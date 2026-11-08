Grecia Quiroz y MC vuelven a coincidir en medio de la disputa por la gubernatura de Michoacán

Grecia Quiroz y Movimiento Ciudadano mantienen acercamientos públicos rumbo a la contienda por la gubernatura de Michoacán en 2027.

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La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, asistió al informe del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, luego de que dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC) acudieran a su propio evento.

Aunque mantiene cercanía con el partido, ha señalado que contempla una candidatura independiente.

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Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, volvió a coincidir públicamente con figuras de Movimiento Ciudadano, en medio de los acercamientos políticos que han surgido alrededor de una posible candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2027.

La alcaldesa asistió como invitada al informe de labores del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, realizado este domingo, donde también estuvieron presentes representantes y dirigentes del partido naranja.

Durante el encuentro, Quiroz apareció en fotografías junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y al coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez.

La alcaldesa de Uruapan mantiene acercamientos con figuras de MC, aunque ha reiterado que contempla competir por Michoacán mediante una candidatura independiente. Foto: Movimiento Ciudadano

La presencia de la presidenta municipal ocurre después de que ambos emecistas acompañaran a Quiroz durante su propio informe de gobierno, lo que ha mantenido la atención sobre la relación entre la alcaldesa y el partido rumbo a las próximas elecciones estatales.

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Grecia Quiroz y MC mantienen acercamientos rumbo a 2027

El encuentro con Colosio Riojas se suma a una serie de coincidencias públicas entre la alcaldesa y representantes de Movimiento Ciudadano, que han expresado su disposición a respaldar el proyecto político que encabeza Quiroz en Michoacán.

En agosto pasado, Álvarez Máynez reconoció que el movimiento encabezado por la presidenta municipal tiene posibilidades de competir contra Morena en la entidad. También dejó abierta la posibilidad de que MC acompañe sus aspiraciones electorales.

El dirigente nacional explicó entonces que todavía no existía un avance concreto en las conversaciones político-electorales, debido a que la propia Quiroz no había definido si participaría en los comicios de 2027 ni bajo qué modalidad.

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La alcaldesa de Uruapan ha sostenido encuentros con dirigentes de Movimiento Ciudadano, quienes han expresado interés en acompañar su proyecto político rumbo a las elecciones de 2027. (Grecia Quiroz )

Álvarez Máynez sostuvo que el movimiento cuenta con una base social importante y consideró que sus posibilidades debían analizarse con apertura dentro de Movimiento Ciudadano.

La candidatura independiente, una opción que mantiene Quiroz

Pese a la cercanía con los dirigentes emecistas y las muestras de respaldo público, Grecia Quiroz ha sostenido que, si decide competir por la gubernatura de Michoacán, su intención es hacerlo mediante una candidatura independiente.

La alcaldesa busca dar continuidad al proyecto político que inició su esposo, Carlos Manzo, a través del Movimiento del Sombrero.

Esta organización mantiene una identidad propia y analiza las posibilidades de participar en el proceso electoral sin que su proyecto quede sujeto a las siglas de un partido.

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Grecia Quiroz ha señalado que, si decide contender por la gubernatura de Michoacán en 2027, buscaría hacerlo mediante una candidatura independiente. (RS)

Entre los elementos que han marcado los acercamientos se encuentran:

La asistencia de Jorge Álvarez Máynez y Luis Donaldo Colosio Riojas al informe de gobierno de Grecia Quiroz.

La participación de la alcaldesa como invitada en el informe legislativo de Colosio.

El reconocimiento de MC sobre las posibilidades electorales del Movimiento del Sombrero .

La disposición de Álvarez Máynez para analizar un eventual acompañamiento político.

La postura de Quiroz de privilegiar una posible candidatura independiente.

Diputada de MC expresa respaldo a Grecia Quiroz

La presencia de la alcaldesa en el evento también motivó muestras de respaldo por parte de integrantes de Movimiento Ciudadano.

La diputada de Jalisco, Mónica Magaña, publicó una fotografía junto a Quiroz y expresó su admiración y solidaridad con la presidenta municipal, a quien reconoció por continuar con su actividad pública pese a las adversidades personales que ha enfrentado.

La diputada de MC, Mónica Magaña, expresó su admiración y respaldo a Grecia Quiroz durante el informe de Luis Donaldo Colosio Riojas.

En su mensaje, Magaña destacó la importancia del acompañamiento entre mujeres y manifestó su respaldo a la alcaldesa, tanto en el ámbito personal como en su proyecto por Michoacán.

La legisladora también expresó que Quiroz cuenta con su apoyo desde Zapopan y Jalisco.

Colosio Riojas critica a Morena durante su informe

El encuentro ocurrió durante el informe de actividades legislativas de Luis Donaldo Colosio Riojas, denominado En el Norte, en el que el senador cuestionó la atención del Gobierno federal a los estados de esa región y señaló un rezago en infraestructura, servicios públicos y seguridad.

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Luis Donaldo Colosio Riojas lanzó críticas al Gobierno federal por las condiciones de infraestructura, seguridad y servicios públicos que enfrentan los estados del norte. Foto: Facebook/Luis Donaldo Colosio Riojas

El legislador informó que durante sus primeros dos años en el Senado participó en 191 asuntos legislativos, entre ellos 102 iniciativas y 89 puntos de acuerdo.

También defendió propuestas relacionadas con el fortalecimiento de los municipios, la ampliación de los periodos de gobierno municipal a cuatro años, la jornada laboral de 40 horas y el combate a la extorsión.

En ese contexto, la coincidencia entre Quiroz y los principales representantes de Movimiento Ciudadano vuelve a colocar sobre la mesa la relación entre ambas partes, aunque todavía no existe una definición sobre una eventual alianza electoral para Michoacán en 2027.

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