Andrew Bostinto presume de bíceps en el gimnasio. (National Gym Association)

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¿Eres de las personas a las que les cuesta ir al gimnasio? Andrew Bostinto, conocido en el mundo del deporte como Andy, tiene 103 años, lleva levantando pesas desde que tenía doce en los parques públicos de Nueva York y hoy demuestra que la edad no es ninguna excusa para dejar de moverse. Lejos de acomodarse en el sofá, este veterano neoyorquino sigue acudiendo a entrenar casi a diario con una vitalidad que desafía cualquier pronóstico.

Su extraordinario desarrollo físico llamó la atención de las revistas especializadas cuando apenas era un adolescente de 16 años. Así inició una brillante trayectoria que incluyó el prestigioso título de Senior Mr. America en el Madison Square Garden en 1977 y el puesto de juez oficial de la IFBB en competiciones históricas del Mr. Olympia frente a mitos como Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno.

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“No como en exceso de nada. Controlo todo lo que como, no me apetece nada grasiento”, afirma el propio atleta en declaraciones al diario New York Post. Según confiesa, el secreto de su envidiable longevidad pasa por escuchar las señales del cuerpo y medir cada ración sin obsesiones, una entrevista donde también reivindica con orgullo su rechazo a cualquier sustancia tóxica: “Nunca he fumado ni bebido”.

Andrew Bostinto durante una de sus sesiones de fuerza. (National Gym Association)

Platos tradicionales frente a la pérdida muscular

Con el paso de las décadas, el apetito de Bostinto disminuyó de forma natural, lo que le llevó a sustituir sus antiguas dietas de alta competición —basadas en cálculos milimétricos de macronutrientes, dos ensaladas completas, fruta y hasta quince vasos diarios de agua— por ingestas mucho más pequeñas, pero de gran densidad nutricional. Su despensa cotidiana rechaza por completo los productos ultraprocesados para centrarse en recetas de fácil digestión, entre las que destacan los huevos revueltos, el yogur natural o los espaguetis con albóndigas, uno de sus platos favoritos.

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El objetivo principal de este menú tradicional es asegurar un aporte constante de proteínas de alto valor en cada comida para frenar la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular asociada al envejecimiento. Fiel a la filosofía de la National Gym Association (NGA), organización sin ánimo de lucro que fundó en 1979 para defender el culturismo natural libre de fármacos y certificar a profesionales, este antiguo entrenador personal de estrellas de Hollywood como Al Pacino, Sir Patrick Stewart o Regis Philbin sostiene que jamás ha consumido suplementos artificiales ni sustancias químicas para mejorar su físico.

Andrew Bostinto posa con el trofeo de la NHL. (National Gym Association)

El regreso al gimnasio tras sufrir un ictus

La fortaleza física y mental de este exsargento del Ejército norteamericano —institución en la que sirvió durante 29 años y por la que fue condecorado en 2025 con la Estrella de Bronce tras resultar herido en combate durante la Segunda Guerra Mundial— quedó demostrada nuevamente tras superar un ictus que debilitó la mitad derecha de su cuerpo. Lejos de tirar la toalla, reorganizó toda su actividad para continuar ejercitándose entre cinco y seis jornadas semanales, alternando sesiones en el gimnasio con trabajo específico en su domicilio.

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En cada entrenamiento, completa entre seis y siete ejercicios fundamentales con peso moderado o autocargas, aplicando una máxima técnica propia que resume como contraer el músculo de forma consciente antes de iniciar el levantamiento. Este método maximiza la activación muscular sin poner en riesgo sus articulaciones. Además, compensa las secuelas neurológicas realizando series adicionales con su brazo derecho hasta igualar el estímulo del izquierdo y no hace uso del teléfono móvil durante sus rutinas para mantener una concentración absoluta.