El clip desató una ola de comentarios y especulaciones sobre lo que ocurrió durante la celebración para anunciar la llegada de una bebé.

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Lo que parecía una celebración familiar llena de emoción terminó convirtiéndose en una polémica viral luego de que un video de una revelación de sexo desatara sospechas sobre una presunta relación entre un hombre y su cuñada. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y provocaron que cientos de internautas analizaran un gesto ocurrido durante el festejo.

La grabación, compartida por Neri Salgado, pareja del protagonista del video, muestra el momento en que los futuros padres descubren que esperan una niña. Ambos reaccionan emocionados y se abrazan frente a sus familiares y amigos, quienes se habían reunido para conocer el sexo del bebé.

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Sin embargo, la situación tomó un rumbo inesperado cuando la hermana de Neri se acercó para felicitarlos. La mujer, quien llevaba un vestido blanco, se sumó al abrazo de la pareja, pero un movimiento del futuro padre llamó la atención de quienes posteriormente observaron el clip.

En las imágenes se aprecia cómo el hombre coloca su mano sobre la parte trasera del cuerpo de su cuñada, rozándole el trasero mientras los tres permanecen abrazados. Ese instante fue suficiente para que usuarios comenzaran a cuestionar la naturaleza de la relación entre ambos y especularan sobre un posible involucramiento sentimental fuera de su pareja.

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El video rápidamente acumuló reacciones, entre quienes consideraron que el contacto no parecía casualidad y aquellos que interpretaron la escena como un movimiento involuntario en medio de la emoción y la convivencia familiar.

Los comentarios no tardaron en adquirir un tono de humor y sarcasmo, especialmente por el parentesco entre las personas involucradas y el contexto en el que ocurrió el supuesto acercamiento.

“¡A caray! pues todo que quede en familia”; “Ese compa ya ganó”; “Mejor me quedó con la cuñada”, “Ahuevo torcido por la cámara”; “Meses después convertira a su esposa en tía jajaja”, fueron algunos de los mensajes que circularon entre las publicaciones que retomaron el momento.

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Otros internautas fueron más allá y aseguraron que el gesto del hombre evidenciaría una relación que presuntamente va más allá de la convivencia familiar. No obstante, hasta el momento, el video por sí solo no confirma que exista una infidelidad, por lo que las versiones difundidas permanecen en el terreno de las especulaciones.

La Futura madre defiende a su pareja tras las críticas

Ante la cantidad de comentarios que comenzaron a señalar a su esposo, Neri Salgado decidió pronunciarse en redes sociales para aclarar que, desde su perspectiva, lo ocurrido no tenía el significado que los internautas le atribuyeron.

La mujer pidió a quienes estaban compartiendo el video que no sacaran conclusiones precipitadas y sostuvo que el contacto habría sucedido sin intención, en medio de la emoción que provocó conocer que tendrían una niña.

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“Mi gente no se equivoquen Eso no significa todo lo que han estado pensando. A veces pasan cosas sin querer queriendo. El ni cuenta se dio. Y pues el andaba emocionado con todos los invitados”, comentó Neri defendiendo a su esposo.

Su explicación, lejos de frenar la controversia, provocó que otros usuarios insistieran en que el movimiento habría sido deliberado y cuestionaran que no se hubiera percatado de lo que hizo.

“Claro que sí se dió cuenta, ese no es un error”, “incluso el tipo quiso darle un beso”: “incluso el tipo quiso darle un beso”: “cuando te des cuenta que era cierto, haces story time”, le respondieron.

Así, una celebración familiar que tenía como propósito compartir la noticia de la llegada de una bebé terminó convertida en un tema de discusión en internet. Mientras el video continúa generando reacciones, la pareja sostiene que el gesto fue accidental y las acusaciones de un supuesto romance siguen sin confirmarse.

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