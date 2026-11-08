Pensión del Bienestar 2026: cuáles son las letras que cobran del lunes 9 al viernes 13 de noviembre

El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México

Guardar

Las Pensiones para el Bienestar son programas sociales del Gobierno de México que entregan apoyos económicos periódicos a sectores específicos de la población, principalmente:

Personas adultas mayores : para quienes tienen 65 años o más .

Personas con discapacidad permanente : apoyo dirigido a personas con discapacidad, con reglas de elegibilidad que pueden variar según la edad y los convenios con cada estado.

Madres trabajadoras: apoyos para madres, padres solos o tutores con niñas y niños pequeños, bajo ciertos requisitos.

Su objetivo es complementar los ingresos y reducir la desigualdad. Los pagos suelen depositarse mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar y se entregan de forma bimestral, aunque los montos, calendarios y requisitos pueden cambiar con el tiempo.

PUBLICIDAD

Las Pensiones para el Bienestar entregan apoyos económicos bimestrales para complementar ingresos y reducir la desigualdad en el país.

Beneficiarios que cobran del lunes 9 al viernes 13 de noviembre

Cómo sabemos el último pago de las Pensiones del Bienestar de año se está llevando a cabo durante el mes de noviembre y esta semana toca el pago de la semana del lunes 9 de noviembre al viernes 13.

En este sentido el lunes 9 recibirán su pago las letras D, E y F, la letra G tendrá depósitos el martes 10 y el miércoles 11. Las letras H, I, J y K cobrarán el jueves 12 y por último la letra L recibirá su apoyo el viernes 13.

Es importante recordar que el lunes 16 no habrá pagos por el día de descanso oficial vinculado con la conmemoración de la Revolución Mexicana. La entrega continuará el martes 17.

PUBLICIDAD

Así quedarán los pagos de esta semana:

D, E y F: lunes 9 de noviembre.

G: martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

H, I, J y K: jueves 12 de noviembre.

L: viernes 13 de noviembre.

La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a noviembre-diciembre 2024. | @Secretaría del Bienestar

Cómo revisar si ya recibí mi Pensión del Bienestar

Cómo revisar si ya recibí mi Pensión del Bienestar

Puedes revisar si ya cayó tu Pensión del Bienestar de estas formas:

En la app Banco del Bienestar Móvil Descárgala en tu celular, registra tu tarjeta y consulta el saldo y movimientos de tu cuenta. Ahí aparecerá el depósito si ya fue realizado. Por teléfono Llama al 800 900 2000, selecciona la opción para consultar saldo e ingresa los cuatro dígitos de tu año de nacimiento cuando te los soliciten. En un cajero o sucursal del Banco del Bienestar Inserta tu tarjeta y consulta el saldo. También puedes pedir información en ventanilla con una identificación oficial. Confirma la fecha según la inicial de tu primer apellido El pago del bimestre noviembre-diciembre de 2026 se deposita entre el 3 y el 27 de noviembre, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido. No es necesario retirar el dinero el mismo día: permanece disponible en la tarjeta.

Si la fecha de tu letra ya pasó y no aparece el depósito, comunícate a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64. Ten a la mano tu CURP e INE.

El programa suspende los pagos el lunes 16 de noviembre por el día de descanso oficial vinculado con la Revolución Mexicana. (Infobae/IA)

Fraudes más comunes contra personas que reciben la Pensión del Bienestar

Si bien en estos meses muchos reciben su Pensión del Bienestar en esta temporada también suelen aumentar los fraudes por los que es importante estar alerta

Llamadas falsas del Banco del Bienestar o de la Secretaría de Bienestar Una persona dice que hay un pago pendiente, que deben cambiar la tarjeta o que recibirán un retroactivo. Después pide número de tarjeta, NIP, contraseñas o códigos enviados por mensaje. Las autoridades no solicitan esos datos por teléfono. Mensajes de WhatsApp, SMS o redes sociales con enlaces falsos Prometen registro, aumento de pensión, préstamo, bono o una nueva tarjeta. El enlace lleva a páginas que imitan sitios oficiales para robar información personal y bancaria. Bienestar no entrega créditos ni pide datos por esos medios. Falsos gestores o cobros por “agilizar” un trámite Ofrecen incorporar a la persona al programa, recuperar pagos, entregar la tarjeta o elevar el monto de la pensión a cambio de dinero. Los trámites y la entrega de apoyos son gratuitos, directos y sin intermediarios. Cambio o “tallado” de tarjeta en cajeros Un desconocido se ofrece a ayudar porque el cajero “no lee” la tarjeta. Puede cambiar el plástico por otro y observar el NIP para retirar el dinero después. No se debe aceptar ayuda de personas ajenas al banco. Clonación de tarjeta y cargos o retiros no reconocidos Delincuentes colocan dispositivos en cajeros para copiar los datos del plástico y captar el NIP. Entre las reclamaciones más frecuentes de adultos mayores están la clonación, cargos no reconocidos y retiros en cajero que la persona no realizó. Suplantación de familiares y extorsión telefónica Llaman con una historia urgente: un familiar tuvo un accidente, fue detenido o necesita dinero. Piden depósitos inmediatos. Antes de transferir, hay que colgar y confirmar directamente con el familiar o con otra persona de confianza. Robo de identidad Obtienen INE, CURP, datos de la tarjeta o copias de documentos para intentar abrir cuentas, solicitar créditos o hacer movimientos a nombre de la víctima. No deben enviarse fotografías de documentos ni datos bancarios a desconocidos.

Medidas básicas de protección

No compartas el NIP , contraseñas, códigos de verificación ni los 16 dígitos de la tarjeta.

No entregues dinero por trámites, tarjetas, registros o supuestos pagos atrasados.

No abras enlaces recibidos por SMS, WhatsApp o redes sociales.

En el cajero, acude acompañado por alguien de confianza y evita aceptar ayuda de desconocidos.

Si hay una llamada urgente, cuelga y confirma la información por otra vía.

Revisa los movimientos de la tarjeta y reporta de inmediato cualquier operación que no reconozcas.

Si sospechas un fraude, bloquea la tarjeta por los canales oficiales del banco y conserva capturas, números telefónicos, mensajes y comprobantes para presentar una denuncia.

PUBLICIDAD