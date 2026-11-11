Cómo hacer una huevera casera utilizando envases de plástico reciclados

Las manualidades con materiales reciclados reducen la cantidad de plástico que llega a tiraderos a cielo abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un envase de leche, jugo de naranja o agua, de los que comúnmente se tiran a la basura, se convierte en una huevera casera con tijeras, silicona y un poco de decoración.

El tamaño del envase, de 3.5 a 7 litros, define cuántos huevos caben en la pieza terminada y qué tan fácil resulta manipularla.

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El procedimiento aprovecha solo la parte inferior del envase. Esa sección, una vez cortada y reforzada, funciona como bandeja o como canasta con asa, según la forma original del plástico elegido.

Las cintas decorativas de tela o satín se consiguen en mercerías por metro y son lavables, lo que prolonga la vida útil de la pieza terminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los materiales necesarios para esta manualidad son básicos

Para completar el proceso se necesita un envase de plástico limpio, de leche, jugo o agua, tijeras o cúter, silicona caliente o líquida, y materiales de decoración como cintas, papel, fieltro o foami. De forma opcional, un trozo de cartón o tela sirve para reforzar la base.

Ninguno de estos materiales requiere una compra especial: la mayoría ya está disponible en una casa donde se separan los envases antes de tirarlos.

La silicona fría en tubo es una alternativa a la pistola de silicona caliente: seca en 10 minutos y no requiere electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa es, de hecho, la idea detrás de esta manualidad: darle una segunda vida a un plástico que de otro modo terminaría en la basura, y resolver al mismo tiempo la necesidad de organizar los huevos en la cocina.

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El lavado del envase es el primer paso antes de cualquier corte

Antes de tocar tijeras o cúter, el envase debe lavarse por completo con agua y jabón neutro.

Este paso elimina residuos de leche, jugo o cualquier líquido que haya contenido la botella y evita que esos restos entren en contacto con los huevos.

El jabón neutro es el más recomendado para lavar envases que estarán en contacto con alimentos porque no deja residuos químicos agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del lavado, el envase debe secarse por completo, no puede trabajarse con un plástico húmedo.

El corte se hace en la parte inferior del envase

Con el plástico seco, se corta la parte superior cerca del cuello o la boquilla. Solo se conserva la sección de abajo, que se convierte en el cuerpo principal de la huevera.

Marcar la línea de corte con un marcador permanente antes de usar las tijeras ayuda a obtener un borde más parejo y uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La altura del corte depende del tamaño de los huevos que se quieran guardar. Si la pared que queda es muy baja, los huevos pueden salirse con facilidad; si es demasiado alta, resulta incómodo sacarlos.

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Conviene medir un huevo contra el envase antes de cortar, para calcular la altura exacta.

Los bordes deben suavizarse antes de seguir

El corte en plástico deja un filo que puede lastimar las manos. La solución más sencilla y segura es forrar el borde por completo.

Para esto se puede usar cinta adhesiva de papel, una tira de foami o un retazo de tela, colocados alrededor de toda la orilla cortada.

El material elegido debe cubrir el filo de manera uniforme, sin dejar espacios donde el plástico quede expuesto.

El borde se debe cubrir con cinta o retazos de tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cubierta protege las manos al manipular la huevera y, de paso, sirve como base para la decoración posterior. Si se usa tela o foami, conviene fijar el forro con un poco de silicona fría para que no se despegue con el uso diario.

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Una vez colocado el forro, es recomendable pasar los dedos por toda la orilla para confirmar que ningún punto del plástico quedó al descubierto.

Reforzar la base evita que la huevera se tambalee

Una vez suavizado el borde, se pega una tira de tela, papel decorativo o foami alrededor del exterior de la pieza, fijada con silicona.

Este forro mejora el acabado y disimula cualquier marca que haya dejado el corte original.

Con cartón se hace una base para reforzar la postura de la huevera final. (Visuales IA)

Para que la huevera no se tambalee al apoyarla en la mesa o en la cocina, se puede pegar un círculo de cartón o de poliestireno expandido en la parte inferior externa.

Esta base adicional reparte el peso de los huevos y evita que el plástico se doble hacia dentro.

La personalización es el último paso del proceso

Con la estructura ya armada y reforzada, llega el momento de decorar.

Una silueta de gallina recortada en foami, detalles pintados con acrílico o la palabra “huevos” escrita al frente ayudan a identificar el uso del objeto a simple vista.

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Estos detalles no son obligatorios para que la huevera funcione, pero sí marcan la diferencia entre una pieza improvisada y un objeto que puede quedar a la vista en la cocina.

Las formas de gallina pueden hacerse en tela tipo fieltro o en foami, lo que se tenga disponible en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acabado depende del gusto de quien hace la manualidad y de los materiales que tenga disponibles en casa.

Se puede decorar con forma tradicional de gallina, o como una canasta con tela a cuadros y moños.

El tamaño del envase cambia la capacidad final de la pieza

Un envase de 3.5 litros produce una huevera compacta, pensada para pocas piezas.

Un envase de 7 litros, en cambio, permite construir una bandeja más grande, capaz de organizar una docena completa de huevos sin apilarlos.

Un envase de 7 litros de agua tiene una base de aproximadamente 20 x 15 centímetros, espacio suficiente para organizar 12 huevos en una sola capa sin apilarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma original del plástico también influye en el resultado. Algunos envases tienen un asa integrada en el cuello, que puede aprovecharse para convertir la huevera en una canasta portátil.

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Otros tienen una base más ancha y plana, ideal para una bandeja fija que se queda sobre la mesa o dentro del refrigerador.