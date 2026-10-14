América Latina

Nuevo accidente en una mina chilena dejó un muerto: van siete en 22 días y 13 en el año

Un operador de un bulldozer se desbarrancó en la Mina Aguilucho, ubicada en la comuna de Taltal

Nuevo accidente en una mina chilena dejó un muerto: van 7 en 22 días
El accidente elevó a 13 el número de trabajadores muertos en lo que va de este 2026.
Guardar

Un trabajador de 61 años falleció a las 00:15 horas de este miércoles al caer a un barranco de unos 50 metros el bulldozer que operaba en la mina Rajo Aguilucho, ubicada en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, elevando el número de muertos en faenas mineras a 7 en los últimos 22 días y a 13 en lo que va de este 2026.

El hombre, identificado con las iniciales J.L.R.V., trabajaba para una empresa contratista que presta servicios a la faena perteneciente a la Minera Las Cenizas, y de acuerdo a los primeros antecedentes, se encontraba removiendo tierra cuando por motivos que se investigan cayó desde el rajo al fondo de la excavación.

PUBLICIDAD

El fatal accidente fue advertido cuando el jefe de turno intentó comunicarse sin éxito con el conductor del bulldozer. Al no recibir respuesta, personal de la faena se dirigió hasta el lugar donde éste operaba, hallándolo a un costado de la máquina al fondo del barranco. Las pericias correspondientes deberán establecer las causas del accidente.

Tras confirmarse la noticia, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) señalaron mediante un comunicado que “lamentamos informar un accidente fatal ocurrido hoy en Mina Aguilucho, comuna de Taltal, Región de Antofagasta. Expresamos nuestras condolencias a la familia del trabajador fallecido. Un equipo regional ya se encuentra en el lugar recabando antecedentes para la investigación”.

PUBLICIDAD

Según consignó una nota de Reporte Minero se activaron de inmediato los protocolos de emergencia del recinto y la faena se encuentra actualmente detenida.

Nuevo accidente en una mina chilena dejó un muerto: van 7 en 22 días
Este martes en Illapel, un trabajador murió tras caer al interior de una máquina chancadora en la planta Nueva California.

Siete muertos en 22 días

La muerte del operador en Taltal se suma a una seguidilla de accidentes fatales que ha golpeado a la minería chilena durante las últimas semanas: entre el 23 de septiembre y este 14 de octubre se contabilizan siete trabajadores fallecidos en seis accidentes ocurridos en distintas faenas del país.

El caso previo a esta tragedia se registró este martes en Illapel, Región de Coquimbo, donde un trabajador de 66 años murió tras caer al interior de una máquina chancadora en la planta Nueva California.

Dos días antes, Codelco había confirmado la muerte de otros dos trabajadores en la División El Teniente, luego de un accidente asociado a un alud de nieve y barro.

La cadena de emergencias también incluye fallecimientos en Minera Escondida, la División Radomiro Tomic de Codelco y la mina Los Colorados, en la Región de Atacama.

El escenario se conoce después de un 2025 en que las muertes en la minería aumentaron un 81,8%, al pasar de 11 a 20 víctimas fatales, según las estadísticas de Sernageomin.

Ese año también quedó marcado por el derrumbe ocurrido en julio en la División El Teniente, donde murieron seis trabajadores. Ahora, la misma división vuelve a figurar entre las faenas afectadas por un accidente con consecuencias fatales, mientras las investigaciones correspondientes deberán determinar las circunstancias de cada uno de estos hechos y establecer las eventuales responsabilidades.

Temas Relacionados

ChileAccidentesMinasTal TalRajo AguiluchoMinera Las CenizasBulldozerServicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)CodelcoEl Teniente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos envía más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Panamá tras el terremoto

El embajador Kevin Marino Cabrera detalló que los suministros incluyen carpas, cobijas y mosquiteros para atender a unas 12.000 personas en cuatro provincias.

Estados Unidos envía más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Panamá tras el terremoto

Gobierno dominicano acuerda con el BID asistencia técnica ante el alza internacional de los combustibles

El Ministerio de Hacienda y Economía busca proteger las cuentas públicas, la inversión estatal y a los hogares vulnerables frente a la volatilidad externa durante las reuniones del FMI y Banco Mundial en Bangkok

Gobierno dominicano acuerda con el BID asistencia técnica ante el alza internacional de los combustibles

La deportación sin destino: cómo Rusia trasladó a cubanos a Uzbekistán sin procedimiento legal ni notificación

Once migrantes cubanos fueron enviados a Asia Central sin documentos, sin consentimiento y sin conocer su destino, en una práctica que organizaciones internacionales califican como contraria al derecho internacional de los refugiados

La deportación sin destino: cómo Rusia trasladó a cubanos a Uzbekistán sin procedimiento legal ni notificación

Acribillan en Bolivia a Johan Guzman, un presunto piloto de Sebastián Marset

El hombre de 26 años fue asesinado a tiros en un taller mecánico de Santa Cruz de la Sierra. En 2023 fue presentado por las autoridades como miembro de la organización de Marset

Acribillan en Bolivia a Johan Guzman, un presunto piloto de Sebastián Marset

“Lucifer” fue abatido a tiros durante una intervención policial en República Dominicana

Aneury Santiago Cabrera Estévez, de 38 años y conocido como “Lucifer”, falleció mientras recibía atención médica, según informó la Policía Nacional sobre el operativo realizado el martes en la capital dominicana

“Lucifer” fue abatido a tiros durante una intervención policial en República Dominicana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Claudia Sheinbaum descarta nueva investigación a Francisco Garduño, extitular del INM, tras exoneración: “Se hizo la reparación de daños”

Claudia Sheinbaum descarta nueva investigación a Francisco Garduño, extitular del INM, tras exoneración: “Se hizo la reparación de daños”

Quiénes son los 18 concursantes del Benidorm Fest 2027: Andrés Koi, la compositora de ‘Superestrella’, Merche o la ‘Potra Salvaje’

UIF investiga a empresas vinculadas al Cártel del Noreste, afirma Claudia Sheinbaum: gobiernos de Tamaulipas y NL les otorgaron contratos

Miles de profesores y alumnos se manifiestan en Sol por una educación de calidad y la Comunidad de Madrid responde: “Si no quieren paz: ¿qué buscan?"

El legislador Paulón denunció a Luis Caputo y Santiago Bausili por las operaciones con oro del Banco Central

DEPORTES

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

De qué murió Jorge Locomotora Castro: el resultado preliminar de la autopsia y lo que se sabe hasta el momento

El accidente que dejó a Locomotora Castro 27 días en coma en 2005 y su regreso a los rings nueve meses más tarde

La interna que se desató en Manchester United tras las frases de Lisandro Martínez: el cruce que habría tenido con un compañero y el rumor de una sanción

ENTRETENIMIENTO

La exnovia de RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', se pronunció tras su muerte: "Nunca podría olvidarlo"

La exnovia de RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', se pronunció tras su muerte: "Nunca podría olvidarlo"

Tom Hiddleston confesó que el rol más importante de su vida no tiene nada que ver con Loki

Victoria Beckham reveló cómo fue su romance secreto con David: “Tuvimos varias primeras citas en estacionamientos”

La confesión de Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, en medio del juicio que espera su esposo: “Mucha incertidumbre y agitación”

Russell Brand actuaba como un depredador sexual “calculador y manipulador”, según la fiscalía británica