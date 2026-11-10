España

Clavijo cifra en 7.500 los migrantes llegados a Canarias en noviembre y anuncia un refuerzo sanitario y policial en El Hierro ante el repunte

Esta isla es la que ha absorbido un mayor volumen de cayucos en estos días, procedentes principalmente de Senegal y Gambia

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado este martes de que casi 7.500 migrantes han llegado al archipiélago en los últimos diez días, una cifra más elevada que la registrada en años anteriores en esta misma época. Tras una reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración, ha anunciado acuerdos con el Gobierno central para reforzar la atención sanitaria, los dispositivos policiales y el transporte en El Hierro, además de habilitar ayudas cercanas al millón de euros para los sectores económicos afectados en La Restinga. Es esta isla, las más occidental del archipiélago, la que ha absorbido un mayor volumen de cayucos en estos días, procedentes principalmente de Senegal y Gambia.

Según ha explicado el presidente canario a la prensa, el Ejecutivo central vincula el repunte de llegadas a la celebración de competiciones deportivas en Senegal, que han incrementado la presencia policial en el país hasta el 13 de noviembre. En Gambia, en cambio, el aumento de las salidas se relaciona con el inicio de la campaña electoral.

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Clavijo ha insistido en que Canarias continuará como frontera sur de Europa y ha reclamado una mayor implicación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). El presidente considera que el organismo europeo debe desplegarse también en las costas de salida para prevenir la partida de cayucos, no solo actuar una vez que las embarcaciones alcanzan aguas españolas.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año han llegado un total de 13.327 personas migrantes de forma irregular a Canarias, un 5,5% menos que en 2025. No obstante, el volumen de llegadas acumulado en los primeros días de noviembre refleja una presión especialmente elevada.

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (Kike Rincón - Europa Press)
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. (Kike Rincón - Europa Press)

Más servicios para agilizar traslados

El Ministerio de Migraciones se ha comprometido a reforzar la atención en el muelle de La Restinga y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, con el objetivo de reducir la sobrecarga que afecta el personal del Servicio Canario de Salud en El Hierro.

A los 15,8 millones de euros aprobados con anterioridad se añadirá un millón de euros para contratar personal médico y de enfermería a través de Cruz Roja. El nuevo equipo asumirá la atención inmediata y el tratamiento de patologías leves que no requieran ingreso hospitalario.

También se prevé un incremento de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como más servicios presenciales de traducción e interpretación. El objetivo es agilizar los expedientes y acelerar los traslados de migrantes a otras islas o a la península.

En Salvamento Marítimo, el archipiélago contará con una embarcación adicional a las dos habituales. De este modo, habrá tres Salvamar operativas, junto con un refuerzo de las plantillas. Además, se habilitarán entre cuatro y seis autobuses temporales en El Hierro.

La organización, que ha llevado a cabo una nueva investigación en Ceuta, documenta 28 casos de palizas, humillaciones, vejaciones y abusos, entre ellos a 13 menores. Dieciocho de estos casos han tenido lugar tras el anuncio del Ministerio de Defensa de investigar

Ayudas para La Restinga

El Gobierno central también estudia un fondo de compensación para los sectores afectados por la actividad migratoria en el puerto de La Restinga, que acumula más de tres años de presión. Las ayudas se dirigirán a clubes de buceo, restaurantes, pescadores y negocios hosteleros de la zona.

El Ministerio de Hacienda analizará, además, la posibilidad de aplicar beneficios en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para los residentes de La Restinga, con un modelo similar al aprobado para La Palma.

Sobre los menores migrantes no acompañados, Clavijo ha afirmado que la coordinación con el Ministerio de Juventud e Infancia es “continua”, aunque Canarias atiende a cerca de 3.000 jóvenes y supera ampliamente su capacidad.

(Con información de Europa Press)

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