mentor político, retiró públicamente su respaldo al entonces presidente y apoyó el juicio político. Tras la destitución, Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay con el objetivo de completar el mandato vigente hasta el 15 de agosto de 2028.

(Con información de ABC Color, EFE y Última Hora)

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