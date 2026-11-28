Alejandra Guzmán sufre una luxación de cadera en pleno concierto en la Arena CDMX y es trasladada a un hospital especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alejandra Guzmán volvió a sufrir una luxación de cadera durante su concierto del viernes 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México, episodio que la obligó a interrumpir el espectáculo apenas unos minutos después de comenzar y a ser trasladada en camilla. La cantante fue atendida por personal médico en el escenario y posteriormente llevada a un hospital especializado al sur de la capital.

La artista alcanzó a interpretar “Mírala, míralo” parada sobre el capó de un automóvil antes de que sus bailarines la ayudaran a bajar. Fue entonces cuando Alejandra Guzmán reconoció frente al público lo que estaba ocurriendo: “Se me salió la cadera de nuevo. Lo siento tanto, qué pena, tenía tantas ganas”. Aproximadamente diez minutos después del incidente, el equipo de producción anunció la cancelación del concierto.

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El equipo de Alejandra Guzmán descartó una lesión grave y confirmó que la gira continúa

El equipo de Alejandra Guzmán descarta una lesión de gravedad y confirma que los boletos del espectáculo cancelado mantendrán su validez. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Horas después del episodio, la oficina de la cantante difundió un comunicado a través de sus redes sociales junto al organizador del evento. “Durante la presentación de esta noche en la Arena CDMX, Alejandra sufrió un percance físico en el escenario que nos obligó a detener el espectáculo. Fue atendida de inmediato por personal médico especializado y se encuentra acompañada por su familia. Afortunadamente, no se trató de una lesión grave y Alejandra continuará con sus fechas programadas”, indicó el texto. El comunicado también precisó que se anunciaría una nueva fecha para reponer el concierto cancelado y que los boletos conservarán su validez.

Hasta la madrugada del sábado 28 de noviembre no se había publicado un parte médico con detalles sobre el tratamiento recibido ni sobre el tiempo estimado de recuperación.

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La cantante había sufrido otra luxación en Veracruz apenas dos meses antes

La cantante enfrentó una dislocación similar en el escenario durante una presentación en Boca del Río, Veracruz. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El incidente en la capital mexicana se suma a uno similar ocurrido el 19 de septiembre de 2026 en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. En aquella presentación, Alejandra Guzmán también tuvo que detener su show luego de que se le dislocara la cadera mientras bailaba. Sus bailarines tuvieron que intervenir para evitar que cayera al suelo.

Días después de ese episodio, la cantante reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y mostrar sus radiografías. “Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó. Esta es mi radiografía, es de doble rotación las dos. Gracias a todos y gracias a Dios porque estoy bien. Estoy completa, estoy caminando, mírenme”, declaró en un video mientras se ponía de pie ante la cámara.

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Los biopolímeros inyectados en 2009 desencadenaron el deterioro de sus articulaciones

El origen de las complicaciones de salud de la artista comenzó en 2009 por la inyección de biopolímeros en los glúteos. (IG: laguzmanmx)

El origen de los problemas de cadera de Alejandra Guzmán se remonta a 2009, cuando se sometió a un procedimiento estético para aumentar el volumen de sus glúteos mediante la aplicación de biopolímeros. La sustancia —identificada en reportes sobre su caso como metil metacrilato— provocó una reacción adversa que derivó en infecciones, necrosis de tejido muscular y daño en huesos de la zona lumbar y los glúteos.

En una entrevista con el conductor Yordi Rosado, la cantante explicó que las primeras señales aparecieron mientras trabajaba en Londres: comenzó a sentir fiebre y tuvo dificultades para caminar. Con el tiempo, el tejido afectado se endureció y presentó necrosis, lo que requirió múltiples intervenciones para intentar retirar el material y tratar las secuelas. En declaraciones posteriores, Alejandra Guzmán habló de más de cincuenta procedimientos relacionados con las complicaciones que arrastra desde aquel tratamiento.

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Alejandra Guzmán tiene prótesis de titanio en ambas caderas desde 2013 y 2016

Las secuelas de infección y necrosis derivadas del metil metacrilato llevaron a la intérprete a más de cincuenta cirugías. (Foto: Cuartoscuro)

Como consecuencia del deterioro articular acumulado, Alejandra Guzmán fue sometida a un reemplazo de cadera por primera vez en 2013. Tres años después, en 2016, le colocaron una segunda prótesis de titanio en la articulación contraria. La cantante ha compartido públicamente radiografías de ambas articulaciones en más de una ocasión y ha referido públicamente que tiene material en la columna por osteoporosis y hernias.

Sobre las prótesis, la propia artista ha señalado en entrevistas que se siente “biónica” por la cantidad de titanio que lleva en el cuerpo. Sin embargo, esas mismas prótesis la vuelven susceptible a luxaciones ante movimientos bruscos o caídas, ya que el tejido que las rodea acumula el deterioro de años de intervenciones y de las secuelas de los biopolímeros.

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Enrique Guzmán reveló que su hija se luxó la cadera en casa tras tropezar con su perro

Enrique Guzmán reveló que su hija también sufrió una dislocación de cadera en su casa tras tropezar con su perro. (Instagram)

Los episodios en el escenario no son los únicos que ha enfrentado Alejandra Guzmán. En marzo de 2026, su padre Enrique Guzmán reveló que la cantante había sufrido una dislocación en su propio domicilio. “Se tropezó con el perro. Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio”, declaró el cantante sobre el estado de salud de su hija.

En 2021, Alejandra Guzmán afirmó públicamente haber pasado por más de cuarenta intervenciones quirúrgicas a lo largo de los años. En agosto de 2025, la cantante volvió a mostrar en redes sociales radiografías de su zona pélvica y habló sobre la cantidad de material de titanio que tiene en el cuerpo como resultado de sus diferentes procedimientos. El comunicado difundido por su equipo el 28 de noviembre de 2026 precisa que los demás conciertos de Alejandra Guzmán programados en su gira se mantienen sin modificaciones.

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