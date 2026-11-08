América Latina

La Fiscalía de Paraguay allanó la mansión de verano de Santiago Peña, construida con préstamos de Ueno Bank

En sus primeros mensajes de gestión, el nuevo presidente ordenó desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas inundadas y suspender multas e intereses fiscales a los clientes de Ueno Bank

Las autoridades paraguayas allanaron la mansión de verano de Santiago Peña en San Bernardino
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Fiscales y agentes de la Policía Nacional de Paraguay allanaron el domingo por la tarde la mansión de verano del ex presidente Santiago Peña en San Bernardino, en la zona de Ciervo Cuá (departamento de Cordillera). La diligencia forma parte de la causa por el cierre de Ueno Bank, en la que Peña está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. El Senado lo había destituido dos días antes mediante juicio político.

El procedimiento, encabezado por los fiscales Christian Benítez y Silvia González Véster, empezó poco antes de las 19h. Según datos preliminares difundidos por el diario ABC Color, los investigadores encontraron en la casa una bóveda equipada con un sistema de seguridad de origen israelí. Hasta la noche del domingo no se había informado qué documentos o bienes se incautaron.

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La casa ocupa un lugar central en la imputación. Según el escrito fiscal, el 13 de mayo de 2024, con Peña ya en la presidencia, Ueno Bank le concedió dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes (unos USD 600.000) para levantar la residencia, cuyo costo rondó los 7.700 millones de guaraníes (unos USD 1,3 millones). Las cuotas mensuales, de 239 millones de guaraníes, equivalían a seis veces su sueldo presidencial de 37,9 millones.

Fotografía cedida por la Fiscalía de Paraguay de fiscales en un allanamiento a la casa del ex presidente de Paraguay Santiago Peña este domingo, quien se encuentra en prisión preventiva como parte de la investigación por el cierre de Ueno bank. EFE/ Fiscalía de Paraguay
Fotografía cedida por la Fiscalía de Paraguay de fiscales en un allanamiento a la casa del ex presidente de Paraguay Santiago Peña este domingo, quien se encuentra en prisión preventiva como parte de la investigación por el cierre de Ueno bank. EFE/ Fiscalía de Paraguay

El directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) decidió por unanimidad el 2 de noviembre intervenir Ueno Bank, después de que los ajustes en sus estados financieros dejaran su índice de solvencia por debajo de la mitad del mínimo legal. El banco, controlado por el Grupo Vázquez desde que este compró la Financiera El Comercio en 2021, tenía 2,9 millones de clientes y era el quinto del país por volumen de depósitos.

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Peña compró en marzo de 2019 1.500 acciones de Credicentro, la sociedad que después se convirtió en Ueno Holding, y las conservó durante los dos primeros años de su mandato, hasta abril de 2025. En ese periodo, organismos públicos y el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país, colocaron en Ueno depósitos por 3,6 billones de guaraníes y USD 233,4 millones. La Fiscalía sostiene que Peña intervino en la colocación, renovación y permanencia de esos fondos y calcula el perjuicio en USD 809,5 millones.

El congelamiento de las cuentas, anunciado el 3 de noviembre, llevó a la calle a ahorristas y jubilados. El miércoles, la policía dispersó con gases lacrimógenos y camiones hidrantes a los manifestantes en Asunción. El jueves 5, miles de personas se concentraron ante el Congreso para exigir el juicio político y quemaron un muñeco con la figura de Peña. Por la noche, un grupo apedreó una sucursal de Ueno en el microcentro. Hubo siete detenidos y un policía herido.

Peña presentó su renuncia ese jueves, pero los legisladores oficialistas no dieron quórum para tratarla. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación y el viernes 6 el Senado lo destituyó por mal desempeño de funciones con 44 votos, tras rechazar su pedido de 72 horas para preparar la defensa. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia y Peña fue detenido esa misma noche.

El personal de seguridad vigila la residencia del expresidente Santiago Peña tras su destitución en un juicio político en el que fue declarado culpable de mal desempaño por su implicación en la quiebra de la entidad financiera digital ueno, en Asunción (Paraguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/César Olmedo
El personal de seguridad vigila la residencia del expresidente Santiago Peña tras su destitución en un juicio político en el que fue declarado culpable de mal desempaño por su implicación en la quiebra de la entidad financiera digital ueno, en Asunción (Paraguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/César Olmedo

El sábado, la Fiscalía lo imputó como instigador de lesión de confianza y autor de administración en provecho propio. Peña se abstuvo de declarar. El juez de garantías Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, una instalación militar de Asunción, y la justicia congeló sus bienes y cuentas. El ex presidente del BCP Carlos Carvallo, imputado en la misma causa, también quedó en prisión preventiva.

La devolución a los depositantes avanza con el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 228,3 millones de guaraníes (unos USD 38.000) por persona. El presidente interino del BCP, Pedro Acosta, informó que el jueves y el viernes 1.196.000 ahorristas recibieron transferencias por 996.000 millones de guaraníes, unos USD 160 millones, de los cerca de 1,9 millones que deben cobrar. El IPS tiene unos USD 355 millones invertidos en el banco, según su director de Inversiones, Hugo Díaz.

Horas después, Alliana publicó en X una segunda medida para los clientes del banco. “Ordené que los contribuyentes afectados por la situación de Ueno Bank no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema”, escribió. También instruyó al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, a “facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de quienes operaban exclusivamente con este banco”. Orué dirige desde su creación en 2023 la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que recauda los impuestos internos y los aduaneros.

“Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó”, agregó el presidente.

Desde este lunes, el BCP empezará a pagar a los ahorristas con deudas en Ueno, tras descontar sus obligaciones vencidas. Los saldos que superan el tope de la garantía, que según estimaciones oficiales corresponden a unos 87.000 clientes, quedan fuera del fondo, y el BCP no garantiza su devolución.

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