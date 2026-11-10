Colombia

Este es el video del accidente de la camarógrafa de Karol G en pleno concierto de ‘La Bichota’ en México: salió volando del escenario y se fracturó la pierna en cuatro partes

La trabajadora quedó enganchada a una estructura de filmación, recorrió varios metros por el aire y confirmó que deberá continuar su recuperación en Los Ángeles

Zoe Lubeck cayó sobre el público tras engancharse con un equipo de filmación aérea durante el recital que la colombiana brindó en Monterrey - crédito @ferlopz95/ Intagram

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La camarógrafa Zoe Lubeck, quien trabajaba en el escenario de Karol G, sufrió una caída hacia el público tras quedar enganchada a un dispositivo aéreo de filmación durante el concierto que la cantante ofreció el sábado 7 de noviembre en Monterrey, México. La trabajadora compartió luego imágenes desde un hospital y comunicó que padeció fracturas.

El incidente ocurrió mientras la artista colombiana interpretaba Te llevas to, una de las canciones incluidas en su gira Viajando por el mundo. Videos difundidos en redes sociales muestran a Lubeck cerca de la tarima, con una cámara y otros elementos de trabajo, antes de que una estructura móvil se enredara con parte de su equipo.

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El dispositivo la elevó de forma repentina y la desplazó varios metros por el aire. Luego, la camarógrafa cayó sobre el sector donde se encontraba el público, ante la mirada de asistentes que registraban el show con sus teléfonos celulares.

Las imágenes de la caída se viralizaron en redes sociales

Video, la camarógrafa que voló en pleno recital de Karol G sufrió una fractura en tres partes - crédito @camp_dad__/ Instagram
Video, la camarógrafa que voló en pleno recital de Karol G sufrió una fractura en tres partes - crédito @camp_dad__/ Instagram

Las grabaciones del momento circularon en plataformas digitales pocas horas después de la presentación. En los videos se advierte que Zoe Lubeck quedó sujeta al mecanismo aéreo durante algunos segundos, hasta que perdió el control y la cámara aérea terminó tirándola hacia el público.

La situación se produjo en medio de la gira Viajando Por El Mundo Tropitour, con la que Karol G recorre distintas ciudades. Según las imágenes que circularon, la cantante se encontraba orientada hacia otro sector de la tarima cuando ocurrió el accidente y continuó con la interpretación sin una interrupción visible.

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El episodio generó mensajes de preocupación entre seguidores de la artista y usuarios que vieron los videos. Las reacciones se concentraron en la altura a la que fue elevada la trabajadora y en el impacto posterior de la caída.

Lubeck operaba cerca de una cámara aérea, un recurso utilizado en recitales para registrar planos amplios, imágenes desde altura y movimientos sobre el escenario. El accidente ocurrió cuando ese mecanismo se enredó con los elementos que llevaba consigo durante la cobertura del espectáculo.

Zoe Lubeck confirmó que sufrió fracturas

Tras la caída, la camarógrafa se pronunció a través de las historias de su cuenta de Instagram, identificada como @camp_dad__. Allí publicó fotografías desde el hospital y confirmó que el accidente le provocó lesiones que requerirán atención médica.

La trabajadora informó que sufrió algunas fracturas y anticipó que viajará a Los Ángeles, en Estados Unidos, para continuar con su recuperación. No precisó el tipo de lesiones ni el tiempo que deberá permanecer bajo tratamiento.

“Fracturada en cuatro partes y necesito cirugía. Soy afortunada de estar bien. Voy a mi casa en Los Ángeles, pero no estoy fuera”, dijo la camarógrafa, explicando que se volverá a unir al tour de Karol en las siguientes fechas.

Zoe Lubeck informó que sufrió una fractura en cuatro partes y mostró los daños que sufrió su equipo de cámaras tras caer al público durante el concierto de Karol G en Monterrey - crédito @camp_dad__/ Instagram
Zoe Lubeck informó que sufrió una fractura en cuatro partes y mostró los daños que sufrió su equipo de cámaras tras caer al público durante el concierto de Karol G en Monterrey - crédito @camp_dad__/ Instagram

En sus publicaciones también incluyó registros del momento del accidente y fotografías de algunos de los equipos que utilizaba en el concierto. Las imágenes mostraron daños en parte de sus herramientas de filmación tras el golpe contra el suelo.

Pese a las consecuencias de la caída, Zoe Lubeck expresó agradecimiento por haber participado en la producción audiovisual del show. En una de sus publicaciones se refirió a Karol G como una de las “estrellas más grandes” de las plataformas musicales.

La mujer se reportó recientemente en su cuenta de Instagram, en donde reveló que ha recibido cientos de mensajes por parte de los fans de Karol. “Gracias por todos los Dms de los fans de Karol, esto significa mucho para mí (...) estoy leyendo todos sus mensajes tan amables, un abrazo”, escribió.

La trabajadora recibió mensajes de seguidores de Karol G tras contar lo sucedido en Instagram - crédito @camp_dad__/ Instagram
La trabajadora recibió mensajes de seguidores de Karol G tras contar lo sucedido en Instagram - crédito @camp_dad__/ Instagram

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el diagnóstico médico completo ni sobre los plazos de recuperación. Tampoco se conoció una declaración pública de la cantante o de la producción de la gira sobre el accidente ocurrido durante el recital en Monterrey.

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