Nuevo accidente en una mina chilena dejó un muerto: van siete en 22 días y 13 en el año

El accidente elevó a 13 el número de trabajadores muertos en lo que va de este 2026.

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Un trabajador de 61 años falleció a las 00:15 horas de este miércoles al caer a un barranco de unos 50 metros el bulldozer que operaba en la mina Rajo Aguilucho, ubicada en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, elevando el número de muertos en faenas mineras a 7 en los últimos 22 días y a 13 en lo que va de este 2026.

El hombre, identificado con las iniciales J.L.R.V., trabajaba para una empresa contratista que presta servicios a la faena perteneciente a la Minera Las Cenizas, y de acuerdo a los primeros antecedentes, se encontraba removiendo tierra cuando por motivos que se investigan cayó desde el rajo al fondo de la excavación.

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El fatal accidente fue advertido cuando el jefe de turno intentó comunicarse sin éxito con el conductor del bulldozer. Al no recibir respuesta, personal de la faena se dirigió hasta el lugar donde éste operaba, hallándolo a un costado de la máquina al fondo del barranco. Las pericias correspondientes deberán establecer las causas del accidente.

Tras confirmarse la noticia, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) señalaron mediante un comunicado que “lamentamos informar un accidente fatal ocurrido hoy en Mina Aguilucho, comuna de Taltal, Región de Antofagasta. Expresamos nuestras condolencias a la familia del trabajador fallecido. Un equipo regional ya se encuentra en el lugar recabando antecedentes para la investigación”.

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Según consignó una nota de Reporte Minero se activaron de inmediato los protocolos de emergencia del recinto y la faena se encuentra actualmente detenida.

Este martes en Illapel, un trabajador murió tras caer al interior de una máquina chancadora en la planta Nueva California.

Siete muertos en 22 días

La muerte del operador en Taltal se suma a una seguidilla de accidentes fatales que ha golpeado a la minería chilena durante las últimas semanas: entre el 23 de septiembre y este 14 de octubre se contabilizan siete trabajadores fallecidos en seis accidentes ocurridos en distintas faenas del país.

El caso previo a esta tragedia se registró este martes en Illapel, Región de Coquimbo, donde un trabajador de 66 años murió tras caer al interior de una máquina chancadora en la planta Nueva California.

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Dos días antes, Codelco había confirmado la muerte de otros dos trabajadores en la División El Teniente, luego de un accidente asociado a un alud de nieve y barro.

La cadena de emergencias también incluye fallecimientos en Minera Escondida, la División Radomiro Tomic de Codelco y la mina Los Colorados, en la Región de Atacama.

El escenario se conoce después de un 2025 en que las muertes en la minería aumentaron un 81,8%, al pasar de 11 a 20 víctimas fatales, según las estadísticas de Sernageomin.

Ese año también quedó marcado por el derrumbe ocurrido en julio en la División El Teniente, donde murieron seis trabajadores. Ahora, la misma división vuelve a figurar entre las faenas afectadas por un accidente con consecuencias fatales, mientras las investigaciones correspondientes deberán determinar las circunstancias de cada uno de estos hechos y establecer las eventuales responsabilidades.

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