Colombia

Quién es alias Casinga, señalado cabecilla del ELN que estaría detrás del atentado a militares en Santa Rosa del Sur, Bolívar: ofrecen más de $3.000 millones de recompensa

Informes de inteligencia militar detallan que este sujeto acumula tres décadas de trayectoria insurgente y lidera una estructura armada que opera en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño

Las autoridades militares y de policía atribuyeron la autoría del ataque en Bolívar al Ejército de Liberación Nacional. (REUTERS/Jair Coll)
Las autoridades militares y de policía atribuyeron la autoría del ataque en Bolívar al Ejército de Liberación Nacional. (REUTERS/Jair Coll)
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Un ataque con drones cargados de explosivos contra el Batallón de Infantería de Selva N.º 48 ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, ocurrido el sábado 7 de noviembre de 2026, dejó tres soldados muertos y 47 personas heridas.

Los artefactos explosivos fueron lanzados desde equipos tecnológicos, según la información conocida tras el atentado. Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica, mientras las autoridades reforzaron las operaciones en la zona.

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Tras lo ocurrido, el presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado, expresó solidaridad con las familias de los militares muertos y heridos, y afirmó que el Gobierno les brindaría atención y acompañamiento.

También ordenó a la Fuerza Pública intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables, golpear sus estructuras y recuperar el control territorial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Soldados fallecidos en ataque con drones en Santa Rosa del Sur, Bolívar (Ejercito Nacional de Colombia)

“¡Los narcoterroristas están desesperados porque los golpeamos con toda la fuerza y las capacidades del Estado! (...) Su reacción violenta es consecuencia de la ofensiva implacable que estamos adelantando contra sus estructuras criminales. ¡No vamos a retroceder ni un milímetro!”, manifestó el mandatario.

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Asimismo, De la Espriella afirmó que su Gobierno busca dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas mediante drones. Señaló que la administración procurará desarrollar y adquirir esa tecnología pese a las restricciones de las finanzas públicas, y sostuvo que la protección de militares, policías y civiles será una prioridad.

Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para desarrollar y adquirir estas capacidades, pese a la dificilísima situación económica de nuestras finanzas públicas. La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi gobierno”, sostuvo.

Entre tanto, las autoridades atribuyeron el ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Incluso, los organismos de inteligencia siguen la pista del posible responsable del ataque contra el batallón militar.

Alias Omar o Casinga es señalado como cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN (Reuters/Gobernación de Antioquia)
Alias Omar o Casinga es señalado como cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN (Reuters/Gobernación de Antioquia)

Perfil de alias Omar o ‘Casinga’

De acuerdo con información de inteligencia militar divulgada por Vanguardia, Jesús Navarro Robles, conocido como alias Omar o Casinga sería uno de los hombres que estaría detrás del atentado contra la guarnición en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

La institución castrense señaló que este hombre es el principal cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, una estructura con presencia en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. Los reportes oficiales estiman que ese frente tiene 748 integrantes, entre hombres armados y redes de apoyo.

Las autoridades lo señalan de llevar más de 30 años en la organización guerrillera y de estar relacionado con presuntas extorsiones, narcotráfico, desplazamientos y ataques contra la Fuerza Pública. También le atribuyen la dirección de operaciones de una de las estructuras del ELN que actúan en esa región.

Las autoridades ofrecen hasta $3.284 millones por información que permita ubicar y capturar a alias Omar o Casinga (Policía Nacional de Colombia)
Las autoridades ofrecen hasta $3.284 millones por información que permita ubicar y capturar a alias Omar o Casinga (Policía Nacional de Colombia)

Por información que permita ubicarlo y capturarlo, las Fuerzas Militares ofrecen una recompensa de hasta $3.284 millones. En el mismo cartel figuran alias Mara y Óscar Emiro Pérez Álvarez, alias Arbey, por quienes se ofrece una recompensa de hasta $1.641 millones en cada caso.

El nombre de alias Omar o Casinga fue mencionado públicamente por primera vez tras la captura de Leivis Enrique Valero Castillo, alias Carrito o Andrés, el 6 de noviembre. El hombre fue detenido durante la operación Ocaso, ejecutada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la vereda Nueva Mina, zona rural de Santa Rosa del Sur (Bolívar).

Según el Ejército, Valero Castillo era cabecilla del Frente Resistencia Guamocó y responsable de las finanzas ilegales del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Además, era considerado hombre de confianza y mano derecha de “Casinga”; las autoridades indicaron que llevaba cerca de 22 años en el ELN.

Por el momento, las operaciones militares continúan en el sur del departamento de Bolívar para establecer la participación de otros integrantes de esa estructura en el ataque y dar con el paradero de los responsables.

La captura de alias Carrito o Andrés permitió a las autoridades identificar vínculos con alias Omar o Casinga (Ministerio de Defensa)
La captura de alias Carrito o Andrés permitió a las autoridades identificar vínculos con alias Omar o Casinga (Ministerio de Defensa)

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