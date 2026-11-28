El crimen ocurrió cuando Pinto Bobadilla salió de su vivienda y fue interceptado por varios individuos armados que le dispararon en repetidas ocasiones. (Foto: Cortesía)

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El asesinato de un exagente de la Policía Nacional de Honduras volvió a estremecer al departamento de Lempira este sábado 28 de noviembre, luego de que varios individuos armados mataran a tiros a José Armando Pinto Bobadilla en el municipio de Las Flores, en el occidente del país.

De acuerdo con reportes de medios locales, la víctima salió de su vivienda cuando fue interceptada por varios sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones. Los impactos de bala le provocaron la muerte en el lugar, donde su cuerpo quedó tendido mientras los responsables escapaban.

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Tras conocer el crimen, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para realizar las primeras diligencias, recopilar indicios y comenzar las investigaciones que permitan identificar a los atacantes y establecer las circunstancias del homicidio.

El caso ha generado especial atención debido a que Pinto Bobadilla era padre de José Armando Pinto, subinspector de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quien también fue asesinado en un ataque armado registrado en septiembre de este año en el mismo departamento.

El cuerpo de José Armando Pinto Bobadilla quedó tendido en el suelo después del ataque armado registrado en el occidente de Honduras. (Foto: Cortesía)

La muerte violenta de ambos integrantes de una misma familia, en circunstancias distintas y con apenas dos meses de diferencia, ha despertado interrogantes sobre una posible relación entre los crímenes.

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El asesinato del subinspector de la DNVT en septiembre

El antecedente que rodea el nuevo homicidio se remonta a la noche del 25 de septiembre de 2026, cuando el subinspector José Armando Pinto perdió la vida durante un atentado armado en el municipio de Gracias, Lempira.

Según los reportes de aquel suceso, el funcionario policial se dirigía hacia su vivienda a bordo de una camioneta de lujo cuando fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo.

El oficial no viajaba solo. En la camioneta también se encontraba un menor de edad, quien murió durante el ataque. El doble homicidio provocó conmoción en la institución policial y entre los habitantes de la zona occidental de Honduras.

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El asesinato del subinspector generó preocupación por la violencia contra miembros de los cuerpos de seguridad, especialmente porque el ataque ocurrió cuando el funcionario se desplazaba fuera de sus labores habituales.

Las circunstancias del atentado fueron objeto de investigaciones para determinar quiénes participaron y cuáles fueron las motivaciones detrás del crimen.

La víctima era padre del subinspector José Armando Pinto, funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte que fue asesinado en septiembre de 2026. (Foto: Cortesía)

Ahora, el asesinato de su padre vuelve a colocar a la familia Pinto en el centro de la atención pública, debido a que ambos murieron en ataques armados ocurridos en el departamento de Lempira.

La coincidencia entre ambos homicidios ha abierto interrogantes sobre una posible conexión criminal. Sin embargo, las autoridades hondureñas no han confirmado que los dos asesinatos estén relacionados ni han señalado que los responsables pertenezcan a una misma estructura delictiva.

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Tampoco se ha establecido públicamente si el asesinato del exagente policial responde a circunstancias vinculadas con el trabajo que desempeñó anteriormente en la institución o si fue producto de otro tipo de conflicto.

Por ahora, las investigaciones deberán determinar si existieron amenazas previas contra Pinto Bobadilla, si los atacantes conocían sus movimientos y qué motivó el ataque cuando salió de su vivienda.

La Policía Nacional tendrá que establecer también si existen elementos que permitan vincular este nuevo homicidio con el atentado que terminó con la vida del subinspector y del menor de edad el pasado 25 de septiembre.